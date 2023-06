Frau bekommt falsches Essen im Flugzeug serviert – es wird zum „schlimmsten Flug ihres Lebens“

Von: Franziska Kaindl

Eine Frau mit Glutenunverträglichkeit bekommt versehentlich ein falsches Gebäck serviert. Der Flug wird für sie anschließend zum „schlimmsten“ überhaupt.

Mit dem Flugzeugessen ist es manchmal so eine Sache – insbesondere für Menschen, die eine spezielle Ernährungsform haben. So erhielt ein Passagier auf einem Flug mit Japan Airlines als veganes Menü einst eine Banane mit zwei Essstäbchen. „Es ist ein bisschen beleidigend, eine einzelne Banane serviert zu bekommen, während andere ein gehaltvolleres und schmackhafteres Gericht erhalten“, meinte dieser dazu. Aber auch bei Unverträglichkeiten müssen Passagiere oft genau schauen, was Fluggesellschaften ihnen servieren. Das stellte zuletzt eine Frau namens Chloë Chapdelaine, die an Zöliakie leidet, fest.

25-Jährige in Panik: Flugzeugessen versehentlich mit Gluten

Bei Zöliakie handelt es sich um eine Glutenunverträglichkeit – das Klebereiweiß aus Getreide sorgt bei den Betroffenen für eine Entzündung oder Schädigung der Dünndarmschleimhaut. Die Folge sind meist chronischer Durchfall, Blähungen, Übelkeit oder Erbrechen.

In einem TikTok-Video berichtete Chapdelaine, wie sie aufgrund ihrer Unverträglichkeit für ihren 15-stündigen Flug mit der Airline Emirates von Dubai nach Los Angeles im Voraus eine glutenfreie Mahlzeit bestellt hatte. Darunter befand sich auch ein Croissant, das anders als die übrige Speisen nicht mit einem „Glutenfrei“-Sticker versehen war. Da es sich allerdings wie selbstverständlich bei ihrer Mahlzeit befand, aß sie davon. „Es hat so gut geschmeckt und ich habe noch nie ein so gutes glutenfreies Croissant gegessen“, berichtete sie später der Nachrichtenagentur Kennedy News and Media. Das machte sie schließlich misstrauisch – sodass sie sich bei der Flugbegleiterin erkundete, ob das Gebäck tatsächlich ohne Gluten sei.

Tatsächlich bestätigte diese ihren Verdacht – das Gebäck war mit Gluten und war offenbar versehentlich auf ihrem Tablett gelandet. Für die 25-Jährige ein Schock. Sie hatte nämlich seit ihrer Diagnose, und diese lag fast zehn Jahre zurück, kein Gluten mehr zu sich genommen. „Ich bin sehr empfindlich, und meine Zöliakie reagiert schon auf Spuren oder Kreuzkontaminationen“, erklärte Chapdelaine. Daher war die Nachricht, dass sie ein halbes nicht glutenfreies Croissant zu sich genommen hatte, beängstigend für sie – „das ist eine ziemlich große Menge und größer als das, worauf ich in der Vergangenheit reagiert habe“, so die 25-Jährige. Für sie wurde die Reise somit zum „schlimmsten Flug ihres Lebens“.

Sie wusste nicht, wie ihr Körper darauf reagieren würde, deshalb begab sie sich sofort auf die Toilette, um sich zu erbrechen. „Ich wusste, wenn ich das nicht täte, würde mein Körper noch mehr Schaden nehmen. Ich spürte, dass auch die anderen Symptome sofort einsetzten, und von da an wurde es nur noch schlimmer.“ Den ganzen restlichen Flug über litt sie unter Schwindel, Magenkrämpfen und Durchfall. Außerdem gab sie an, sicherlich noch Wochen mit den „psychischen Auswirkungen“ zu kämpfen zu haben.

„Glutenfreie Mahlzeiten werden vergessen“: 25-Jährige ärgert sich über Fluggesellschaften

Für Chapdelaine war es allerdings nicht das erste Mal, dass sie in einem Flugzeug mit Gluten in Berührung gekommen ist – beim letzten Mal sei ihr aber rechtzeitig der Fehler aufgefallen, wie sie Kennedy News und Media berichtet. „Es ist keine einmalige Sache, und auch auf der Hälfte der Flüge, die ich genommen habe – ich reise ständig – werden glutenfreie Mahlzeiten vergessen“, prangert sie an. Oft habe sie das Gefühl, dass Zöliakie nicht so ernst genommen werde wie andere Unverträglichkeiten oder Allergien.

So werde sie zum Beispiel oft gefragt, warum sie nicht einfach ihr eigenes Essen mit an Bord nehmen würde. „Erstens ist dies nicht immer möglich, da man auf Reisen und in einem Hotelzimmer keinen Zugang zu einer Küche hat. Außerdem ist es bei vielen Grenzkontrollen nicht erlaubt, Lebensmittel über die Grenze zu bringen. Oft darf man kein Fleisch, keine Milchprodukte, keine Samen oder Nüsse mitnehmen, was viele Produkte ausschließt und es für mich sehr schwierig macht, meine eigenen Lebensmittel mit ins Flugzeug zu nehmen“, so die 25-Jährige.

In den Kommentaren unter ihrem TikTok-Video zeigten viele User Verständnis für Chapdelaines aufgebrachte Reaktion. „Leute, die Zöliakie herunterspielen, verstehen das nicht“, heißt es dort zum Beispiel. Eine weitere Person schreibt: „Unternehmen sollten Allergien wirklich ernster nehmen.“ Oder: „Die Menschen verstehen doch, was eine Nussallergie ist. Warum verstehen sie dann nicht Zöliakie?“

Emirates reagiert auf Gluten-Fauxpaus

Die Flugbegleiter bei Emirates hätten sich ihr gegenüber zwar verständnisvoll verhalten, aber dennoch habe Chapdelaine eine formelle Beschwerde eingereicht. Ein Emirates-Sprecher erklärte laut dem britischen News-Portal Independent: „Wir sind enttäuscht, von Frau Chapdelaines Beschwerde zu hören. Emirates ist bestrebt, allen spezifischen Bedürfnissen der Passagiere gerecht zu werden, indem sie eine Reihe von speziellen Mahlzeiten anbietet, die so viele medizinische, diätetische und religiöse Anforderungen wie möglich abdecken.“ Die Gesundheit ihrer Kunden würde die Airline sehr ernst nehmen und die Angelegenheit untersuchen.