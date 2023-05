Sitz im Flugzeug zurücklehnen, ja oder nein? Ex-Flugbegleiterin will Debatte endgültig beenden

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Immer wieder wird im Netz darüber diskutiert, ob Passagiere einfach so ihren Sitz zurücklehnen dürfen – schließlich könnten sich andere gestört fühlen. Das sagt eine Ex-Flugbegleiterin.

Die Frage, ob es unhöflich ist, seinen Sitz im Flugzeug einfach zurückzulehnen, erregt schon lange die Gemüter. Eine Umfrage des US-Meinungsforschungsinstitut SurveyMonkey unter US-Amerikanern hat ergeben, dass rund zwei Drittel der Befragten davon genervt sind, wenn der Vordermann die Sitzlehne vollständig nach hinten klappt. Etwa 30 Prozent finden es unhöflich, würden es aber selbst auch tun – sofern sie vorher um Erlaubnis gebeten haben. Wer das nicht tut, kann schnell mal mit der Wut der Mitreisenden zu tun bekommen. Eine Frau berichtete kürzlich auf einem Forum, dass sie eine Reisende mit Tritten gegen den Sitz bestrafte, als diese kommentarlos Gebrauch von der Lehnfunktion machte.

Das Thema bietet also viel Zündstoff – das bekam auch eine Ex-Flugbegleiterin zu spüren, als sie ihre Meinung zu dem Thema äußerte. In einem TikTok-Video klärte sie darüber auf, mit welcher Etikette sich Flugreisende an Bord vertraut machen müssten.

Flugexpertin klärt auf: Darf die Rückenlehne im Flugzeug einfach zurückgeklappt werden?

„Als eine Person, die früher in der Flugreservierung und dann als Flugbegleiterin gearbeitet hat, und jetzt als Geschäftsreisende, die seit zehn Jahren 100 Tage im Jahr um die Welt reist, halte ich mich für eine der führenden Expertinnen für Flugzeug- und Flughafenetikette“, beginnt die TikTokerin Belle Valise ihr Video. Mit ihrem Wissen will sie nun endlich der Diskussion um die Rückenlehne ein Ende bereiten.

Für viele ist es verlockend, im Flugzeug zu schlafen und dabei die Lehne zurückzuklappen. Das kommt aber nicht immer gut an. © Panthermedia/Imago

Doch was sie zu sagen hat, wird wohl nicht jedem gefallen: „Wenn Sie einen Sitzplatz im Flugzeug kaufen, haben Sie Anspruch auf den vollen Funktionsumfang dieses Sitzes“, so die Reiseexpertin. Das bedeutet: Jeder habe das Anrecht darauf, seine Rückenlehne zu benutzen – selbst, wenn auf dem Platz dahinter jemand sehr Großes sitzt, der dadurch eventuell eingeschränkt wird.

„Ich habe das noch nie verstanden“: Verdruss sowie Erleichterung bei Nutzern

Diese Aussage sorgt bei einigen Nutzern für Unmut: „Ich hatte einen sehr großen Vater und habe einen großen Sohn. Gut zu wissen, dass nur eine der beiden Parteien Anpassungen vornehmen muss“, meint zum Beispiel eine Person daraufhin. Ähnlich sieht es folgender User: „Was ich höre: Ein bisschen mehr Komfort für mich ist wichtiger als das Unbehagen von jemand anderem.“ Eine weitere Person merkt außerdem an, dass der Verzehr von Mahlzeiten bei einem zurückgelehntem Stuhl kaum möglich sei: „Ich ärgere mich über das Design der Sitze, weil sie sich so weit zurücklehnen, dass ich manchmal nicht einmal den Tisch benutzen kann, auf den ich Anspruch habe.“

Es gibt aber auch einige User, die sich von dem Video bestätigt sehen – und froh sind, dass es endlich Klartext gibt: „Ich war schon immer verwirrt, wenn Leute sagten, dass es unhöflich sei, sich zurückzulehnen, weil es buchstäblich eine Funktion des Sitzes ist!“, meint eine Userin. Oder: „Ich habe das noch nie verstanden ... es gibt einen Grund, warum man sich zurücklehnt. Ich bin nicht groß, aber ich lehne mich zurück, weil es bequemer ist. Es hat mich noch nie gestört, wenn sich jemand zurücklehnt.“

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Aus Sicht der Reiseexpertin dürfen Passagiere also jederzeit von ihrer Rückenlehne Gebrauch machen. Die zahlreichen empörten Reaktionen zeigen aber auch, dass es nicht schaden kann, trotzdem vorher beim Hintermann nachzufragen – zumindest, wenn man nicht den Zorn der Mitreisenden auf sich ziehen möchte. Eine Userin fasst es gut zusammen: „Sie können sich durchaus zurücklehnen, aber achten Sie auf Ihre Umgebung, und wenn eine große Person hinter Ihnen steht, lehnen Sie sich nicht so weit zurück. Einfach nett sein.“