Ihre Kreuzfahrt ging so richtig schief? Das müssen Sie jetzt wissen

Da immer mehr Menschen auf Kreuzfahrt gehen, ist es nicht verwunderlich, dass es dabei ab und an zu berechtigten Beschwerden kommt. Was Sie dabei beachten müssen.

Falls Ihre Kreuzfahrt nicht so verlaufen ist, wie Sie es sich vorgestellt hatten, haben wir einige Tipps für Sie zusammengestellt, wie Sie Ihre Beschwerde sachlich formulieren und an wen Sie diese richten müssen.

Reklamation der Kreuzfahrt: Bleiben Sie freundlich

Kundendienstmitarbeiter von Kreuzfahrten hören Tag für Tag viele Beschwerden von Passagieren. Sollte Ihr Ansprechpartner also nicht gleich mit dem nötigen Enthusiasmus bei der Sache sein, bleiben Sie dennoch stets respektvoll.

Meist kommt man im Leben weiter, wenn man freundlich bleibt. Verlieren Sie also vielleicht erstmal ein paar höfliche Worte, bevor Sie mit Ihrer Beschwerde starten. So wirken Sie sofort vernünftiger und nicht wie ein enttäuschter und aggressiver Anrufer. Ihre Anfragen werden dann ernster genommen.

Nach Problemen während der Kreuzfahrt: Bringen Sie Ihre Beschwerde auf den Punkt

Erklären Sie Ihre Situation so klar wie möglich, aber in wenigen Worten. Entscheiden Sie im Voraus, welche Details wichtig sind und konzentrieren Sie sich auf diese. Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht damit, das Thema zu wechseln.

Konzentrieren Sie sich auf das, was für die Person wichtig ist, die Sie zu überzeugen versuchen. Und das sind ganz klar Fakten. Emotionen sind hier fehl am Platz. Wenn Sie die Beschwerde schriftlich verfassen, achten Sie auf kurze Sätze und Listen.

Kreuzfahrt-Beschwerde: Seien Sie bestimmt, aber nicht drohend

Es schadet nie zu erwähnen, dass Sie etwa schon oft mit der Kreuzfahrtgesellschaft unterwegs waren und dass Sie ein treuer Kunde sind. Bleiben Sie bestimmt und höflich in Ihren Forderungen und teilen Sie selbstbewusst mit, warum Ihre Beschwerde gerechtfertigt ist.

Fordern Sie einen verantwortlichen Ansprechpartner für Ihre Kreuzfahrt-Beschwerde

Es ist in der Regel am besten, sich zu jemandem durchstellen zu lassen, der Ihre Fragen beantworten und Sie bei Ihrem Anliegen unterstützen kann. Aber wenn der Mitarbeiter der Kreuzfahrtgesellschaft, mit dem Sie sprechen, nicht helfen kann, fragen Sie ihn, wer es an seiner Stelle kann und lassen Sie sich direkt mit der verantwortlichen Person verbinden.

