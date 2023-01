„Das Schlimmste, was man machen kann“: Fluggäste erzählen von ihren unangenehmsten Mitreisenden

Von: Franziska Kaindl

Auf Reisen passieren oft die unglaublichsten Geschichten – aber manchmal auch richtig unangenehme. Gerade Sitznachbarn im Flugzeug sorgen oft für schräge Momente.

Beim Fliegen wollen die meisten Reisenden einfach entspannt die Augen schließen, ein Buch lesen oder einen Film gucken, um sich die Zeit bis zur Landung zu vertreiben. Gerade im Flugzeug kann dem aber schnell ein Strich durch die Rechnung gemacht werden – denn anders als in der Bahn bleiben in der Regel kaum Plätze frei und Sie können sich sicher sein, dass Ihnen der zugeteilte Sitznachbar den ganzen Flug über erhalten bleibt. Wenn es sich bei diesem um einen Unbekannten und nicht die eigene Reisebegleitung handelt, besteht also das Risiko, dass Sie mehrere Stunden dicht neben jemandem sitzen, der Ihre Pläne für einen entspannten Flug durchkreuzen könnte.

Passagiere berichten von ihren schlimmsten Erlebnissen mit Sitznachbarn

Wie desaströs ein Flug neben einem unangenehmen Sitznachbarn ausfallen kann, zeigt ein Thread auf der Diskussions-Plattform Reddit. Dort fragte ein Nutzer vor einigen Monaten: „Wer war euer unangenehmster Sitznachbar im Flugzeug?“ Hier einige der User-Antworten:

„Ein Herr, der sich von hartgekochten Eiern ernährt und während des Flugs seine Füße eingecremt hat.“

„Eine Frau, die noch nie was von einer Dusche gehört hat. So einen starken Schweißgeruch hab ich noch nie gerochen. Ich wäre beinahe ohnmächtig geworden.“

„Der Herr, der seine Tochter zu dick fand und mir das unbedingt anhand von Bildern belegen wollte.“

„Nur ein unangenehmer Moment, als man sich den ganzen Rückflug von London mit seinem Sitznachbarn nur auf Englisch unterhalten hat und er beim Landen gesagt hat: ,So Renate, war doch ne weiche Landung‘.“

„Ich lehne mich ans Fenster und spüre etwas an meinem Ohr – ich schaue und sehe was hautfarbenes. Schaue GENAUER hin. Hat der Typ vom mittleren Hintersitz einfach seine Füße quer liegen. Seine Zehen sind somit direkt fast an meinem Fenster. Fast gekotzt – Flug dennoch gut überstanden.“

„Mein Mann. Totale Flugangst. Klammert sich an seinen griechischen Rosenkranz und murmelt Stoßgebete vor sich hin. Bei jedem Geräusch fragte er die Stewardess, ob das normal ist. Mindestens zweimal auf dem dreistündigen Flug krallt er sich an den Sitzen fest und ruft: Wir stürzen ab!!!“

„Rüstige Rentnerin, die mich den kompletten Flug (13h oder so) voll getextet hat. Trotz Kopfhörer etc. einfach immer weiter gequasselt.“

„Mutter mit einem Jungen eine Sitzreihe hinter mir. Kurz nach dem Abflug ging es dann los: Der Junge konnte wohl fliegen nicht so gut ab und hat dann gefühlt die ganze Zeit erbrochen. Nonstop. Diese Kotzgeräusche waren trotz Kopfhörer noch zu hören. Dreimal darf man raten, wie schwierig es für mich war, mich auf das wirklich gute Bordessen zu freuen und zu vertilgen.“

„Der Mann neben mir hat die ganze ~10 Stunden immer wieder gefurzt. Es war so schlimm, ich musste mir die Nase und den Mund mit einem Kissen bedecken.“

„In der Reihe neben mir von New Orleans nach New York hatte mal ein kräftiges amerikanisches Paar ihr eigenes Essen dabei. Die müssen einen ganzen Bubba Gump (Anm. d. Red.: Restaurantkette, die für Fisch- und Meeresfruchtgerichte bekannt ist) oder so leer geräumt haben. Die haben zwei Stunden lang Krabben und Hummer zerlegt und in sich reingestopft.“

Manchmal sorgen Sitznachbarn im Flugzeug dafür, dass die Reise für andere Fluggäste besonders unangenehm wird. © Imago

Die Erlebnisse der Betroffenen sorgen bei anderen Reddit-Nutzern für Entsetzen und Mitleid. Zur letzten Geschichte schreibt ein User: „Das ist meiner Meinung nach, aus offensichtlichen Gründen, das Schlimmste, was man machen kann. Du tust mir echt leid.“ Auch für den Herrn, der sich im Flug die Füße eincremte, gibt es kein Verständnis. Stattdessen meint ein Nutzer: „Das grenzt schon an Körperverletzung“. Die Frage nach unangenehmen Sitznachbarn im Flugzeug sorgte in jedem Fall für Resonanz auf der Diskussions-Plattform – über 570 Kommentare wurden in dem Thread hinterlassen.