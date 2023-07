Vier Situationen, in denen Sie Flugbegleiter nicht ansprechen sollten

Von: Franziska Kaindl

Flugbegleiter sorgen dafür, dass Passagiere sich wohlfühlen und einen guten Service genießen können. Das ist aber noch lange nicht alles – weshalb Sie die Crew auch mal in Ruhe lassen sollten.

Sie möchten ein Getränk, eine wärmende Decke oder einen kleinen Snack für zwischendurch? Für Anfragen dieser Art stehen im Flugzeug in der Regel die Flugbegleiter zur Verfügung. Dabei vergessen manche Passagiere aber wohl auch, dass die Crew noch andere, oft sicherheitsrelevante, Aufgaben zu bewältigen hat. Nicht immer ist es deshalb angemessen, die Airline-Mitarbeiter bei ihrer Arbeit zu unterbrechen, wie eine Flugbegleiterin laut dem britischen Online-Portal The Sun findet. In einem Beitrag erklärt sie anonym, in welchen vier Situationen Passagiere die Crew am besten gar nicht ansprechen sollten.

Lieber abwarten: Vier Situationen im Flugzeug, bei denen Sie Crewmitglieder in Ruhe lassen sollten

Das richtige Timing spielt eine wichtige Rolle, wenn Sie möchten, dass Flugbegleiter Ihnen Ihre Wünsche erfüllen. Sobald der Flieger in der Luft und die kritische Phase des Starts geschafft ist, hat die Crew in der Regel mehr Zeit, sich mit den Passagieren zu beschäftigen, wie auch die anonyme Flugbegleiterin erklärt. Gedulden sollten Sie sich jedoch in folgenden vier Situationen:

Während des Boardings : Beim Einsteigen in den Flieger werden die Passagiere am Eingang freundlich begrüßt. Gleichzeitig ist die Crew aber auch damit beschäftigt, das Flugzeug vorzubereiten. Sie achtet darauf, dass jeder an seinem Platz sitzt und dass keine Gegenstände herumfliegen können. „Dies ist einer der wichtigsten Teile unserer Schicht, und wenn Sie uns ablenken, könnte das sowohl für Sie als auch für uns schlecht sein“, so die Flugbegleiterin laut The Sun. „Wir könnten eine lose Tasche oder einen Gegenstand übersehen, der aus einem Gepäckfach gefallen ist, nur weil Sie eine Packung Erdnüsse haben wollten.“ Eine Ausnahme sei, wenn es sich um einen Notfall handle – dann dürfen Passagiere die Flugbegleiter gerne um Hilfe bitten. Allerdings kann es auch hier sein, dass sie sich gedulden müssen.

: Beim Einsteigen in den Flieger werden die Passagiere am Eingang freundlich begrüßt. Gleichzeitig ist die Crew aber auch damit beschäftigt, das Flugzeug vorzubereiten. Sie achtet darauf, dass jeder an seinem Platz sitzt und dass keine Gegenstände herumfliegen können. „Dies ist einer der wichtigsten Teile unserer Schicht, und wenn Sie uns ablenken, könnte das sowohl für Sie als auch für uns schlecht sein“, so die Flugbegleiterin laut The Sun. „Wir könnten eine lose Tasche oder einen Gegenstand übersehen, der aus einem Gepäckfach gefallen ist, nur weil Sie eine Packung Erdnüsse haben wollten.“ Eine Ausnahme sei, wenn es sich um einen Notfall handle – dann dürfen Passagiere die Flugbegleiter gerne um Hilfe bitten. Allerdings kann es auch hier sein, dass sie sich gedulden müssen. Bei der Landung: Ähnlich sieht es kurz vor oder während der Landung aus – auch in dieser Situation muss die Crew die Kabine sichern und kann deshalb auf Anfragen von Passagieren nicht reagieren. Aber hier gibt es ebenfalls eine Ausnahme: „Wenn es lebenswichtig ist, drücken Sie die Ruftaste und wir kommen zu Ihnen – aber nur, wenn es sich um einen Notfall handelt. Wenn Sie uns auf unseren Jumpseats sehen, sind wir in der Regel nicht verfügbar.“ Glücklicherweise komme es laut der Flugbegleiterin aber nicht allzu oft vor, dass Passagiere während dieser Flugphase auf sie zukommen – schwarze Schafe gäbe es aber dennoch.

Wenn sich das Flugzeug unter 10.000 Fuß (ca. 3 km) befindet: In den USA gelten bei einer Flughöhe von unter 10.000 Fuß die „Sterile Cockpit Rules“. Das bedeutet, dass Piloten während Start und Landung nur über flugrelevante Themen sprechen dürfen. Diese Regel wurde eingeführt, nachdem es 1974 zu einem Flugzeugabsturz gekommen war, weil zwei Piloten durch eine hitzige Diskussion abgelenkt waren, wie das Online-Lifestyle-Magazin wmn.de berichtet. Auch für die übrige Crew gelten hier strengere Regeln, wie die Flugbegleiterin laut The Sun berichtet: „Die Mitglieder der Flugbesatzung dürfen auch keine Gespräche führen, es sei denn, sie sind für die Ausübung ihrer Tätigkeit unerlässlich.“ Daher sollten auch Passagiere sie erst dann ansprechen, wenn das Anschnallzeichen erloschen ist.

In Europa sorgt übrigens die Verordnung EU OPS dafür, dass sich die Flugzeugbesatzung während Start und Landung nicht ablenken lässt: „Der Kommandant darf den Besatzungsmitgliedern die Ausübung von Tätigkeiten während des Starts, des Anfangssteigfluges, des Endanfluges und der Landung nicht gestatten, wenn diese nicht für den sicheren Betrieb des Flugzeuges erforderlich sind“, heißt es da.

Kurz nach Abflug auf Langstreckenflügen: Generell sei das Erlöschen des Anschnallzeichens ein guter Moment, um Flugbegleiter anzusprechen, wie die Airline-Mitarbeiterin erklärt. Wer also Wünsche hat, die nicht länger warten können, darf diese nun äußern. Eines sollten Passagiere aber beachten: Bei manchen Langstreckenflügen beginnt die Crew direkt nach dem Start damit, die Mahlzeiten vorzubereiten. Auch dann kann es also manchmal ein schlechter Zeitpunkt sein, auf die Mitarbeiter zuzugehen. Passagiere müssten sich aber keine Sorgen machen, zumindest wenn es sich bei ihrem Anliegen um einen Getränkewunsch handelt: „Zu den Mahlzeiten werden Ihnen Getränke angeboten. Wenn Sie also hungrig oder durstig sind, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn wir kommen buchstäblich mit Essen und Getränken zu Ihnen.“