Herbstzeit ist Wellnesszeit: Das sind die besten Wellnessregionen Deutschlands

Im letzten Jahr sehnte sich jeder zehnte Deutsche nach einem Wellnessurlaub. Kein Wunder: Pünktlich zum Herbstbeginn haben eisige Temperaturen Deutschland im Griff.

Zeit, um sich in den Wellnessregionen des Landes zurückzulehnen, sich in der Sauna oder im Whirlpool aufzuwärmen und den grauen Herbstalltag beiseitezuschieben.

Um die Ruhepause in der Wellnessoase auch sorglos genießen zu können, haben die Reiseexperten von Travelcircus 50 Wellnessregionen in Deutschland unter die Lupe genommen. Untersucht wurden unter anderem Kategorien wie Wellnessdichte sowie Ruhe und Kurfaktor.

Auf Helgoland wird’s trubelig!

Auf besonders viel Trubel müssen sich Urlauber auf Helgoland einstellen. Jedes Jahr kommen auf einen Quadratkilometer mehr als 200.000 Touristen. Auch in Berlin sowie auf den Nordfriesischen und auf den Ostfriesischen Inseln muss man sich beim Entspannen auf Gesellschaft gefasst machen.

Ungestört wellnessen an der Ostseeküste

Ruhiger geht es hingegen an der Ostseeküste zu. Hier finden sich durchschnittlich 49 Touristen auf einem Quadratkilometer.

Tipp: Während sich in den Sommermonaten die Urlauber an den Stränden tummeln, ist es im Landesinneren sowie in der Nebensaison ruhiger. Ähnlich ungestört können Urlauber ihre Wellness-Auszeit in der Altmark und an der Bergstraße genießen.

Entspannt hausen auf den Nordsee-Inseln

Obwohl auf Helgoland das Gewusel unter Touristen besonders hoch ist, bietet die zwei Quadratkilometer kleine Hochseeinsel die größte Wellnessdichte. Von insgesamt 39 Unterkünften auf Helgoland ist eine ein Wellnesshotel - das scheint auf den ersten Blick nicht viel zu sein, doch im Verhältnis zur Fläche gibt es in keiner anderen deutschen Wellnessregion so viele Wellnessunterkünfte. Auf Platz 2 und 3 der Regionen mit der höchsten Wellnessdichte machen es sich Sylt und die Nordfriesischen Inseln gemütlich.

Von Wellness eher wenig zu sehen: Harte Suche im Emsland

Wer im Emsland nach Wellnessunterkünften Ausschau hält, wird nicht ganz so schnell fündig: Gerade einmal 0,07 Wellnessunterkünfte finden sich auf 100 Quadratkilometern. Auch im Schwäbischen Wald und in der Altmark sieht das Angebot eher mau aus.

Im Allgäu bieten elf von 100 Unterkünften Wellness an

Betrachtet man das Verhältnis von Wellnessunterkünften und dem gesamten Angebot an Unterkünften, setzt sich das Allgäu als Spitzenreiter durch: Ganze elf Prozent aller Unterkünfte verfügen über Spa- und Wellnesseinrichtungen. Den zweiten und dritten Platz belegen die Rhön und der Teutoburger Wald. Mit jeweils rund 10 Prozent Wellnessanteil liegen sie nur knapp hinter dem Allgäu.

+ Wellness im Allgäu. © pixabay

Wellnessurlaub ohne Wellness?

Den geringsten Wellnessanteil gibt es hingegen im Emsland. Von den 203 verfügbaren Unterkünften bieten gerade einmal zwei Spa- und Wellnesseinrichtungen an - das entspricht lediglich einem Prozentsatz von etwa ein Prozent. Auch auf den Nordseeinseln Sylt und Nordfriesische Inseln sieht es nicht besser aus: Nur rund 1,5 Prozent der vorhandenen Gasthäuser und Hotels dürfen sich als Wellnessunterkunft betiteln.

Kurort gefällig? Ab in den Norden!

