Alleskönner Gaffa-Tape: Darum sollten Sie nie ohne Klebeband in den Urlaub fahren

Teilen

Gaffa-Tape hält fast alles, macht Löcher dicht und lässt sich wieder lösen. Warum man das Klebeband immer im Urlaub dabeihaben sollte.

Fahrradschlauch kaputt? Gaffa-Tape! Kamera-Stativ gebrochen? Gaffa-Tape! Koffergurt gerissen? Gaffa-Tape? Der Stoff, der die Welt zusammen hält? Gaffa-Tape! Das viel einsatzbare Klebeband ist ein Freund und Helfer in der Not und sollte nach Möglichkeit immer mit dabei sein. Vor allem für Reisen gehört Gaffa-Tape auf jeden Fall auf die Check-Liste der Dinge, die man beim Packen auf keinen Fall vergessen darf.

Egal ob beim Camping oder beim Reisen mit dem Zug oder Flieger – bei Gaffa-Tape gilt definitiv die Devise: besser haben als brauchen.

Unterschied Gaffa-, Duct- und Panzer-Tape: Welches Klebeband ist im Urlaub das Richtige?

Klebeband ist nicht gleich Klebeband. Es gibt bestimmte Tapes, die dauerhaft halten und andere Tapes, die nur temporär haften. Je nach Situation muss man sich für einer der beiden Arten entscheiden.

Gaffa-Tape ist laut Fotophonie.de eine Sorte von Klebeband, die nur temporär auf trockenen Untergründen haftet. Die Klebebänder dieser Kategorie lassen sich quer leicht reißen, sind in Längsrichtung aber sehr belastbar, was sie besonders robust macht. Außerdem hinterlässt Gaffa keine Klebereste und lässt sich recht leicht wieder entfernen.

Gaffa-Tape kann im Zweifel den ganzen Urlaub retten. Dieses Klebeband sollte immer dabei sein. © Imago

Anders sieht es beim Duct-Tape aus, zu dem auch der klassische Tesafilm gehört. Diese Klebebänder halten dauerhaft, sind sehr belastbar und kaum wieder zu entfernen. Wenn sie doch wieder abgerissen werden, hinterlassen sie Klebereste oder nehmen ein Stück des beklebten Untergrunds mit, wie etwa Papier unter Tesafilm. Duct-Tape reißt anders als das Gaffa-Tape nicht quer, sondern muss geschnitten werden. Je nach Klebeband kann es aber in Längsrichtung zerreißbar sein. Panzer-Band ist das Non-Plus-Ultra unter den Klebebändern. Der Name kommt aus dem Militär, weil das Klebeband so stark ist, dass man damit sogar einen Panzer ziehen können soll. Es ist wasserabweisend und klebt sogar auf Stein.

Gaffa-Tape-Sorten: Marken wie Hinrichs, 3M und Advance am Klebeband-Markt

Gaffa-Tape wurde 1959 von dem Kameramann und Beleuchter Ross Lowell erfunden, der als Vorlage das medizinische Permacel-Gewebeklebeband der Pharmazie-Firma Johnson & Johnson nutzte. Ursprünglich hieß das Tape „Gaffer“ vom englischen Wort für „Beleuchter“, weil Lowell am Theater oder an Filmsets ständig Tape zum Kleben von Equipment brauchte.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Heutzutage gibt es zahlreiche Firmen und Marken, die Gaffa-Tape und andere Klebebänder herstellen. Bekannt sind zum Beispiel die Tapes der Marken Advance oder 3M. Bei Bestreviews.de schnitt das Gaffa-Tape von Hinrichs im Juni 2023 deutschlandweit als das Beste ab.

Gaffa-Tape im Urlaub nutzen: Die zahlreichen Einsatzgebiete des Klebebands

Im Urlaub wird meistens Gaffa-Tape und nicht etwa Duct- oder Panzer-Tape benötigt, weil es eben nicht permanent haftet. Wenn es zum Beispiel nur gebraucht wird, um ein Kamerastativ zu fixieren, dessen Schraube verloren gegangen ist, oder um einen Reifen provisorisch zu flicken, dann sollte es zu Hause wieder loszulösen sein, wenn eine Ersatzschraube besorgt oder der Reifen professionell repariert werden kann.

Gut versorgt unterwegs: Das gehört in die Reiseapotheke Fotostrecke ansehen

Laut Welt.de ist Gaffa-Tape auch beim Camping-Ausflug unverzichtbar. Das Klebeband kann nicht nur Reisetaschen oder Fahrradschläuche flicken, auch gerissene Zeltplanen, Mückennetze, Rucksäcke, Wanderschuhe oder anderes Equipment stellen für das Tape kein Problem dar. Rollt man das Klebeband zu einem dicken Seil zusammen, kann man damit sogar Gegenstände ziehen oder es als Wäscheleine verwenden. Dazu einfach eine Ecke des Gaffa-Tapes einknicken und dann das Tape schräg aufrollen, bis das Seil lang genug für den vorgesehenen Zweck ist.

Außerdem können mit Gaffa-Tape vorübergehend auch Wasserschläuche geflickt werden oder sogar Kabel. Im Urlaub kann das hilfreich sein, wenn ausgerechnet zu Beginn der Reise das Ladekabel vom Handy kaputtzugehen droht. Geht der Koffer kaputt, weil er zu voll mit Souvenirs gepackt wurde, kann er von Gaffa-Tape zusammengehalten werden.