Schnauze voll vom Lärm: Touristen-Hotspot Dubrovnik will Rollkoffer verbieten

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Das kroatische Dubrovnik will zukünftig Rollkoffer in der Altstadt verbieten – zu groß ist der Lärm auf dem Kopfsteinpflaster für die Anwohner.

Spätestens seit die mittelalterliche Altstadt zur Kulisse der HBO-Serie „Game of Thrones“ wurde, kann sich die Stadt Dubrovnik an der Adria kaum noch vor dem Touristenansturm retten. Doch die Berühmtheit hat auch seinen Preis: Anwohner werden mit dem Lärm der zahlreichen Rollkoffer auf der kopfsteingepflasterten Straße konfrontiert. Damit soll nach Ansicht der Stadt aber nun Schluss sein, wie die österreichische Online-Portal Der Standard unter Berufung auf die kroatische Zeitung Jutarnji berichtet.

Dubrovnik will gegen Lärm in der Altstadt vorgehen

Eine Gesetzesänderung soll es der Stadt ermöglichen, Sanktionen gegen Lärmbelästigung zu verhängen. Daher dürfen Touristen ihre Koffer ab diesem Sommer nur noch mit der Hand durch die Straßen tragen – ansonsten droht eine Strafe von satten 265 Euro. Ab November sollen dann Stellen zur Gepäckaufbewahrung ausgewiesen werden, an denen Touristen ihre Koffer unterbringen können. Die Stadt lässt diese dann kostenlos zur Unterkunft der Urlauber transportieren, heißt es.

Menschen sind in der Altstadt von Dubrovnik unterwegs. © robertharding/Imago

Aber auch hierbei handelt es sich nur um eine Übergangslösung. Ziel ist es, ein Logistikzentrum innerhalb des Flughafens von Dubrovnik, der sich bei der Ortschaft Čilipi befindet, einzurichten. Von dort aus sollen die Gepäckstücke der Touristen dann direkt zu ihren Adressen gebracht werden, wie der Bürgermeister Mato Franković laut Jutarnji erklärt. Das bedeutet dann: Koffer dürfen danach unter keinen Umständen mehr mit in die Stadt genommen werden.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Dubrovnik verschärft Maßnahmen – weniger Lärm in Lokalen

Abgesehen von dem Lärm durch Rollkoffer will die Stadt aber auch den Geräuschpegel in den Lokalen mithilfe von Messgeräten kontrollieren. Der zulässige Lärmpegel im Außenbereich beträgt 55 Dezibel. Wird es zu laut, drohen ein Bußgeld von 1.327 Euro und eine Sperrung der Freischankfläche. Bei einem ersten Verstoß dauert diese sieben Tage an, bei einem zweiten 30 Tage und bei einem dritten muss die Terrassenfläche dauerhaft geschlossen werden.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Zusätzlich nimmt die Stadt Anpassungen bei Lieferungen ins historische Stadtzentrum an. Aktuell sind diese nur zwischen fünf und 7.30 Uhr morgens erlaubt, außerdem dürfen nicht mehr als zehn LKWs gleichzeitig im Zentrum unterwegs sein. Schon bald sollen diese Zustellungen aber von Elektroautos übernommen werden. Dieselben sollen auch dafür zuständig sein, das Gepäck der Touristen in ihre Herbergen zu bringen.