Auch in puncto Kurfaktor kommt Helgoland die kleine Fläche zugute. Zwar gibt es auf der kleinen Insel nur einen Kurort - und zwar die Insel selbst - aber auf einer Fläche von zwei Quadratkilometern hat keine andere Region Deutschlands mehr Kurorte vorzuweisen! Auch Platz zwei und drei bleiben in den Händen der Nordsee-Inseln: Auf den Nordfriesischen Inseln können Urlauber in ganzen 15 Kurorten entspannen, was rund zehn Kurorten pro 100 Quadratkilometer entspricht. Auf Sylt finden sich immerhin sieben Kurorte auf der rund 100 Quadratkilometer großen Insel.

Schlusslichter in puncto Kurfaktor sind der Hunsrück, der Niederrhein und Berlin - hier gibt es gar keine anerkannten Kurorte!

Berlin: Hauptstadt von Thermen und Wellness

Großstadt und Wellness passen nicht zusammen? Da beweist Berlin aber das Gegenteil - schließlich gibt es in keiner anderen Wellnessregion Deutschlands so viele Wellnesseinrichtungen im Verhältnis zur Fläche. Ganze 30 Thermen und Saunen locken zu entspannten Stunden in der Hauptstadt. Das entspricht 3,37 Einrichtungen pro 100 Quadratkilometer. Ähnlich erholsam wird es in der Sächsischen Schweiz und auf Sylt.

Sauna & Therme adé

In der Holsteinischen Schweiz und auf Helgoland gehen Thermenliebhaber leider leer aus - denn hier gibt es überhaupt keine Thermen, die vom Deutschen Thermenverzeichnis gelistet wurden. Auch der Odenwald glänzt nicht besonders beim Thermenfaktor; lediglich eine Therme findet sich in der 2.500 Quadratkilometer großen Region.

Google hat gesprochen: Die besten Wellnessregionen sind...

Na, wer hat in den letzten Monaten nach "Wellness Schwarzwald" oder "Wellnesshotel Schwarzwald" gegoogelt? Jeden Monat suchen etwa 60.200 Menschen nach genau diesen Begriffen. Damit setzt sich der Schwarzwald deutlich von seiner Konkurrenz ab. Der Bayerische Wald auf Platz zwei kann mit 30.200 Google-Anfragen gerade mal die Hälfte des Suchvolumens aufweisen. Den dritten Platz belegt das Allgäu mit 26.200 Nachfragen.

+ Wellness gefällig? Dann ab in den Schwarzwald! © pixabay

Hessisches Bergland für Wellness nicht gefragt

Am wenigsten gefragt sind bei Google hingegen das Hessische Bergland, die Nordfriesischen Inseln, die Altmark und die Holsteinische Schweiz. Aber kein Problem: Schließlich finden die Wellnessurlauber zum Erholen trotzdem hierher.

Die zehn besten Wellnessregionen Deutschlands im Überblick

Aus diesen Faktoren wurde ein Ranking der besten Wellnessregionen Deutschlands zusammengestellt.

Das Ergebnis: Berge und Meer sind besonders beliebt - und sogar eine Großstadt hat es die Top Ten geschafft.

Platz Wellnessregion Ruhefaktor Wellnessdichte Wellnessanteil Kurfaktor Thermenfaktor Wellness-Nachfrage Gesamt 1 Allgäu 9,53/10 1,83/10 10/10 1,22/10 1,38/10 8,5/10 32,46/60 2 Sächsische Schweiz 6,47/10 7,3/10 3,84/10 3,5/10 9,62/10 1,54/10 32,28/60 3 Sylt 3,95/10 9/10 1,44/10 6,47/10 9,1/10 1,89/10 31,86/60 4 Bodensee 8,72/10 4,14/10 3,70/10 2/10 3,48/10 8/10 29,58/60 5 Bayerischer Wald 9,82/10 1,44/10 6,96/10 1,03/10 1,22/10 9/10 29,48/60 6 Schwarzwald 9,02/10 1,86/10 5,14/10 1,36/10 2,07/10 10/10 29,24/60 7 Berlin 2/10 3,03/10 4,74/10 1/10 10/10 7/10 27,76/60 8 Ostfriesische Inseln 3,63/10 6,31/10 4,91/10 5,26/10 5,21/10 1,13/10 26,46/30 9 Harz 9,63/10 2,08/10 3,67/10 1,24/10 1,96/10 1,96/10 26,09/60 10 Helgoland 1/10 10/10 2,46/10 10/10 1/10 1,07/10 25,53/60

Quelle: Travelcircus

sca