Fünf alternative Urlaubsorte zu beliebten Reisezielen, die schneller und günstiger erreicht sind

Von: Clara Kistner

Die meisten beliebteren Reiseorte sind besonders während der Ferienzeiten ein teurer (Reise-) Spaß. Nur Wenige kennen die näher gelegenen und preiswerteren Alternativen.

Während einige Menschen ihren nächsten Urlaub völlig tiefenentspannt wenige Wochen vorher buchen, einzelne Klamotten in die Reisetasche werfen und sich spontan auf das nächste Abenteuer freuen können, brauchen die anderen einen festen Plan. Von der lückenlosen Packliste über den daraus folgenden effizient gepackten Koffer bis hin zum Schnellhefter samt ausgedruckter Reiseunterlagen und Personalien – vielen Menschen bietet die ausführliche Vorbereitung eine willkommene Sicherheit beim Reisen. Doch auch das Reiseziel bedarf etwas Zuwendung, so gibt es zu einigen beliebten Urlaubsorten zeit- und geldsparende Alternativen.

Doppelgänger beliebter Reiseziele, die Zeit und Geld sparen: Barcelona statt Kapstadt

Als Hafenstadt an Afrikas Südwestküste bietet Kapstadt alles, was das Herz begehrt. Wer sich schlecht entscheiden kann, bekommt hier Meer und Berge vereint, gepaart mit einer spektakulär lebhaften Stadt. Doch gerade für eine kürzere Reise oder einen Last-Minute-Urlaub bietet der über zehn Stunden lange Flug schon eine sehr lange Anreise.

Ob Italien, Frankreich oder Spanien, viele beliebte Urlaubsorte haben Doppelgänger, die nicht nur schneller erreichbar, sondern auch wesentlich kostensparender sind. (Symbolbild) © Addictive Stock / IMAGO

Alternativ empfiehlt die Berliner Tageszeitung Morgenpost.de, einen Urlaub in der spanischen Metropole Barcelona. Auch hier wird ein architektonisch unverwechselbares Städtchen im warmen spanischen Süden mit einer salzigen Meeresbrise verfeinert. Atmosphärisch, kulturreich und bunt gestaltet sich Barcelona als verhältnismäßig nahe gelegenes Traumdomizil.

Alternative Urlaubsorte zu beliebten Reisezielen: Rheingau statt Toskana

Weder weltbekannte Kunstwerke, noch vielfältige Naturlandschaft müssen Sie in der meist sonnigen Toskana missen. Die in Mittelitalien gelegene Region beheimatet nicht nur seine äußerst kulturreiche Hauptstadt Florenz, sondern bietet außerdem Naturliebhabern mit seinen ländlicheren Gegenden eine blühende Ruheoase.

Kein geringfügiger Ansporn für viele Toskana-Fans bietet auch der tolle Wein, den es vor Ort zu verköstigen gibt. Wer sich von dieser Tatsache gelockt nach Italien ziehen lässt, sollte bei der Reiseplanung zunächst einen genaueren Blick auf die deutsche Kulturlandschaft Rheingau werfen. Neben seinen historischen Bauten und malerischen Städten kann die beliebte Weinregion im Südwesten Hessens mit einem fabelhaften Riesling trumpfen.

Südtirol statt Kanada

Wen es bei der Reiseplanung ins nördliche Kanada zieht, den erwartet eine lange und nicht ganz günstige Anreise. Wer nicht auf einen erholsamen Wanderurlaub in die unberührte Natur samt atemberaubender Berglandketten und kristallklaren Seen verzichten möchte, kann auch innerhalb Europas fündig werden.

Bei dem Doppelgänger des nordamerikanischen Staates und den dazugehörigen berühmten Rocky Mountains geht es ums schöne – und noch dazu nahe gelegene – Südtirol. Das Pragser Tal und der dort gelegene Pragser Wildsee bringen die Herzen sämtlicher Bergfreunde zum Schmelzen. Als nördlichste Provinz Italiens steht Südtirol Kanada in Sachen wunderschöne Berglandschaft in nichts nach. Noch dazu lässt sich hier auf den Hütten die feine italienische Küche genießen.

Lüneburger Heide statt Provence

Sehnen Sie sich spontan nach einem Sommerurlaub in der französischen Provence, kann auch hier wieder in Deutschland fündig werden. Die Lüneburger Heide bietet, gelegen im Nordosten Niedersachsens, überwiegend flachwellige Heide-, Geest- und Waldlandschaft. Laut Morgenpost.de, beheimatet der dortige Naturpark die größten zusammenhängenden Heideflächen Mitteleuropas.

Die weitreichenden, tief lilafarbenen Felder, die Sie höchstwahrscheinlich mit der französischen Provence verbinden, können Sie hier schon nach einer weniger langen Anfahrt genießen.

Norwegen statt Neuseeland

Neuseeland steht wohl bei den meisten Reisefreunden auf der Bucket List. Das ist auch kein Wunder, denn die beiden Hauptinseln im Südwestpazifik vereinen Berge und Meer und können noch dazu mit Vulkanen und Vergletscherungen begeistern. Die spektakulär abwechslungsreiche und bildschöne Landschaft nutzte nicht zuletzt Filmemacher Peter Jackson als Kulisse für Tolkiens mythische Mittelerde in der berühmten „Herr der Ringe“-Trilogie. Sie sind Tolkien-Fan? Dann testen Sie Ihr Wissen bei unserem Tolkien-Quiz.

So reizvoll diese Destination auch klingt, wer die Natur in Form von atemberaubenden Berglandschaften und eiskalten, türkisfarbenen Seen genießen will, muss nicht um die halbe Welt fliegen. Denn Norwegen bietet mit seinen nordischen Festigkeiten und Traditionen ein ähnliches Flair. Das norwegische Land umfasst Berge, Gletscher und ist im Süden, Westen und Norden von Meer umgeben. So bietet es gerade sportlichen Urlauben ein ideales Reiseziel.