Abenteuer für die ganze Familie: Fünf der besten Freizeitparks in Deutschland

Von: Franziska Kaindl

Von rasanten Achterbahnen über wilde Wasserfahrten bis hin zu tierischen Begegnungen: Deutschlands Freizeitparks bieten unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie.

Deutschland hat eine große Auswahl an Freizeitparks zu bieten, die jedes Jahr Millionen von Besuchern aus aller Welt anlocken. Von rasanten Achterbahnen über aufregende Wasserfahrten bis hin zu Shows und tierischen Begegnungen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Europa-Park – Ein grenzenloses Abenteuer für Jung und Alt

Der Europa-Park in Rust ist der größte Freizeitpark Deutschlands und bietet mehr als 100 Attraktionen für Besucher jeden Alters. Neben rasanten Achterbahnen und spannenden Themenfahrten können Sie in liebevoll gestalteten Themenbereichen die Kulturen Europas hautnah erleben. Besonders für Familien mit Kindern ist der Park ein Paradies: Mit zahlreichen Attraktionen, Shows und täglichen Paraden wird für Spaß und Unterhaltung gesorgt.

Der Europa-Park ist der größte Freizeitpark, den Deutschland zu bieten hat. © Petra Schneider-Schmelzer/Imago

Phantasialand – Ein einzigartiger Themenpark für Groß und Klein

Das Phantasialand in Brühl bei Köln gehört zu den bekanntesten Freizeitparks Deutschlands und begeistert Besucher mit seinen einzigartigen Themenwelten. Ob im chinesischen Feng Ju Palace, beim mexikanischen Tiempo de Fuego oder im afrikanischen Klugheim – in jeder Attraktion wird man in eine andere Welt entführt. Besonders empfehlenswert sind die Achterbahnen Taron und Raik sowie die Wasserbahn Chiapas. Auch für Familien mit kleinen Kindern bietet das Phantasialand zahlreiche kindgerechte Attraktionen.

Heide Park Resort – Action und Naturerlebnis in einem

Das Heide Park Resort in Soltau ist ein Muss für alle Adrenalin-Junkies: Mit seinen zahlreichen Achterbahnen, wie der höchsten und schnellsten Holzachterbahn Europas, und den rasanten Fahrgeschäften ist Nervenkitzel garantiert. Für Kinder gibt es spezielle Themenwelten wie das Peppa Pig Land. Aber auch für Entspannung und Erholung ist gesorgt: Der Park liegt mitten im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, die Sie bei einer Wanderung erkunden können – zum Beispiel, indem Sie den Heidschnuckenweg beschreiten.

Movie Park Germany – Der Film- und Freizeitpark für echte Fans

Im Movie Park Germany in Bottrop dreht sich alles um das Thema Film und Kino. Hier können Sie in die Welt von Hollywood eintauchen und sich von Film- und Fernsehlegenden verzaubern lassen. Besonders für Fans von Horrorfilmen ist der Park ein Highlight: Während Halloween können Sie sich in den Horrorwood Studios von Zombies und anderen Gruselgestalten verfolgen lassen. Aber auch für Familien bietet der Park zahlreiche Attraktionen wie die Indoor-Achterbahn „Van Helsing‘s Factory“.

Hansa-Park – Eine Reise durch die Welt der Wikinger und Abenteurer

Der Hansa-Park in Sierksdorf an der Ostsee ist der einzige Freizeitpark Deutschlands, der direkt am Meer liegt. Mit seinen insgesamt elf Themenbereichen lädt der Park zu einer spannenden Reise durch die Geschichte und Kultur der Wikinger, der Highlander oder der Hanse ein. Besonders die Achterbahnen „Der Schwur des Kärnan“ und „Flucht von Novgorod“ sorgen für Adrenalin-Kicks. Eine besondere Attraktion ist die Fahrt mit dem „Highlander“, Europas höchster Freifallturm, bei der Sie mit einer Fallgeschwindigkeit von 120 km/h ganze 103 Meter in die Tiefe stürzen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Franziska Kaindl sorgfältig überprüft.