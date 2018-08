Auf der Kreuzfahrt: Diese Begriffe sollte Sie unterwegs unbedingt kennen

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön - vor allem, wenn man sich vorher informiert hat, was es mit all den Begriffen auf der Kreuzfahrt auf sich hat.

Auf einer Kreuzfahrt gilt in erster Linie eines: Entspannen Sie sich und lassen Sie sich verwöhnen. Doch nachdem auch auf Kreuzfahrten etwas passieren kann, sollte man sich als Passagier möglichst vorher schon über die verschiedenen Begrifflichkeiten während einer Kreuzfahrt schlau machen.

Kreuzfahrt-Begriffe mit A

Achtern:"Achtern" wird der hintere Teil des Schiffes genannt. In den Kabinen, die sich achtern, also hinten befinden, spürt man das Auf und Ab des Schiffes sehr stark. Zudem sind auch die Geräusche der Schiffsschrauben in diesen Kabinen deutlicher zu hören.

Auslaufen:Auslaufen hat nichts damit zu tun, dass aus dem Schiff irgendetwas ausläuft, es also ein Leck hat. Es bedeutet ganz einfach, dass das Schiff den Hafen verlässt.

Ausschiffen:Ausschiffen heißt, dass die Passagiere von Bord des Schiffes gehen, verglichen mit dem Einschiffen.

Kreuzfahrt-Begriffe mit B

Backbord:Mit Backbord ist die linke Seite des Schiffes gemeint. Hierbei geht man immer von der Fahrtrichtung aus. Das Wort ist in seiner Herkunft auf die Rückseite des Schiffes zurückzuführen und damit auf das englisch Wort "back", also zurück. Das kommt daher, dass der Steuermann auf kleineren Schiffen zum Steuern der linken Seite des Schiffes den Rücken zudrehte. Nicht zu verwechseln also mit Steuerbord.

Brücke:Als Brücke wird die Kommandozentrale auf Schiffen genannt.

Bug:Der Bug bezeichnet den vorderen Teil des Schiffes, verglichen mit dem Heck.

Bullauge:Bullaugen kennen wohl die meisten Menschen: Mit ihnen sind die runden Kabinenfenster auf Schiffen gemeint.

Kreuzfahrt-Begriffe mit C

Cabin Steward:Ein Cabin Steward, zu deutsch Kabinensteward bzw. eine Kabinenstewardess, ist auf einem Kreuzfahrtschiff die Person, die während Ihrer Kreuzfahrt für die Reinigung und Wartung Ihrer Kabine verantwortlich ist.

Kreuzfahrt-Begriffe mit D

Davit:Davit wird der Bootskran bezeichnet, an dem die Rettungsboote befestigt sind.

Deck: So werden die Etagen bzw. Stockwerke eines Schiffes genannt.

Dock: Auch Anlegestelle, Pier oder Kai genannt.

Kreuzfahrt-Begriffe mit E

Ebbe: Eine der Gezeiten, bei der das Wasser zurücktritt bzw. der Wasserstand sinkt, verglichen mit der Flut.

Einschiffen: Als Pendant zum Ausschiffen bedeutet das Einschiffen, dass Passagiere an Bord des Schiffes gehen.

Kreuzfahrt-Begriffe mit F

First Seating: Bezeichnet die erste Essenssitzung im Bord-Restaurant, verglichen mit dem Second Seating.

Flut: Eine der Gezeiten, bei der das Wasser steigt.

Freihafen: An Hafen mit dieser Bezeichnung gibt es keine Zollvorschriften.

Kreuzfahrt-Begriffe mit G

Galley: So wir die Schiffsküche genannt, siehe auch Kombüse.

Gangspill: Dies ist eine Vorrichtung zum Heben des Ankers auf dem Schiff.

Gangway: Über diese Landgangtreppe gelangen Personen zum Einschiffungsdeck hinauf.

Gieren: Hier übertreibt es niemand mit seiner Lust auf Schokolade, Gieren bedeutet, dass das Schiff vom Kurs ankommt.

Kreuzfahrt-Begriffe mit H

Harbour: Ist englisch und bedeutet Hafen.

Heck: Bezeichnet den hinteren Teil und Abschluss eines Schiffes.

Kreuzfahrt-Begriffe mit I

Itinerary: Steht im Englischen für die Reiseroute bzw. den Reiseverlauf.

Kreuzfahrt-Begriffe mit J

Jungfernfahrt: Eine Jungfernfahrt ist eine Kreuzfahrt mit einem Schiff, auf dem zuvor noch nie jemand gefahren ist. Alles ist demnach neu, frisch und unbenutzt. Leider gibt es auch bei Jungfernfahrten gewisse Nachteile.

Kreuzfahrt-Begriffe mit K

Kabinen: Kabinen sind Ihre Unterkunft während der Kreuzfahrt, analog zu Hotelzimmern. Dabei gibt es Unterschiede in Sachen Größe, Lage, Bettenanzahl und Komfort.

Kai: Wird auch Dock, Anlegestelle oder Pier genannt.

Kapitän: Klar, der Kapitän ist der Chef und Kommandant des Schiffes.

Kiel: Zwar ist Kiel auch eine Hafenstadt an der deutschen Ostsee, doch in Bezug auf Kreuzfahrten meint das Kiel den von vorne bis hinten durchgehenden, untersten Teil eines Schiffes.

