Kreuzfahrt-Mitarbeiter über persönlichen Albtraum: "Im hinteren Teil des Raums fanden wir..."

Sie überlegen, dieses Jahr noch auf Kreuzfahrt zu gehen? Dann sollten Sie eine Sache vermeiden - ein ehemaliger Kreuzfahrt-Mitarbeiter beschrieb seinen Albtraum.

Der Kreuzfahrturlaub ist weitläufig bekannt als Entspannungsfahrt durch die sieben Weltmeere, als vielseitige Kulturreise, als Unterhaltungshochburg und vieles mehr. Was viele jedoch nicht wissen: Sie können bei der Buchung einer Kreuzfahrt einen großen Fehler begehen, wie nun ein ehemaliger Kreuzfahrt-Mitarbeiter schilderte.

Kreuzfahrt mal ohne Luxus: Diesen Fehler bei der Buchung sollten Sie möglichst vermeiden

Während der Kreuzfahrt ist man tagsüber meist mit dem vielfältigen Unterhaltungs- und Freizeitprogramm an Bord beschäftigt. Oder aber, man unternimmt Ausflüge zu den schönen Küstenorten, die zur Kreuzfahrt dazu gehören.

Abends jedoch ist es für Passagiere so weit, in ihre Kabine zurückzukehren, zu entspannen und Zeit für sich selbst zu genießen. Ein ehemaliger Mitarbeiter eines Kreuzfahrtschiffs hat dabei jedoch den "schlimmsten Albtraum" aufgedeckt, dem sich Mitarbeiter und Passagiere gleichermaßen gegenübersehen können.

Joshua Kinser, der mehr als fünf Jahre auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hat, beschrieb in seinem Buch "Chronicles of a Cruise ship member", das dem britischen Portal Express vorliegt, die schlimmste Seite des Kreuzfahrtlebens. "Im hinteren Teil des Raums fanden wir den schlimmsten Albtraum heraus: eine Wand", so Kinser. "Genau dort, wo unsere schönen Bullaugenfenster auf unserem letzten Schiff waren - das kleine runde Fenster, durch das das schöne Sonnenlicht wie ein Springbrunnen aus reinem Gold in unser Leben strömt. Jetzt sahen wir nichts als eine karge, schmutzige alte Mauer, die am Ende des Einschiffungstages wahrscheinlich so sauber war wie die Brüstung der Dienstbrücke." Für einige Passagiere, die kein Fenster in ihrer Kabine haben, sei es das gleiche Szenario gewesen.

Wichtig ist deshalb, dass sich Passagiere vorher über ihre Kabinen genau informieren, damit am Ende nicht das böse Erwachen folgt. Allerdings kosten Kreuzfahrt-Kabinen ohne Fenster meist weniger. Wen es also nicht stört, kein Fenster zu haben, der kann hier bares Geld sparen.

