Leitungswasser trinken im Urlaub: Worauf Sie im Ausland achten sollten

Von: Laura Knops

Gerade im Ausland können im Leitungswasser Krankheitserreger lauern. Wer ein paar einfache Tipps beherzigt, kann Erkrankungen jedoch vermeiden.

Unterwegs in fernen Urlaubsländern, sind viele Reisende mit der Wahl ihrer Speisen besonders vorsichtig. Groß ist die Angst vor vermeintlichen Keimen im Essen. Doch auch im Wasser aus öffentlichen Quellen oder gar im Restaurant können Krankheitserreger lauern. Wer auf eine gute Hygiene achtet und ein paar Tipps beherzigt, kann Erkrankungen allerdings meist gänzlich vermeiden. Wie Sie im Ausland verunreinigtes Wasser erkennen und unangenehme Beschwerden verhindern können, erfahren Sie hier.

Gesund bleiben: Welches Wasser Sie auf Reisen trinken können

Leitungs- oder Brunnenwasser kann auf Reisen nicht immer bedenkenlos getrunken werden. © Wavebreakmedia Micro/Imago

In Deutschland ist das Leitungswasser laut Experten der Verbraucherzentrale problemlos trinkbar. Das Wasser aus dem Hahn eignet sich als günstige und plastikfreie Alternative zu abgepacktem Mineralwasser aus dem Supermarkt. Im Ausland gelten allerdings andere Regeln. So gibt es weltweit große Unterschiede in der Qualität des Leitungswassers. Vielerorts sollten Reisende daher unbedingt auf Leitungswasser verzichten, um die Ansteckung mit gefährlichen Krankheiten zu vermeiden.

In mehr als 180 Ländern sollten Touristen laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control (CDC) auf keinen Fall ungefiltertes Wasser trinken. Neben internationalen Reisezielen gehören dazu auch bei Europäern beliebte Urlaubsländer:

Kanarische Inseln

Bulgarien

Zypern

Türkei

Ägypten

Leitungswasser in Urlaubsländern: So vermeiden Sie Krankheiten

Rund 80 Prozent aller Reiseerkrankungen sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf verunreinigtes Trinkwasser zurückzuführen. Um Krankheiten zu verhindern, sollten Reisende in den betroffenen Ländern daher nur aus kommerziell abgefüllten Flaschen trinken. Im Restaurant gilt es dem Auswärtigen Amt zufolge zudem auf Eiswürfel zu verzichten, denn Kälte macht den Erregern meist nichts aus. Auch unsaubere Becher und Gläser sollten unbedingt vermieden werden.

Zu Getränken mit abgekochtem Wasser wie Tee oder Kaffee kann dagegen bedenkenlos gegriffen werden. Im heißen Wasser können die Krankheitserreger nicht überleben. Wenn trotzdem einmal nur Leitungs- oder Brunnenwasser zur Verfügung stehen, muss das Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd gekocht werden. Filter oder chemische Hilfsmittel können das Wasser ebenfalls trinkbar machen.