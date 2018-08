Einmal Urlaub machen wie die Stars: Hier wird der Traum Wirklichkeit

Da Urlaub machen, wo die Stars und Sternchen aus Deutschland, Hollywood und Co. sich tummeln? Wir zeigen Ihnen die schönsten Hotspots der Welt.

Sich einmal von oben bis unten verwöhnen und die Seele baumeln lassen, einmal Luxus-Urlaub vom Feinsten, da, wo sonst nur Promis unterwegs sind. Wäre das nicht eine Idee?

Dann sollten Sie sich folgenden Reiseziele einmal genauer ansehen. Denn das Portal TripAdvisor hat zehn Reiseziele mit Promi-Faktor weltweit vorgestellt.

1. Ibiza, Spanien

"Sehen und gesehen werden" – darum dreht sich alles auf Ibiza. Die Baleareninsel ist bekannt für ihre zahlreichen Ausgehmöglichkeiten und renommierten Nachtclubs und das in ganz Europa. Hier verbringen immer wieder zahlreiche Prominente, wie beispielsweise Lilly Becker, Annie Carpendale, Steve Aoki, Chiara Ferragni, Romee Strijd, Olivia Culpo, Shay Mitchell oder Natasha Poly ihren Urlaub.

2. Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai vereint moderne Kultur und Geschichte mit vielfältigen Shopping- und Unterhaltungs-Möglichkeiten. Reisende können eine Vorstellung in der Dubai Opera besuchen, von der Spitze des Burj Khalifa auf Downtown hinabblicken oder einen Nachmittag entlang des Dubai Creek schlendern und die Gold-, Textil- und Gewürzbasars erkunden. Niall Horan, Natasha Poly, Gigi Hadid und Josephine Skriver haben kürzlich über ihren Aufenthalt in Dubai in den Social Media berichtet.

3. Cabo San Lucas, Mexiko

Der berühmte Strand an der mexikanischen Küste ist gerade auch im Frühjahr bei Promis, die Spaß haben und gleichzeitig an ihrer Bräune arbeiten wollen, gleichermaßen beliebt. Zuletzt wurden in Cabo Gwyneth Paltrow, Sabrina Bryan und Jordan Spieth gesichtet.

4. Saint Tropez, Frankreich

Brigitte Bardot räkelte sich in den 1950er Jahren bereits an den Stränden von St. Tropez, die heute ein Hotspot internationaler Berühmtheiten sind. Elton John, Lily Aldridge und Natasha Poly haben erst kürzlich Urlaubsgrüße von dort an ihre Fans geschickt.

5. Saint Barthélemy

"St. Barths" ist eine malerische Insel in der Karibik und ein beliebter Winterurlaubsort für die Stars – einschließlich Scott Disick und Karlie Kloss – die ihre Zeit hier gerne beim Sonnenbaden und Plantschen im Wasser verbringen, umgeben von atemberaubender Landschaft, luxuriösen Villen und ausgezeichneten französischen Restaurants.

6. Tokio, Japan

Tokio ist eine Stadt, in der uralte japanische Geschichte auf Popkultur trifft. Reisende können in Zen-Gärten spazieren gehen und Museen besichtigen und später am Abend auf der Bühne einer Karaoke-Bar abrocken. Die Models Heidi Klum, Bella Hadid und Alexis Ren waren erst kürzlich zu Besuch, während Hugh Jackman beim Espresso-Trinken gesichtet wurde.

7. Mykonos, Griechenland

Diese beliebte griechische Insel in der Ägäis sprüht vor Energie und zieht mit ihrem hochklassigen Nachtleben ein vielfältiges und gehobenes Publikum an. Tagsüber können sich Reisende an den privaten und abgeschiedenen Stränden im Norden entspannen, bevor sie sich für eine Party an den Stränden des Südens vorbereiten. Manuel Neuer oder Sylvie Meis haben hier vor kurzem Urlaub gemacht.

8. Montego Bay, Jamaika

Dieser jamaikanische Hotspot im Frühling ist ideal für Nachteulen in Feierlaune und kann gleichzeitig überraschend entspannt sein. Montego Bay hat einige sehr gute Duty-Free-Shops, ein pulsierendes Nachtleben und ein wunderschönes, ruhiges Meer zu bieten. Reisende können sich entspannt auf einem Bambusfloß den Martha Brae River hinabtreiben lassen und ihre Sorgen unter der Sonne Jamaikas vergessen, wie Kaitlyn Bristowe, Danielle Bernstein und Hailey Baldwin.

9. Punta Cana, Dominikanische Republik

Punta Cana ist ein wahrgewordener Urlaubstraum mit perfekten Stränden: ruhiges, warmes Wasser, das sanft den feinen weißen Sand umspült. Urlauber können den Nervenkitzel bei einer Zip-Line-Fahrt spüren, sich von traditioneller Musik unterhalten lassen oder die magischen Lagunen des Indigenous Eyes Ecological Parks erkunden. Olivia Munn und Gabrielle Union waren vor kurzem hier.

10. Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Egal, ob für exzessive Draufgänger oder ruhige Gemüter: Las Vegas hat für jeden Urlaubsgeschmack etwas zu bieten. Reisende können sich durch Kostproben von Spitzenköchen schlemmen, in einem der besten Casinos der Welt ihr Glück versuchen oder eine spektakuläre Show auf dem Strip-Boulevard erleben. Mariah Carey, Stephanie Shepherd und Gwen Stefani sowie Blake Shelton waren kürzlich hier und haben ihr Urlaubserlebnis mit ihren Fans geteilt.

Grundlage waren Destinationen, die laut TripAdvisor-Bewertungen für ein großartiges Nachtleben bekannt sind. Ebenso zeugen aktuelle öffentliche Urlaubsschnappschüsse der Promis auf deren Instagram-Seiten von der Beliebtheit dieser Hotspots.

