Virtuelle Reise an der Costa Blanca: Besichtigung mit 3-D-Brille

Von: Anne Thesing

Auf der Tourismus-Messe Fitur in Madrid wurde das virtuelle Projekt der Costa Blanca erstmals vorgestellt. © Rathaus Teulada-Moraira

Wie sich Sehenswürdigkeiten aus der Ferne bereisen lassen, zeigt ein kleiner Touristenort an der Costa Blanca: einfach die 3-D-Brille aufsetzen und los geht‘s. Die Details zu dem innovativen Projekt stehen in diesem Artikel:

Teulada-Moraira - Der Küstenort Teulada-Moraira im Norden der Costa Blanca nimmt seine Besucher vom Tourismus-Büro aus mit auf eine virtuelle Reise. Mit einer 3-D-Brille kann der Costa-Blanca-Urlauber sich Sehenwertes vor dem „realen“ Besuch wirklichkeitsgetreu anschauen, berichtet costanachrichten.com. Sogar ein Flug auf einer Drohne ist im Programm, bei dem man diesen bei Spanien-Urlaubern so beliebten Küstenabschnitt aus der Vogelperspektive betrachten kann.

Bisher wurden zwar nur vereinzelte Ziele für die virtuelle Reise ausgewählt, doch schon bald soll das gesamte Gebiet dieser Gemeinde in Spanien mit all seinen Sehenswürdigkeiten per 3-D-Brille besucht werden können. Für alle, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht überall zu Fuß oder mit dem Auto hinkommen, aber auch für Urlauber, die sich etwa vor einer Wanderung ein Bild von ihrem Ausflugsziel machen möchten.