Wo lässt sich in den Herbstferien noch relativ günstig Urlaub machen?

Von: Franziska Kaindl

In den Herbstferien geht es für viele wieder in den Urlaub: Besonders sonnige Ziele beliebt. Doch die Preise sind im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit weiterhin hoch.

Noch einmal ordentlich Sonne tanken, bevor die kalte Jahreszeit Einzug hält: Das ist der Plan vieler deutscher Urlauber, wie eine Analyse von Check24 zeigt. In den Herbstferien treibt es Reisende demnach vor allem in die Türkei und nach Spanien – zwei Länder, in denen auch nach dem Hochsommer noch angenehme Temperaturen herrschen. Fernreisen gewinnen jetzt ebenfalls wieder an Attraktivität. Besonders die Dominikanische Republik, die Malediven und Mauritius verzeichnen einen Zuwachs bei den Buchungszahlen im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019.

Viele deutsche Urlauber zieht es im Herbst noch einmal in die Türkei. © Inna Talan/Imago

Pauschalreisen im Herbst teurer als vor Corona – beliebteste Urlaubsziele sind Spanien und die Türkei

„Die Nachfrage nach Pauschalreisen bleibt nach Corona weiter sehr stark“, sagt Martin Zier, Geschäftsführer Pauschalreise bei Check24. Das sorgt dafür, dass das Preisniveau in sehr vielen beliebten Destinationen ansteigt. Die größte Preissteigerung gibt es in Italien, wo Reisende mit knapp 27 Prozent höheren Kosten rechnen müssen. Ebenfalls teuer geworden sind die Malediven (+24 Prozent) und Ägypten (+22 Prozent). Generell sind die Preise für Pauschalreisen in den meisten Ländern im Vergleich zu 2019 gestiegen:

Reisedestinationen (nach Beliebtheit) durchschnittlicher Personentagpreis 2019 durchschnittlicher Personentagpreis 2022 Preissteigerung in Prozent Türkei 74 Euro 86 Euro + 17 Prozent Spanien 87 Euro 101 Euro + 16 Prozent Griechenland 90 Euro 100 Euro + 12 Prozent Ägypten 89 Euro 109 Euro + 22 Prozent Dominikanische Republik 117 Euro 136 Euro + 16 Prozent Portugal 90 Euro 104 Euro + 15 Prozent Tunesien 62 Euro 73 Euro + 18 Prozent Vereinigte Arabische Emirate 146 Euro 168 Euro + 16 Prozent Zypern 104 Euro 117 Euro + 13 Prozent Italien 85 Euro 108 Euro + 27 Prozent Malediven 199 Euro 246 Euro + 24 Prozent Thailand 96 Euro 101 Euro + 6 Prozent Mexiko 131 Euro 145 Euro + 11 Prozent Mauritius 191 Euro 204 Euro + 7 Prozent Malta 80 Euro 97 Euro + 20 Prozent

Quelle: Check24

Wer die Türkei als Urlaubsort in den Herbstferien auserkoren hat, kommt bei Kusadasi und Didyma an der Ägäisküste am günstigsten weg: Hier zahlen Reisende einen Personentagpreis von 72 Euro. Am beliebtesten sind allerdings die Regionen Side und Alanya sowie Belek. Ebenfalls günstig ist Tunesien mit einem Preis von 73 Euro. „Die Lieblingsinsel der Deutschen in den Herbstferien bleibt Mallorca, gefolgt von den griechischen Inseln Kreta und Rhodos. Der Preisanstieg gegenüber 2019 ist bei den griechischen Inseln nicht so stark wie in anderen Regionen“, sagt Martin Zier.

Mietwagen sind in den Herbstferien günstiger als noch im Sommer

Um eine Trauminsel auf eigene Faust zu erkunden, leihen sich viele Urlauber vor Ort ein Mietauto. In diesem Jahr sind die Preise dafür regelrecht explodiert, weil viele Mietwagenanbieter ihre Kontingente über die Corona-Zeit reduziert haben. Mittlerweile hat sich die Lage wieder etwas beruhigt: Wer Ende August ein Leihauto gebucht hat, ist im Schnitt um 19 Prozent günstiger weggekommen als noch bei einer Buchung drei Monate zuvor. In Kroatien ist der Preis gar um 44 Prozent gesunken. In den Herbstferien kostet hier ein Mietwagen pro Tag nur noch 24 Euro. Ebenfalls günstig sind Fahrzeuge in Griechenland (27 Euro pro Tag) und auf Malta (24 Euro pro Tag). „Aktuell werden mehr Fahrzeuge geliefert, wodurch das Angebot größer wird. Daher sinken nun die Preise, trotz anhaltend hoher Nachfrage in der Nachsaison“, sagt Dr. Andreas Schiffelholz von Check24.