In Husum dreht sich wieder alles um die Krokusse

Die Sonne scheint auf die blühenden Krokusse im Husumer Schlosspark. Circa vier Millionen tauchen den Park jedes Frühjahr in ein lilafarbenes Kleid. © Axel Heimken/dpa

Farbtupfer im grauen Märzwetter: Millionen lilafarbene Krokusblüten verwandeln den Schlosspark in Husum derzeit wieder in ein Farbenmeer. Am Wochenende dreht sich in der Hafenstadt alles um die blühenden Frühlingsboten.

Husum - Zum 25. Mal feiert Husum (Kreis Nordfriesland) an diesem Wochenende (18./19. März) wieder sein traditionelles Krokusblütenfest.

Rund vier Millionen Krokusse blühen aktuell wieder im Husumer Schlosspark, sorgen für erste Frühlingserlebnisse und bilden die Kulisse für ein zweitägiges Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag und Kunsthandwerkermarkt.

Einer der Höhepunkte ist am Samstag die Krönung der Krokusblütenmajestät. Wer neben dem Stadtbummel noch etwas über die Krokusse und die Stadt Husum erfahren möchte, kann an einer der kostenlosen Stadtführungen zu verschiedenen Themen teilnehmen.

Seit den 1990er Jahren feiern die Kaufleute der kleinen Hafenstadt das Blütenwunder des Nordens. Nach Angaben der Husumer Touristiker gibt es ein solch riesiges lila Blütenmeer wildwachsender Krokusse in Nordeuropa nur noch in Husum.

Krokusse stammen ursprünglich aus südlichen Regionen Europas. Warum die Frühlingsboten nach Husum kamen, ist unbekannt. Aber zwei Legenden bieten Erklärungsversuche: Entweder hatten Mönche im 15. Jahrhundert die lila blühenden Pflanzen dort in ihrem Klostergarten angesiedelt, um Safran aus den getrockneten Narben der Krokusse zu gewinnen und damit ihre liturgischen Gewänder zu färben.

Oder Herzogin Marie Elisabeth pflanzte sie Mitte des 17. Jahrhunderts an, um aus den Krokussen Safran als Gewürz für ihre Zuckerbäckereien zu bekommen. Der lilafarbene Krokus in Husum sieht jedoch nur aus wie der Safran-Krokus. Seine Farb- und Aromastoffe sind für die Safranproduktion ungeeignet. dpa