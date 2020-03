Coronavirus auf den Malediven: "Eine Reihe von Maßnahmen ergriffen"

Malediven, Kuredu: Fußabdrücke sind am leeren Strand auf der Insel zu sehen.

Stillstand an weißen Stränden mit türkisem Meer: Auch die Malediven haben nun strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus eingeführt.

Weltweit gibt es derzeit rund 478.000 bestätigte Fälle von Infizierungen mit dem Coronavirus*.

Auch auf den Malediven gelten nun strenge Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen .

. Alle Infos zu den Regelungen finden Sie hier im Überblick.

Strenge Regelungen auf den Malediven, um Verbreitung des Coronavirus einzudämmen

Trotz der vergleichsweise sehr niedrigen Zahlen (13 Infizierte, 0 Tote, Stand: 26.3.20) hat das "UK Foreign and Commonwealth Office" (FCO) seine Reisehinweise für die Malediven aktualisiert, wie das Portal Express.co.uk berichtete. "Fälle von Coronavirus wurden auf den Malediven bestätigt", erklärte das FCO. "Die maledivischen Behörden haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung des Virus einzugrenzen."

Zu den erhobenen Maßnahmen auf den Malediven zählt folgendes:

Einreisverbot für Personen, die das Land in den letzten 14 Tagen verlassen oder durch das Land gereist sind.

für Personen, die das Land in den letzten 14 Tagen verlassen oder durch das Land gereist sind. Quarantäne für britische Staatsbürger mit Wohnsitz auf den Malediven oder solche, die einen maledivischen Ehepartner haben, und die in den letzten Tagen herumgereist sind.

für britische Staatsbürger mit Wohnsitz auf den Malediven oder solche, die einen maledivischen Ehepartner haben, und die in den letzten Tagen herumgereist sind. Vorübergehende Aussetzung der Visa für alle Nationalitäten bei Ankunft mit Wirkung vom 27. März 2020.

für alle Nationalitäten bei Ankunft mit Wirkung vom 27. März 2020. Ausrufung des Notstands hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit mit Wirkung bis zum 10. April 2020.

hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit mit Wirkung bis zum 10. April 2020. Aussetzung von Reisen von und zu den Resorts aller bewohnten Inseln.

von und zu den Resorts aller bewohnten Inseln. Verbot aller Ausflugsaktivitäten von allen Inseln, Ferienorten, Safaris und Gästehäusern im ganzen Land bis auf weiteres.

von allen Inseln, Ferienorten, Safaris und Gästehäusern im ganzen Land bis auf weiteres. Vorübergehende Schließung öffentlicher Räume wie Parks oder Sportplätze.

Coronavirus auf den Malediven: Das geschieht nun hinsichtlich Hotels, Flügen und Kreuzfahrten

"Gästehäuser und Stadthotels auf allen Inseln der Malediven dürfen derzeit keine neuen Buchungen mehr annehmen", erklärte das FCO. "Dieses Verbot betrifft nicht die Gäste, die derzeit in irgendeiner Einrichtung eingecheckt sind." Für weitere Informationen sollten sich Reisende an ihren Reiseveranstalter wenden. Auch Flugreisen seien derzeit stark eingeschränkt. Reisende sollten sich auch hinsichtlich ihrer Flüge schnellstmöglich an das jeweilige Unternehmen wenden.

"Allen Kreuzfahrtschiffen ist es derzeit verboten, in die Malediven einzufahren und dort anzulegen", hieß es zudem von Seiten des FCO. "Mit Wirkung vom 20. März ist die Einfahrt aller Safariboote, Yachten und anderen Passagierschiffe, die von einem Ort im Ausland auf die Malediven kommen, auf unbestimmte Zeit beschränkt."

sca

