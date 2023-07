Hotel-Tipp: Warum Sie immer ein Handtuch über die Türklinke hängen sollten

Damit Sie im Urlaub keine böse Überraschung erleben, sollten Sie Ihr Hotelzimmer möglichst einbruchsicher machen. Dabei hilft der Handtuch-Trick.

Endlich Sommer, endlich Urlaub: Die Reisezeit hat wieder begonnen. Viele Menschen fiebern ihrem Sommerurlaub das ganze Jahr entgegen. Am Strand treten Alltagssorgen und beruflicher Stress schnell in den Hintergrund. Nach Monaten voller harter Arbeit können Sie sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und eine wohlverdiente Auszeit genießen.

Doch Vorsicht: Während der Hauptreisezeit sind Langfinger besonders aktiv. Im Gedränge rund um beliebte Attraktionen und Sehenswürdigkeiten liegen oft Taschendiebe auf der Lauer, die in einem unachtsamen Moment Wertsachen wie Bargeld, Kreditkarten und Handy erbeuten. Aber auch im Hotel kommt es immer wieder zu Diebstählen. Zum Glück gibt es einfache Tricks, um Ihr Hotelzimmer einbruchsicher zu machen.

Diebstahl in Hotels ist keine Seltenheit

In einer fremden Umgebung schlafen die meisten Menschen deutlich schlechter als zu Hause. Das vertraute Bett fehlt, die Matratze ist unbequem, nachts ist es zu laut. Noch dazu fehlt das übliche Gefühl der Sicherheit. Manche Reisende werden von jedem Geräusch wach und wälzen sich unruhig im Bett hin und her. Tatsächlich ist die Sorge gar nicht unberechtigt: Immer wieder kommt es in Hotels zu Diebstählen.

Einige Täter sind sogar so dreist, nachts in das Zimmer einzubrechen, während die Hotelgäste schlafen. Im März 2022 wurde ein Mann auf der spanischen Insel Fuerteventura festgenommen, nachdem er in mehrere Hotels eingebrochen war und Wertgegenstände mitgehen ließ, wie die Fuerteventura Zeitung berichtete. Dabei kam es vor, dass die Hotelgäste aufwachten, während der Einbrecher im selben Raum war. Laut dem Blatt war er teilweise an der Fassade hochgeklettert, um sich Zutritt zu verschaffen.

So schützen Sie sich vor Diebstahl im Hotel

Diese Horrorgeschichten machen deutlich: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aus diesem Grund sollten Sie Fenster und Balkontüren immer geschlossen haben, wenn Sie tagsüber unterwegs sind oder wenn es Nacht ist. Außerdem sollten Sie Wertgegenstände im Safe des Hotelzimmers verstauen. Handelt es sich um besonders teure Objekte, dann können Sie auch die Hotelmitarbeiter darum bitten, diese im Tresor an der Rezeption aufzubewahren. Größere Gegenstände, die nicht in den Safe passen, sollten im Zimmer möglichst gut versteckt werden. Gut dafür geeignet ist ein verschließbarer Koffer. Einbrecher stehen meist unter Zeitdruck und verlieren das Interesse, wenn auf den ersten Blick keine Wertsachen auffindbar sind. Allgemein empfiehlt es sich, niemals ein Zimmer im Erdgeschoss zu buchen, da diese besonders anfällige für Einbrüche sind.

Hotelzimmer einbruchssicher machen mit dem Handtuch-Trick

Doch es gibt noch einen weiteren geheimen Trick, der Dieben Einhalt gebietet. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein kleines Handtuch. Dieses legen Sie vor dem Schlafen über die Türklinke – nun können Sie sich beruhigt ins Bett legen. Wie funktioniert das? Zum Einbrechen benutzen Diebe oft einen langen Stab, den sie durch den Türspalt schieben, um die Klinke auf der anderen Seite herunterzudrücken. Wenn ein Handtuch auf der Türklinke liegt, dann funktioniert diese Methode nicht mehr, da der Draht keinen Kontakt mit dem Mechanismus der Klinke bekommt. Dadurch können sich Einbrecher keinen Zutritt mehr zu ihrem Hotelzimmer verschaffen.

Den gleichen Trick können Sie anwenden, um das Schloss oberhalb der Türklinke zu sichern, welches es in vielen Hotelzimmern gibt. Klemmen Sie auch hier ein Handtuch dazwischen. Nun können die Einbrecher das Schloss nicht mehr mit ihren Werkzeugen zurückschieben.

Hotelzimmer-Hack Nummer zwei: Tasse über die Türklinke hängen

So abstrus es vielleicht klingen mag: Auch eine Tasse kann dazu beitragen, im Urlaub keinen Dieben zum Opfer zu fallen. Hängen Sie die Tasse einfach über die Türklinke. Wenn jemand von außen versucht, in das Hotelzimmer zu kommen, dann fällt die Tasse herunter. Gerade nachts ist der Trick nützlich, da Sie von dem Geräusch wach werden und gleich etwas unternehmen können, um die Diebe zu stoppen. Sicherer ist natürlich der bereits erwähnte Handtuch-Trick, da die Einbrecher damit gar nicht erst ins Hotelzimmer kommen.