Was steckt hinter den schwarzen Dreiecken im Flugzeug?

Von: Franziska Kaindl

Sind Ihnen schon einmal schwarze Dreiecke über Flugzeugfenstern aufgefallen? Offenbar ist ihre Position nicht zufällig gewählt.

Wer sich aufmerksam im Flugzeug umsieht, entdeckt manchmal seltsame Symbole und Lichter, deren Bedeutung nicht wirklich klar ist. So gibt es zum Beispiel farbige Lämpchen unter den Exit-Schildern, die bei Passagieren immer wieder Fragen aufwerfen – der Crew aber einfach nur zur Kommunikation dienen. Oder Signaltöne, die ebenfalls unterschiedliche Bedeutungen für die Angestellten haben können. Aber was ist mit Symbolen wie dem schwarzen Dreieck, das an der Wand der Flugzeugkabine zu sehen ist?

Schwarzes Dreieck im Flugzeug: Was steckt dahinter?

Meist ist es nur zweimal in einem Flugzeug oberhalb der Fenster zu sehen: ein kleines, schwarzes Dreieck, das nach unten zeigt. Auf der Diskussions-Plattform Reddit haben sich über die Jahre schon mehrmals Nutzer gefragt, wofür das Symbol wohl stehen könnte:

Auf Online-Foren wurden bereits viele Theorien zu dem Dreieck aufgestellt – so gehen einige davon aus, dass Flugbegleiter mit einem Blick aus den mit Dreiecken markierten Fenstern feststellen können, ob die Landeklappen vereist sind. Andere wiederum vermuten laut dem Online-Portal Business Insider, dass die Crew durch das Fenster kontrollieren sollen, ob der Weg frei ist, wenn bei den Piloten im Cockpit ein Warnlicht aufleuchtet.

Schwarzes Dreieck: Markierung soll der Flugzeugbesatzung helfen

Offenbar hat das schwarze – manchmal auch rote – Dreieck aber eine andere Bedeutung, wie das Branchenportal Travel+Leisure berichtet. Demnach hat die Flugbesatzung von den markierten Fenstern aus die beste Aussicht auf die Vorflügel und Klappen draußen. Diese sind wiederum mit Markierungen versehen, die den Crewmitgliedern Aufschluss über ihre tatsächliche Position geben, wie ein Reddit-User meint – zum Beispiel, wenn es einen Fehler in der Anzeige gibt. Die Markierungen würden nur übereinstimmen, wenn man aus einem bestimmten Winkel darauf blickt – und dieser ist mithilfe des Dreiecks markiert.

Flugreisende können im Übrigen ihren eigenen Vorteil aus den Fensterplätzen ziehen, die mit Dreiecken markiert sind. Wer auf einem von ihnen sitzt, hat nämlich die beste Position, um Fotos oder Videos von den Tragflächen zu machen, wie Travel+Leisure meint – ein beliebtes Motiv auf Instagram.