Tauchurlauber in Thailand können jetzt dabei helfen, das Meer von Müll zu befreien. Eine entsprechende Aktion hat das Thailändische Tourist Board ins Leben gerufen.

Bangkok - Anmelden können sich Urlauber bei jeder teilnehmenden Tauchschule. Dort erhalten sie einen Müllsack. Für jeden gefüllten Sack gibt es einen Rabatt für den nächsten Tauchgang.

Die Aktion "Save the Ocean & Save for Your Next Dive" soll helfen, das Ökosystem der Meere besser zu schützen.

dpa/tmn