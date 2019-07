"Giftig": Touristen nach Baden in idyllischem Bergsee in Krankenhaus eingeliefert

Nicht alle Bergseen sind so idyllisch und zum Baden geeignet. (Symbolbild)

Touristen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie in einem türkisfarbenen Bergsee gebadet hatten. Um was es sich dabei wirklich handelte, wussten sie wohl nicht.

Sie wollten wohl das perfekte Foto für Instagram schießen, nur leider ging das so völlig nach hinten los: Der idyllische Bergsee Monte Neme ist zum Baden nämlich so gar nicht geeignet.

"Galizisches Tschernobyl": Idyllischer Bergsee hochgiftig

Friedlich liegt er da, der Bergsee von Monte Neme, ein Berg, der zwischen Concellos von Carballo und Malpica de Bergantiños im spanischen Galizien liegt. Das dachten sich auch Influencer, die nach dem perfekten Foto für ihre Instagram-Seite suchten.

Doch weit gefehlt: Der idyllische Bergsee wird auch als "Galizisches Tschernobyl" bezeichnet. An dem Ort gab es einst eine alte Wolframmine aus dem Zweiten Weltkrieg, diese ist seit den 1980er Jahren verlassen. Das Element Wolfram und seine Verbindungen sind in hohem Grade giftig. Das atemberaubende Blau des Wassers stammt also von chemischen Verunreinigungen und kann zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Das Wasser ist radioaktiv.

Die Influencer, die eine Seite namens "izzyandtai" betreiben, scheinen das jedoch nicht zu glauben. Sie badeten in dem See und posteten Bilder davon. Dazu schrieben sie: "Am frühen Morgen Baden auf dem Mount Neme. Genuss. Bakterien werden abgewaschen. Ich habe die Memes gesehen und ich mag euch Freaks nicht. Ich werde jeden verf**** Tag des Sommers baden."

Letzte Woche gaben laut dem Portal The Sun jedoch mehrere Instagrammer an, dass sie krank wurden, nachdem sie in dem wortwörtlich "strahlend" blauen Wasser des Bergsees auf dem Monte Neme gebadet hatten. Eine der Influencer, bekannt als Uxia, erlitt demnach eine allergische Reaktion, die sie ins Krankenhaus brachte und die zwei Wochen andauerte.

Manuel Ferreiro, ein Arzt am Universitätskrankenhaus im spanischen Coruña, sagte gegenüber dem Portal The Local: "Eine geringe Belastung wird höchstwahrscheinlich Augen- und Hautirritationen verursachen, aber eine längere Zeit im Wasser und eine Verdauung der Giftstoffe kann Magenprobleme, Erbrechen und Durchfall verursachen."

Die Reaktionen auf die Tauchgänge in dem radioaktiven See wurden auf Instagram mit zahlreichen Memes erwidert:

