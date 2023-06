Luxus-Kreuzfahrtschiff für Reisende, die niemals ankommen wollen

Von: Simon Mones

Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff ist bei den Deutschen sehr beliebt. Ein US-Start-up bietet ab 2025 die Möglichkeit, dauerhaft auf See zu leben.

Dort leben, wo andere Urlaub machen. Für viele Menschen ist das ein absoluter Traum. In der Regel heißen die Sehnsuchtsorte für Auswanderer aber Spanien, USA oder Südamerika. Daran, für drei Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff zu wohnen, denken wohl nur die wenigsten. Dabei kann das sogar günstiger sein als auf dem Festland. Das US-Start-up Storylines will es Reisenden ab 2025 sogar dauerhaft ermöglichen, auf einem Kreuzfahrtschiff zu leben.

Von der klassischen Kreuzfahrt unterscheidet sich die Fahrt mit der MV Narrative dabei nicht großartig. Allerdings läuft alles etwas entspannter ab. So soll der All-Inklusive-Luxusdampfer in der Regel drei bis sieben Tage in einem Hafen liegen, ehe das nächste Ziel angesteuert wird. Zudem können die Bewohner über die Route mitbestimmen.

MV Narrative hat einen Garten und sogar eine Schule

Die MS Narrative bietet dabei Platz für rund 1.000 Passagiere. An Bord gibt es 20 verschiedene Bars und Restaurants, die alle dank All-Inklusive-Angebot ohne Sorgen genutzt werden können. Zudem lädt der Schiffs-eigene Garten zum Spazieren ein. Leseratten können in der Bibliothek schmökern.

Die MV Narrative soll ab 2025 für rund 1.000 Passagiere eine zu Hause auf dem Meer werden. © Storylines

Wer will, kann auch mit einem Bier aus der Schiffsbrauerei an einem der drei Pools entspannen. Doch damit nicht genug, an Bord des Luxusdampfers gibt es auch ein Krankenhaus, eine Bank, einen Fitness- und Spa-Bereich sowie eine Anti-Aging-Klinik. Wer vom Schiff aus arbeiten will, kann außerdem auf Büroräume zurückgreifen. Für Familien, die mit ihren Kindern auf dem Schiff leben, bietet die MV Narrative sogar eine eigene Schule an.

Wohnungen kosten bis zu 7 Millionen Euro

Ganz günstig ist das natürlich nicht. Die Preise für die Wohnungen in elf Kategorien mit einer Fläche von 22 bis 133 Quadratmeter liegen zwischen 850.000 Euro und 7 Millionen Euro. Gekauft wird die Unterkunft auf Lebenszeit des Schiffs. Diese soll bei etwa 60 Jahren liegen.

Wer sich nicht so lange binden will, für den hat Storylines ebenfalls eine Lösung. Ein Leasingangebot für zwölf oder 24 Jahre. Die Luxus-Kabinen auf den 18 Decks der MV Narrative sind voll möbliert und haben unter anderem eine eigene Küche, einen Flachbildfernseher sowie eine Klimaanlage. Wer auf See leben will, sollte aber schnell sein, die meisten Wohnung sind längst vom Markt.