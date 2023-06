Berühmte Drag-Queen wütet über Kinder im Flieger: „Alt genug, um es besser zu wissen“

Immer wieder beschweren sich Passagiere im Netz über schreiende Kinder im Flugzeug. Dieses Mal klagt eine berühmte Drag-Queen über die kleinen Fluggäste.

Das Fliegen mit Kleinkindern kann sowohl für die Eltern als auch für andere Mitreisende stressig werden. Für den Nachwuchs ist es oft eine Strapaze, stundenlang stillzusitzen und diese völlig neue Erfahrung über sich ergehen zu lassen – was dazu führt, dass es zu Quengelei, Schreien oder Tritten gegen Sitze kommt. Nicht immer gibt es Verständnis dafür: So beklagte sich kürzlich eine berühmte Drag-Queen über ein zweijähriges Kind, das im Flugzeug für Radau sorgte.

Vergleich mit Horrorfilmen: Drag-Queen ärgert sich über Kindergeschrei im Flugzeug

Folgendes soll sich zugetragen haben: „Ungefähr alle 45 Minuten dieses zehneinhalb stündigen Fluges wachte dieses Kind auf und fing an zu schreien, als ob gerade ein Mord geschehen würde“, sagte Trixie Mattel im Podcast „The Bald and the Beautiful“, den sie mit ihrer Kollegin Katya Zamo führt. Die 33-Jährige ist eine amerikanische Drag-Queen, die über das US-Reality-TV-Format RuPaul‘s Drag Race Bekanntheit erlangte. Vom New York Magazine wurde sie 2019 sogar zur viert einflussreichsten Drag-Queen der USA gekürt.

Natürlich sei ein Flug ein bisschen beängstigend, meint Mattel. Aber: „Es war nicht wie ein Baby, das weint, wenn es Hunger hat – es hat geschrien, als ob es in Gefahr wäre.“ Dazu zieht sie einen Vergleich mit Horrorfilmen, in denen Menschen die Zehen abgeschnitten werden – in etwa so hätten sich die Schreie angehört. Auf Nachfrage von Katja ergänzt sie, dass das Kind wohl etwa zwei Jahre alt gewesen sein muss: „Alt genug, um es besser zu wissen“, findet die Drag-Queen. Ein paar Mal hatte sie sich offenbar zurückhalten müssen, sich umzudrehen und zurückzuschreien.

Mit ihrem Erlebnis ist Mattel nicht allein: Schon vor einigen Monaten postete der Tiktoker Henry Beasley in einem ironischen Video von einem 29 Stunden langen Flug – mit Zwischenstopps –, in dem ein Kind fast durchgehend schrie. Die Zuschauer bat er darum, sein Flugerlebnis zu bewerten. Damit zog er aber auch den Zorn einiger Eltern auf sich, die darauf hinwiesen, dass es auch für Väter und Mütter eine schwierige Situation sei, wenn der Nachwuchs im Flugzeug so unruhig ist. Was kann man also tun, wenn man sich durch Kinder gestört fühlt?

Kinder schreien pausenlos: Wie sollen sich Eltern und Mitreisende verhalten?

Wenn der Lärmpegel im Flugzeug ein Maximum erreicht, ist das natürlich für niemanden angenehm. Es kann jedoch verschiedene Gründe haben, warum Kinder schreien und fast alle haben damit zu tun, dass es sich für sie um eine Ausnahmesituation handelt. Druck auf den Ohren, Langweile, Hunger – all das können Ursachen für unruhiges Verhalten sein. „Viele von ihnen wissen oft nicht, was auf sie zukommt“, sagte auch eine Flugbegleiterin vor einigen Jahren anonym laut Spiegel. Die Eltern seien ebenfalls oft nervös, was sich auf die Kleinen übertragen könnte. In diesen Situationen habe sie den Kindern meistens ein Spielzeug angeboten, um für Ablenkung zu sorgen.

Wichtig sei allerdings auch, dass die Eltern ihrem Nachwuchs bereits vor dem Flug erklären, was auf sie zukommt. Außerdem sollten Sie sich auch mal bei den Mitreisenden entschuldigen, wenn es lauter werden sollte – das helfe dabei, mehr Verständnis bei den Passagieren zu ernten. Zu viele Sorgen sollten sie sich aber auch nicht machen: „Eltern werden sowieso immer von anderen bewertet und beurteilt, man kann es nie richtig machen. Da muss man drüber stehen.“

Aber auch die Mitreisenden sollten sich genau überlegen, wie sie in einer solchen Situation reagieren wollen. Einfach zurückzuschreien, wie es Mattel am liebsten getan hätte, wird wohl nicht den gewünschten Effekt haben. „Wenn ein Kind hinter Ihnen stört, wenden Sie sich an die Eltern. Sie haben nicht das Recht, das Kind eines anderen anzuschreien“, findet auch die Flugbegleiterin Kristie Koerbel laut dem Online-Portal Irish Times. Besser sei es da, in einem freundlichen Ton auf das Problem hinzuweisen.