Mit diesen Tricks sparen Sie sich auf Reisen richtig viel Geld

Ob Frühbucherrabatt, Last-Minute-Reisen oder richtig Geld wechseln: Wer verreisen will, kann mit den richtigen Tipps und Tricks bares Geld sparen.

Wer seinen Urlaub plant, der sollte es schlau anstellen. Denn wer nur einige Kniffe und Tricks beherrscht, der spart richtig viel Geld - und hat so gleichzeitig mehr Urlaub und mehr vom Urlaub.

Frühbucherrabatt - planbar für weniger Geld

Wer früh seine Reise bucht, der spart. Aber: Prüfen Sie die Frühbucherrabatte genau. "Was auf den ersten Blick als Schnäppchen erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hingucken mitunter als Schmalspurangebot, bei dem eine Reihe zusätzlicher Kosten fällig werden", warnt die Verbraucherzentrale.

Dazu sollten Sie neben dem Stöbern im Netz nach einer passenden Reise auch einfach mal im Reisebüro nach dem billigsten Angebot fragen. Ebenso empfiehlt es sich, Angebote verschiedener Anbieter zu vergleichen. In jeden Fall ist bei einer früh gebuchten Reise wichtig, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Die gibt es meist schon für wenig Geld.

Last-Minute-Reisen - spontan gespart

Für Kurzentschlossene lohnt sich oft die Last-Minute-Reise: Passende Angebote finden Sie in Reisebüros, im Internet und an Last-Minute-Points am Flughafen. Spontane können hierbei bares Geld sparen. Achten Sie jedoch immer genau darauf, dass Ihre Destination mit Hotel auch das hält, was sie auch verspricht.

Übrigens: Ein Reiseanbieter darf seine Angebote nur als Last Minute bezeichnen, wenn die Reise nicht länger als 14 Tage vor Reisebeginn gebucht werden kann. Zudem muss die Reise günstiger sein als sie regulär angeboten wird.

Geldwechseln für den Urlaub - aber richtig

Hohe Umtauschgebühren, miese Wechselkurse oder schlichtweg Betrüger: Oft wird das Geldwechseln im Urlaub zur Zerreißprobe. Damit das nicht passiert, planen Sie bereits vor Ihrer Reise den Geldwechsel von zuhause.

Informieren Sie sich dazu über den aktuellen Wechselkurs Ihres Reiseziels. Es kann je nach Destination auch sinnvoll sein, bereits zuhause einen bestimmten Betrag Geld zu wechseln. Aber Vorsicht: Beachten Sie stets die Umtauschgebühren sowie den Kurs im Auge.

Alternative Unterkünfte - Airbnb, Hostels & Co.

Wer sich nicht in ein Hotel einmieten möchte, der kann über Buchungsplattformen wie Airbnb sparen. Gerade wer hier länger im Voraus bucht, bekommt meist günstige Angebote für charmante Wohnungen und Zimmer, die sich mitten dort befinden, wo das Leben des Reiseziels pulsiert.

Alternativ stehen für räumlich flexiblere Reisende auch Hostels oder Motels zur Verfügung, die meist für günstiges Geld zu haben sind.

Selbst kochen - authentisch und günstig

In die Kultur eines Landes tauchen Sie hauptsächlich über die Kulinarik ein. Wer dafür nicht zu tief in die Tasche langen möchte, der sollte in örtlichen Supermärkten und lokalen Läden einkaufen und ganz einfach selber kochen.

Rezepte für authentische Kost Ihres Reiseziels finden Sie nicht selten vor Ort oder Sie lassen sich von Menschen vor Ort in Hotels, Supermärkten oder Straßenmärkten dazu beraten.

Sehenswürdigkeiten - lohnen sie sich?

Eine Devise auf Reisen lautet: Nicht jede Sehenswürdigkeit muss man auch wirklich besucht haben. Oftmals reicht es aus, wenn man sie von außen sowie ihre ganze Umgebung besichtigt. So sparen Sie nicht nur die meist überteuerten Eintrittspreise, sondern umgehen auch lange Wartezeiten.

Wer schlau ist, bucht sich seine Tickets über Touristen-Agenturen, die Rezeption seines Hostels oder Hotels oder direkt im Netz. Auch so werden Wartezeiten vermieden und oft können zudem Rabatte rausgeschlagen werden.

Reisen ab vom Schuss - ein Hoch auf die Nebensaison

Wer zeitlich flexibel ist, der sollte seine Reise auf die Nebensaison legen. Buchen Sie also nicht in Schul- oder Semesterferien und vermeiden Sie Wochenenden, um die herum Feiertage liegen. Destinationen sind dann meist weniger besucht und Sie bekommen dadurch günstigere Reise-Angebote.

Übrigens: Achten Sie dennoch darauf, dass auch das Wetter zu der von Ihnen gewünschten Reisezeit angenehm ist. Meist richtet sich die Hauptreisezeit nach den Wetter-Bedingungen.

Mit Kreditkarte zahlen - achten Sie auf zusätzliche Gebühren

Nicht selten verlangen Fluggesellschaften, Hotels oder andere Anbieter von Reisen eine zusätzliche Gebühr für die Zahlung mit der Kreditkarte. Diese Gebühren können Sie umgehen, indem Sie alternative Zahlungsmethoden wie Paypal, SEPA-Lastschriftmandat oder weitere auswählen.

sca