Kielwasser: Dementsprechend ist das Kielwasser keine trinkbare Spezialität der Ostseeküste, sondern die Wasserspur eines fahrenden Schiffes.

Knoten: Sie bezeichnen die Geschwindigkeit auf hoher See. Ein Knoten, abgekürzt kn, beträgt eine Seemeile (sm/h), was wiederum 1,852 Kilometer pro Stunde entspricht.

Koje: Kojen sind Schlafplätze im Schiff.

Kombüse: Neben dem Begriff Galley steht auch Kombüse für die Schiffküche.

Kurs: So nennt man an Bord eines Schiffes die Fahrtrichtung, gemessen in Grad.

Kreuzfahrt-Begriffe mit L

Lee: Dies ist die auf einem Schiff vom Wind abgewandte Seite, verglichen mit Luv.

Löschen: Hier wird nicht im wortwörtlichen Sinne gelöscht, sondern das Schiff entladen.

Luv: Dies ist die dem Wind zugewandte Seite des Schiffes.

Kreuzfahrt-Begriffe mit M

Manifest: Darin werden alle Passagiere verzeichnet sowie alle Mitarbeiter des Schiffes, die Mannschaft also, und die Ladung des Schiffes.

Messe: So wird auf größeren Schiffen der Speisesaal bezeichnet.

Mitschiffs: Bezeichnung der mittleren Schiffszone zwischen Bug und Heck.

Kreuzfahrt-Begriffe mit N

Niedergang: Keine Panik, hier wird keiner niedergehen, höchsten nach unten: Der Niedergang ist die Treppe im inneren des Schiffes.

Neptun: Der römische Gott Neptun entspricht dem griechischen Wassergott Poseidon. Er ist Gott der fließenden Gewässer und des Wetters. Noch immer ranken sich Legend während Kreuzfahrten um ihn.

Kreuzfahrt-Begriffe mit P

Plimsoll-Markierung: Dies ist eine Markierung an der Bordwand, die die Maximalladung des Schiffes kennzeichnet.

Purser: Er oder sie ist verantwortlich für Finanzen an Bord, seine Infrastruktur sowie die Crew. Zudem dient er als Ansprechpartner für Behörden.

Kreuzfahrt-Begriffe mit Q

Querab: Ist die Bezeichnung für etwas seitlich des Schiffes.

Kreuzfahrt-Begriffe mit R

Reling: So wird das Geländer bezeichnet, das auf dem Schiff zur Absicherung der Passagiere dient.

Roll-on – Roll-off: Dies bedeutet, dass Passagiere ihre Autos beim Beladen durch die eine Seite des Schiffes einfahren, beim Abladen nach der Schiffreise aber durch andere Seite wieder das Schiff verlassen. So müssen die Autos auf dem Schiff nicht wenden.

Ruder: Das Ruder ist die Steuerung des Schiffes.

Rumpf: Als Rumpf wird der Schiffskörper ohne seine Aufbauten und Einzelteile verstanden.

Kreuzfahrt-Begriffe mit S

Schlingern: Wenn ein Schiff schlingert, schaukelt es zu den Seiten, verglichen mit Stampfen.

Schotten: Das sind wasserdichte Trennwände zwischen den Rumpfkammern. Wenn bei einer Kollision etwa die Schotten dicht gemacht werden, fahren diese Trennwände herunter, um zu verhindern, dass das Schiff weiter mit Wasser vollläuft.

Schraube: Durch die Schraube wird das Schiff unter anderem angetrieben.

Second Seating: Bezeichnet die zweite Essenssitzung im Bord-Restaurant.

Seegang: Die Bewegung und der Wellengang des Wassers, die durch den Wind hervorgerufen werden.

Seemeile: Eine Seemeile (sm/h) beträgt einen Knoten (kn), was wiederum 1,852 Kilometer pro Stunde entspricht.

SOS: Wichtiges Zeichen auf hoher See - SOS ist das internationale Notrufzeichen und bedeutet "Save our Souls" (zu deutsch: "Rettet unsere Seelen").

Staff-Kapitän: So wird der stellvertretende Kapitän genannt.

Stampfen: Wenn ein Schiff stampft, schaukelt es der Länge nach.

Steuerbord: Rechte Seite des Schiffes in Fahrtrichtung.

Kreuzfahrt-Begriffe mit T

Takelage: Bezeichnet das Schiffssegel.

Tiefenmesser: Damit wird die Wassertiefe während der Fahrt ermittelt.

Tiefgang: Damit wird der Abstand von der Wasseroberfläche bis zum tiefsten Punkt gemessen.

Topp: Der höchste Punkt des Schiffes und damit der Mastkopf.

Kreuzfahrt-Begriffe mit U

Untiefe: Bezeichnet eine flache Wasserstelle.

Kreuzfahrt-Begriffe mit V

Vom Stapel laufen: Der Moment, wenn ein neu erbautes Schiff zu Wasser gelassen wird.

Voraus: Bedeutet vor dem Schiff.

Kreuzfahrt-Begriffe mit W

Wasserlinie: Bezeichnet die Höhe der Wasserfläche am Schiffsrumpf.

