Diese fantastischen Mondlandschaften können Sie auch ohne Raumschiff erreichen

Im Jahr 2023 soll es den ersten touristischen Mondrundflug geben. Wer nicht so lange warten möchte, der kann auch auf der Erde Mondlandschaften bewundern.

So manche eigenwilligen Felsformen, beeindruckende Krater und karge Landstriche erinnern stark an die bizarren geologischen Begebenheiten des Erdtrabanten.

Das Portal HolidayCheck hat sechs irdische Mondlandschaften zusammengestellt, die Reisende auch ohne Raumschiff und astronomisch hohe Geldsummen besuchen können.

The Pinnacles: Bizarre Felstürme im Wüstensand

Inmitten der typischen Wüstenlandschaft des westaustralischen Nambung Nationalparks ragen die uralten Felstürme in die Höhe. Die Kalksteinsäulen "The Pinnacles" sind bis zu drei Meter hoch mit bizarr gezackten Spitzen oder abgerundeten Kuppen. Besucher erreichen die Felsen per Geländewagen und haben vom Aussichtspunkt Pinnacles Lookout einen einmaligen Blick auf die unterschiedlich hohen Gebilde.

+ The Pinnacles © Kevin Khoo shutterstock.com

So außerirdisch die Säulen anmuten, so irdisch ist ihr Ursprung: Die Pinnacles sind aus Muscheln entstanden und stammen aus einer Zeit, als die Landschaft des heutigen Nationalparks noch Meeresboden war. Nur drei Autostunden nördlich von Perth gelegen, sind die Pinnacles für Westaustralien-Reisende eine empfehlenswerte Alternative zum Mondrundflug.

Lesen Sie hier: Urlaub mal anders: In diesen Hotels schlafen Gäste in Gondeln oder Baumhäusern.

Tongariro Nationalpark: Rauchende Vulkane

Auch in Neuseeland fühlen sich Besucher des Tongariro Nationalparks dank drei aktiver Vulkane und kargen Gebirgsebenen sprichwörtlich auf den Mond versetzt. Wanderer haben mehrere Möglichkeiten, den Park zu erkunden und stoßen dabei auf heiße Quellen, den bekannten Red Crater des Tongariro und den türkis leuchtenden Emerald Lake.

+ Tongariro Nationalpark © pixelio

Auch die Gipfel der Vulkane können erklommen werden, wobei sich auf dem etwa 2.800 Meter hohen Ruapehu sogar ein Gletscher befindet. Der höchste der drei Vulkane diente übrigens auch als Filmkulisse für das düstere Mordor in der "Herr der Ringe-Trilogie". Wer den Nationalpark besucht, sollte wissen, dass er sich auf heiligem Boden der Maori befindet, die das Gebiet einst dem neuseeländischen Volk schenkten.

Lesen Sie hier: Jedermannsrecht in Skandinavien: Welches Recht hat hier eigentlich jedermann?

Timanfaya Nationalpark: Feuerberge und Aschetäler

Deutlich schneller als den Mond erreichen europäische Reisende den beeindruckenden Timanfaya Nationalpark auf Lanzarote. Die in Europa einzigartige Lavalandschaft hat sich seit den verheerenden Ausbrüchen von 1730 bis 1736 kaum verändert. An einigen Stellen können Besucher sogar heiße Lava aus nächster Nähe betrachten und die aus der Erde aufsteigende Hitze beobachten.

+ Timanfaya Nationalpark © aaltair shutterstock.com

Auf einer Fläche von fast 200 Quadratkilometern zieht sich das Lavagebiet hin und ist heute bedeutendste Attraktion der Insel. Empfehlenswert ist ein Besuch im Restaurant El Diabolo, das seinen Grill mit Erdwärme beheizt. Denn bereits wenige Zentimeter unter der Erde herrschen Temperaturen von über 200 Grad.

Lesen Sie hier: Ruhe im Urlaub: Auf diese sieben Inseln reist fast niemand.

Bucht von Sarakiniko: Mondlandschaft im Meer

Dem Mond ganz nahe sind Urlauber auf der griechischen Insel Milos bei einem Besuch der Bucht von Sarakiniko. Kalkweiße, vom Meer abgerundete Felsen laufen direkt ins türkisgrüne Wasser, steinerne Brücken führen über tosende Wellen und karge, strahlend weiße Felsen ragen in den Himmel.

+ Bucht von Sarakiniko © pixabay

Je nach Tageszeit werden die Steine von der Sonne in verschiedene Farbtöne von rosa bis rot getaucht und verwandeln die Bucht in einen magischen Ort. Wer möchte bei so einem Anblick noch die Badehose gegen den Raumanzug tauschen?

Lesen Sie hier: Neuer Reisetrend: Wie der Blick aus dem Zelt um die Welt geht.

Valle de la Luna: Formenvielfalt im Mondtal

Passender könnte der Name nicht sein: Das bolivianische Valle de la Luna, zu Deutsch Mondtal, begeistert mit Sandsteintürmen, die zu tausenden in den Himmel ragen und unserer Vorstellung einer Mondlandschaft ziemlich nahekommen.

+ Valle de la Luna © Hugo Brizard - YouGoPhoto shutterstock.com

Auf einem Rundweg können Besucher die bizarren Felsformationen bewundern, die sich im Laufe von Millionen von Jahren durch Erosion, starken Regen und hohe Temperaturunterschiede gebildet haben. Gerade einmal zehn Kilometer südlich der Metropole La Paz gelegen, erreichen Mondsüchtige das Tal sogar bequem per Taxi.

Lesen Sie hier: Reiseziele 2018: Welcher Urlaub passt zu mir?

Death Valley Nationalpark: Hitzepol und tiefster Punkt der westlichen Hemisphäre

Mit astronomischen Höchsttemperaturen von bis zu 60 Grad erscheint das Death Valley nicht von dieser Welt. Das "Tal des Todes" ist nicht nur der trockenste Nationalpark der USA, hier befindet sich auch der tiefste Punkt der westlichen Hemisphäre: Badwater liegt 85,5 Meter unter dem Meeresspiegel und ist von einer Salzkruste umgeben. Der Boden besteht aus großen sechseckigen Strukturen, die sich durch ausdehnende Salzkristalle bilden.

+ Death Valley Nationalpark © Sami Tiainen shutterstock.com

Nicht weniger faszinierend ist der Ausblick auf die mondähnliche Landschaft des Tales vom Zabriskie Point. Während der Luxus an Bord eines Raumschiffs für zukünftige Mondreisende noch überschaubar ist, haben Besucher im Death Valley sogar die Möglichkeit, in einem Luxushotel der 1920er Jahre mit Blick auf die spektakuläre Natur des Nationalparks zu nächtigen.

Auch interessant: Urlaub auf der Insel der Einhörner: Hier wird der Kitsch-Traum Wirklichkeit.

sca