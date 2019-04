"Meistens fürchten Piloten...": Pilot verrät, wovor sogar er selbst beim Fliegen Angst hat

Fliegen kann für Passagiere anstrengend und stressig sein, vor allem, wenn man unter Flugangst leidet. Doch auch Piloten fürchten so manche Dinge an Bord.

Ein Pilot hat offenbart, wovor er beim Fliegen am meisten Angst hat - und dabei überraschende Dinge ans Licht gebracht.

Pilot spricht darüber, wovor er im Flugzeug selbst die größte Angst hat

Pilot Patrick Smith enthüllte seine größte Angst im Flugzeug in seinem Buch Cockpit Confidential, das dem britischen Portal Express vorlag. Das schlimmste, wie Smith erklärte, was passieren kann, sei, die Kontrolle zu verlieren.

"Meistens fürchten Piloten Dinge, die sie nicht kontrollieren können", so der Pilot. "Wir haben weniger Angst, einen fatalen Fehler zu begehen, als uns selbst durch den Fehler eines anderen zu opfern oder der Gnade von Kräften ausgeliefert zu sein, die außerhalb unserer Fähigkeiten oder Expertise liegen."

Smith größte Ängste seien demnach folgende: "Ich würde Feuer von Lithium-Batterien, Explosionen, Vogelschläge, die mehrere Triebwerke zerstören, katastrophale mechanische Störungen und Bodenkollisionen an die Spitze meiner Liste setzen", erklärte der Pilot.

Laut Smith seien von den genannten Vogelschläge am häufigsten, sie würden jedoch meist nur zu geringfügigen oder nicht vorhandenen Schäden führen - außer für den Vogel selbst. "Je schwerer der Vogel, desto größer ist das Schadenspotenzial. Vögel verstopfen nicht den Motor, können aber Düsen verbiegen oder brechen, was zu einem Energieverlust führt."

Unter katastrophalen mechanischen Störungen sieht Smith etwa in einem Versagen der Flugsteuerung. Dies könne ein Flugzeug unfliegbar machen. "So unwahrscheinlich diese Dinge auch sein mögen, sie sind alle schon mal passiert", so Smith.

