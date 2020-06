Urlaub in den USA: Auswärtiges Amt warnt vor gewalttätigen Ausschreitungen

"Shutdown" in den USA - wann sind Reisen in das Land wieder möglich?

Überall weltweit herrschen derzeit Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Wann werden etwa USA-Reisen wieder möglich sein?

Zahlreiche Flüge aus den USA nach Europa und umgekehrt wurden seit März ausgesetzt, um die Ausbreitung des Coronavirus* einzudämmen.

und umgekehrt wurden seit März ausgesetzt, um die Ausbreitung des Coronavirus* einzudämmen. Wie aber sieht es mit künftigen Reisen aus: Ab wann werden wir wieder in die USA fliegen können?

Hier finden Sie ein Übersicht über die neuesten USA-Reisehinweise.

Update vom 03.06.2020: Auswärtiges Amt warnt vor gewalttätigen Ausschreitungen

Neben der Corona-Krise hat die USA derzeit auch mit politischen Demonstrationen, die in vielen Fällen in gewalttätigen Ausschreitungen enden, zu tun. Auslöser ist der gewaltsame Tod von George Floyd, nachdem er von einem Polizisten niedergedrückt wurde. Das Auswärtige Amt warnt, dass Reisende Demonstrationen und Menschenansammlungen weiträumig umgehen sowie die aktuelle Lage in den lokalen Medien verfolgen sollen. Zudem sollen sich Menschen, die sich zurzeit in den USA aufhalten, an die lokalen Ausgangssperren halten und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten.

Auswärtiges Amt mit Hinweisen zu USA-Reisen

Die Ausbreitung des Coronavirus hat in den USA verstärkte Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen und Einreisesperren zur Folge. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass seit dem 13. März 2020 ein Einreiseverbot für Personen gilt, die sich innerhalb eines Zeitraums von vierzehn Tagen vor der Einreise in die USA in Deutschland oder einem anderen Schengenstaat aufgehalten haben. Ausgenommen vom Verbot der Einreise sind

US-Staatsbürger,

Personen mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA ("Greencard"-Inhaber),

nahe Verwandte von US-Staatsbürgern oder Personen mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA (Ehegatte, Elternteil, Kind oder Geschwister unter 21 Jahren),

Diplomaten oder Mitarbeiter internationaler Organisationen.

Visum und ESTA für die USA: Werden noch welche ausgestellt?

Was wichtig zu USA-Reisen derzeit ist: Die Dauer der Einreisebeschränkung in die USA ist nicht begrenzt. Es ist also nicht sicher, ab wann Deutsche wieder in die USA reisen können.

Aufgrund der Coronavirus-Krise wurde auch geradezu die gesamte Visa-Bearbeitung durch das Außenministerium seit Wochen lahmgelegt. Auch eine Einreisegenehmigung durch ESTA ist derzeit fraglich, daher sollten sich USA-Reisende die Proclamation des White House durchlesen und sich bei ihrer Reise- bzw. Fluggesellschaft über den aktuellen Stand informieren.

