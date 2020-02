Kurios: Diese Kreuzfahrten werden Passagiere so schnell nicht vergessen

Die Zeiten von langweiligen Kreuzfahrten, die als Spießer-Treffpunkt gelten, sind vorbei: Das Angebot ist so vielfältig, dass für jeden etwas dabei ist.

Kreuzfahrtgesellschaften bieten für viele Geschmäcker etwas.

Wer Urlaub gern abgedreht mag, für den kommt diese Übersicht in Frage.

Wir stellen Ihnen die fünf kuriosesten Kreuzfahrten der Welt vor.

Heavy Metal auf Kreuzfahrt: Full Metal Cruise

Headbangen, Luftgitarre spielen, die Kutte zur Badehose tragen und einfach abrocken: Die lauteste Kreuzfahrt Europas besticht unter anderem mit erstklassigen Bands, Meet & Greets mit den Rockstars, Metal-Karaoke, Tätowierern, Musik-Workshops und Metal-Wellness. Auf hervorragende Restaurants, einem Pooldeck und gut bestückte Bars muss natürlich auch niemand verzichten: auf der Full Metal Cruise sind Drinks und Speisen in vielen Bord-Restaurants übrigens bereits im Reisepreis enthalten. Hier trifft Urlaubsentspannung auf waschechten Rock'n'Roll.

Helau, Alaaf & Ahoi! Der Jeckliner unter den Kreuzfahrtschiffen

Hier stechen auch Piraten in See! Zumindest wird man dem einen oder anderen mit großer Sicherheit auf dem Jeckliner begegnen. Das Schiff verwandelt sich für diese Kreuzfahrt in eine Narrenhochburg und erwartet die Gäste mit Jeckliner-Sitzungen, Garde-Tanzstunden, DJs und Comedians. Egal ob mit der Familie oder gleichgesinnten Freunden - diese Reise ist ein Muss für jeden Karneval-Fan.

Kreuzfahrt statt Altersheim - FT Calea

Vorstellungen für den Lebensabend gibt es viele: im Altersheim, im Haus mit der Familie, oder einfach in einem wärmeren Land. Doch wieso sollte man sich damit zufrieden geben, wenn man doch nochmals das große Abenteuer erleben kann? Ab dem Spätsommer in diesem Jahr soll das Flusskreuzfahrtschiff "FT Calea" betreutes Wohnen auf dem Wasser möglich machen - barrierefrei versteht sich. Cruisen statt Altersheim - der Traum eines jeden Travellers.

Kein Bikini, kein Problem: Kreuzfahrt mit dem "Big Nude Boat"

Die Suche nach dem richtigen Outfit ist für diese Kreuzfahrt überflüssig! Alle Gäste tragen hier nämlich das gleiche - nichts! Splitterfasernackt und wie Gott sie schuf können Gäste die Sonne auf dem Big Nude Boat genießen - das Mindestalter ist allerdings 21 Jahre. Das Unternehmen "Bare Necessities Tour & Travel Company" bietet Nackt-Kreuzfahrten seit 1991 an - damals noch mit 36 Gästen. Knapp 30 Jahre später finden die Nackt-Reisen auf Riesen-Dampfern mit bis zu 3.000 Nudisten statt.

Drei Tage wach: Kreuzfahrt mit dem "World Club Dome Cruise"

Warum sollte man in dreckigen Städten in stickigen Spelunken, die sich Clubs schimpfen, die Nächte verbringen, wenn das auch stilvoll geht. Auf dem Kreuzfahrtschiff der "World Club Dome Cruise" dürfen sich die Gäste auf acht Dancefloors, eine Open-Air-Arena, erstklassige DJs und bis zu 3.000 feierwütige Menschen freuen. Die Cruise ist für alle Geldbeutel gemacht - man kann beispielsweise sowohl mit dem Privatjet oder Hubschrauber, als auch mit einem eigens dafür eingerichteten Shuttle-Bus anreisen und kann sowohl Suiten, als auch kleine Mehrbettzimmer beziehen.

Quelle: Urlaubspiraten

