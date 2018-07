Frau fliegt 6.400 Kilometer zu ihrem Freund - um nur diesen einen Satz zu sagen

Da staunte Drew McEvan nicht schlecht, als er von seiner Freundin plötzlich auf einer Familienfeier überrascht wurde. Was diese dafür auf sich genommen hat, hier.

Dank der Globalisierung trifft und kennt man viele Menschen aus verschiedenen Ländern oder Kulturkreisen. Allerdings ist es schwer, mit diesen langfristig in Kontakt zu bleiben. Vor allem persönliche Treffen sind oftmals schwer zu planen.

Junger Schotte wird "Opfer" eines irrwitzigen Spiels unter Freunden

Daher haben sich zehn Freunde aus aller Welt an einem gemeinsamen Abend in China 2014 ein kurioses Spiel ausgedacht, um das zu ändern. Diesmal war Drew McEwan aus Schottland das "Opfer".

Er weiß nicht, was ihm blüht, als er Ende Juni mit seiner Familie in Loch Lomond bei einer Taufe anwesend ist. Als ein Foto der Gesellschaft geschossen werden soll, wird er gebeten, eine alte Frau, die im Hintergrund ein Gartenbeet pflegt, anzusprechen, damit diese zur Seite geht. Schließlich war diese gänzlich unbekannt und gehörte nicht zur Familie. Daher sollte sie auch nicht mit aufs Foto.

Doch dann passiert es: Als sich der 31-Jährige an die alte Dame wendet, springt diese auf und tippt ihn an. Dann ruft sie nur die Worte: "Du bist dran" und stürmt weg. Erst da realisiert Ewan, dass es sich hierbei um einen Scherz handelt - und die angebliche alte Frau keine Geringere ist als seine gute Freundin Georgina Wilkinson.

Alte Freundin überrascht Kumpel - und ist als alte Frau verkleidet

Wie sich herausstellt, war diese extra 6.400 Kilometer von North Carolina, USA, nach Schottland geflogen, um ihm diesen Satz zu sagen. Laut dem schottischen Nachrichtenportal Daily Record geht es in dem Spiel darum, dass derjenige, der angetippt wird, als nächstes dran ist und zu einem der anderen Freunde reisen muss, um diesen wiederum zu nominieren.

"Ich hatte nicht einmal die Chance, mit Georgina zu sprechen. Du musst nur taggen und rennen, du kannst nicht bleiben und reden ... Ich war schockiert, dass sie sich so viel Mühe gegeben hat. An einem Tag von Amerika und zurück zu fliegen ist unglaublich. Sie musste dafür sorgen, dass sie am Montag rechtzeitig zu Hause war, um zur Arbeit gehen zu können. Jetzt bin ich dran, einen aus der Gruppe anzutippen", so McEwan baff.

Familie hat geholfen, McEwan reinzulegen

Diesmal hatte es also den jungen Schotten erwischt - und seine Freundin Georgina hatte für diesen lustigen Zwischenfall keine Kosten und Mühen gescheut. So kam am Ende heraus, dass McEwans Familie Bescheid gewusst und die Umsetzung mit Georgina bereits seit Monaten geplant haben soll. Sie war es auch, die Ewans Freundin noch am Morgen vor der Taufe vom Flughafen abgeholt hatte.

Na, ob der 31-Jährige diese irrwitzige Aktion noch toppen kann?

