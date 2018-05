Mit diesen Unterkünften haben Sie die beste Sicht auf die royale Hochzeit

Am 19. Mai stehen die Zeichen im Windsor Castle auf Liebe: Dann findet die royale Hochzeit von Prinz Harry mit Meghan Markle statt. Und Sie können live dabei sein.

Die Hochzeit des Jahres vor Ort erleben: Für Royal-Fans wird es das Ereignis des Jahres – die Vermählung von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle in der St. George's Chapel im Schloss Windsor. Wer die Märchenhochzeit am 19. Mai 2018 nicht nur im Fernsehen verfolgen, sondern dem Brautpaar bei dessen Kutschfahrt nach der Trauung zuwinken möchte, der sollte nicht mehr lange zögern.

Denn während viele Hotels schon ausgebucht sind, bieten Ferienunterkünfte in Windsor, London und der Umgebung oft noch eine gute Alternative. Die Redaktion gibt Ihnen in Zusammenarbeit mit Tripping.com, die weltweit größte Suchmaschine für Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen, einen Überblick über die Übernachtungspreise sowie die Verfügbarkeiten vom 17. bis 21. Mai 2018 und zeigt, wo Royal-Fans noch eine Unterkunft finden.

Windsor – Unterkünfte 300 Prozent teurer

Am 19. Mai 2018 werden neben dem Brautpaar, der königlichen Familie und den Gästen auch Royal-Fans und Medien aus der ganzen Welt in Windsor sein. Windsor liegt rund 37 Kilometer westlich von London und hat rund 28.000 Einwohner. Berühmt ist der Ort wegen seines Schlosses, das als eine der offiziellen Hauptresidenzen der britischen Monarchen fungiert und als größte bewohnte Burganlage der Welt gilt.

Wer direkt in Windsor eine günstige Unterkunft gefunden hat, der kann sich glücklich schätzen. Denn das Großereignis nehmen viele Eigentümer zum Anlass, um die Preise deutlich anzuziehen. So kostet eine Übernachtung in einer Ferienunterkunft vom 17. bis 21. Mai 2018 im Durchschnitt 1.235 Euro und liegt damit 300 Prozent über dem sonst üblichen Preis. Insgesamt sind momentan noch über ein Drittel der Ferienunterkünfte in Windsor buchbar.

Perfekter Ausblick: Im Nobel-Airbnb die royale Hochzeit hautnah erleben

Wer allerdings hautnah dabei sein möchte, sollte sich noch dieses Airbnb-Luxusapartment sichern. Das Besondere daran: Dank seiner direkten Lage neben dem Eingang des Windsor Castle können Sie live den großen Tag des royalen Paares hautnah miterleben. Zudem verfügt es über drei Stockwerke, über die sich fünf Schlafzimmer verteilen sowie eine riesige Terrasse für einen super Überblick über die Feierlichkeiten. Doch so viel Luxus hat seinen (stattlichen) Preis: So müssen Interessenten für eine Übernachtung stolze 280 Euro hinblättern.

London – Fast die Hälfte der Unterkünfte noch verfügbar

Urlauber, die in Kürze einen Trip nach London planen, sollten sich den genauen Zeitpunkt ihrer Reise gut überlegen. Denn Mitte Mai steigen anlässlich der royalen Hochzeit auch die Preise in der britischen Hauptstadt: Eine Nacht in einer Ferienunterkunft kostet dann im Durchschnitt 326 Euro – das entspricht einer Steigerung von 13 Prozent im Gegensatz zum Rest des Jahres. Momentan sind noch 42 Prozent aller Ferienunterkünfte in London verfügbar.

Slough – Günstige Alternative zu Windsor

Wer in Windsor keine kostengünstige Unterkunft mehr gefunden hat, sollte sich im sieben Kilometer entfernten Slough umsehen. Aus drei Gründen ist die Stadt für Royal-Fans in diesem Jahr besonders attraktiv: Erstens ist dort zur Zeit der Hochzeit noch über die Hälfte aller Ferienunterkünfte verfügbar. Zweitens kostet eine Übernachtung im Durchschnitt nur 117 Euro und damit nur etwa ein Zehntel einer Unterkunft in Windsor. Drittens sind die Übernachtungen während der Hochzeit sogar zwei Prozent günstiger als während des restlichen Jahres. Ein weiteres Plus: Royal-Fans sind mit Bus oder Taxi innerhalb weniger Minuten in Windsor.

Hayes – Durchschnittspreis von 92 Euro pro Nacht

Eine weitere günstigere Alternative ist das 17 Kilometer vom Schloss entfernte Hayes. In der Stadt, in der schon der Schriftsteller George Orwell gelebt hat und in der die Alben der Beatles produziert wurden, sind während der royalen Hochzeit noch über 80 Prozent der Ferienunterkünfte verfügbar. Zwar sind die Wohnungen Mitte Mai zehn Prozent teurer als während des übrigen Jahres, aber trotzdem liegt der Preis pro Nacht im Durchschnitt nur bei 92 Euro.

Maidenhead – Nur noch wenige Unterkünfte buchbar

Bei Touristen ist die Stadt Maidenhead, die rund 40 Kilometer von London und elf Kilometer von Schloss Windsor entfernt liegt, diesen Mai besonders beliebt. Nur noch 16 Prozent der Ferienunterkünfte sind während der royalen Hochzeit verfügbar. In Maidenhead, der Geburtsstadt des Autors Nick Hornby, schlägt eine Übernachtung im Durchschnitt mit 202 Euro zu Buche und ist damit vier Prozent teurer als sonst

