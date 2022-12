„Zu fett“ – Airline will übergewichtige Frau nicht in den Flieger lassen

Von: Anna Heyers

Eigentlich wollte Juliana Nehme nur zurück nach Hause reisen. Weil sie aber „zu fett“ für die Sitze sei, sollte sie kräftig draufzahlen – oder eben am Boden bleiben. Die Brasilianerin wehrte sich.

Juliana Nehme wollte Ende November zusammen mit ihrer Familie vom Libanon zurück in ihre Heimat Brasilien fliegen. Bevor die 38-Jährige jedoch in den Flieger von Qatar Airways steigen konnte, hielt man sie auf. Eine Mitarbeiterin der Fluggesellschaft sagte ihr laut Focus.de, dass sie „zu fett“ für die Flugzeugsitze sei. Um dennoch mitzufliegen, könne sie sich aber ja ein anderes Ticket kaufen. Ihre Erfahrungen vom Beirut-Flughafen schilderte Juliana auf Instagram.

„Zu fett“ für die Sitze: Airline fordert 1. Klasse-Ticket

Da die Sitze in der Economy-Class zu schmal für sie seien, sollte Juliana sich in die 1. Klasse setzen, dann dürfe sie mitfliegen, schilderte sie bei Instagram. Tatsächlich sind die Sitze dort in der Regel größer und breiter. Man muss sich in der 1. Klasse noch nicht einmal dem Trick für die zusätzliche Beinfreiheit bedienen, der in der Economy-Class nützlich sein kann. Das Problem: Ein solches Ticket kostete umgerechnet 2.900 Euro. Mitmachen wollte die Brasilianerin dies nicht, vor allem, da laut Focus der gesamten Familie das Weiterreisen verwehrt wurde. Also wären auch noch Hotel und Taxikosten für mehrere Personen auf die Nehmes zugekommen.

Im Flugzeug ist es häufig recht eng und gedrängt – und das, obwohl in vielen Fliegern die Reihen 13 und 17 fehlen.

Airline wird verklagt – und Juliana gewinnt

Damit möglichst viele Menschen in den Flieger passen, sind die Sitze recht schmal und nah beieinander – zumindest in der Economy-Class. © Imaginechina-Tuchong/Imago

Sie wurde beleidigt und diskriminiert – und deswegen verklagte Juliana Qatar Airways. Eine Richterin am Gerichtshof von São Paulo entschied kürzlich, dass die Fluggesellschaft jetzt für die psychologische und psychiatrische Behandlung von Juliana aufkommen muss. Ihre Begründung war laut Focus.de, dass eine solche Therapie eine „angemessene und verhältnismäßige Maßnahme zur Überwindung des belastenden und traumatischen Ereignisses“ sei. Umgerechnet rund 1.000 Euro wird die Airline für die Sitzungen zahlen müssen.

Julianas Forderung: Kampf für eine gerechtere Welt ohne Vorurteile und Fettphobie

Auf Instagram wurde Juliana von ihren Followern auf diesem Weg unterstützt. Dort bedankte sie sich jetzt auch dafür, wie sie von ihnen in der schweren Zeit unterstützt wurde. Sie schrieb unter anderem: „Lasst uns weiter für eine gerechtere Welt kämpfen, frei von Fettphobie und allen Formen von Vorurteilen.“