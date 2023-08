Urlaubstage: So viel Zeit brauchen Sie, um effektiv zu entspannen 

Erholung vom Alltag

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Wie lange brauchen wir, um uns wirklich zu erholen? Eine Frage, die bereits in der Vergangenheit von Forschern erörtert – und beantwortet – worden ist.

Endlich entspannen, Sonne tanken und Zeit mit Freunden und Familie verbringen: Für viele Menschen ist der Sommerurlaub das Highlight ihres Jahres. Egal ob es sie dabei ans Meer, in die Berge oder zum Sightseeing lockt – Entspannung ist etwas ganz Persönliches. Während jeder Urlauber eine andere Aktivität als erholsam empfindet, gibt es eine Konstante, die für jeden Touristen gleichermaßen gilt. Demnach entscheidet die Länge des Urlaubs, wie entspannend dieser wirklich ist. Forscher der finnischen Universität Tampere haben schon vor einiger Zeit herausgefunden, wie lange Sie in den Urlaub fahren müssen, um sich wirklich erholen zu können. Das Ergebnis wurde damals im Fachmagazin „Journal of Happiness Studies“ veröffentlicht.

Entspannt aus dem Urlaub: längerer Urlaub nicht zwangsläufig erholsamer

+ Bis wir sich viele Menschen tatsächlich entspannen können, müssen sie erst den Alltagsstress hinter sich lassen. Das gelingt meist erst nach ein paar Tagen. © Imago

Das Team um Wissenschaftlerin Jessica de Bloom untersuchte insgesamt 54 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Probanden wurden dabei vor, während und nach ihrer Urlaubsreise befragt, wie zufrieden sie waren. Das Ergebnis überrascht: Anders als erwartet schien ein längerer Urlaub die Zufriedenheit der Reisen nicht stärker zu beeinflussen als eine kürzere Reise. Vielmehr schienen alle Urlauber den Höhepunkt ihrer Erholung am achten Tag ihrer Reise zu erreichen. Den Forschern zufolge benötige man diese Zeit, um Arbeits- und Alltagsstress hinter sich zu lassen, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und sich auf eine möglicherweise neue Zeitzone einzustellen.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören

Während das Wohlbefinden der Urlauber in den ersten acht bis zehn Tagen nach und nach anstieg, konnte ein längerer Urlaub diesen Effekt nicht steigern. Eine Urlaubszeit von mindestens einer bis zwei Wochen sei den Wissenschaftlern zufolge daher ideal. Ein langer Urlaub ist hingegen besonders entspannend, der Effekt allerdings nur von kurzer Dauer. Die Forscher fanden in der Studie demnach heraus, dass das Stresslevel bereits in der ersten Woche nach Wiederaufnahme der Arbeit wieder ansteigt. Um Körper und Seele mehr Möglichkeiten zu geben, sich vom Stress und Alltag zu erholen, sollten Urlauber daher mehrere kurze Urlaubsreisen statt einer langen Urlaubsreise einplanen.

Wer einen längeren Trip plant, sollte dem Neurologen und Schlafforscher Dr. Christopher Winter zudem ausreichend Zeit zur Gewöhnung an die verschiedenen Zeitzonen einplanen. Gegenüber Geo.de erklärte der Experte, dass für jede Zeitzone, die man beim Reisen überquert, der Körper einen Tag brauche, um sich daran zu gewöhnen.

Rubriklistenbild: © Imago