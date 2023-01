Corona ist nicht alles: Sechs wichtige Impfungen für Fernreisen

Von: Marcus Efler

Teilen

Wer reist, sollte seinen Impfstatus überprüfen – nicht nur auf Corona. Viele typische Fernreise-Risiken sind während der Pandemie in Hintergrund geraten, aber noch immer präsent.

Wenn einer eine Reise tut, kann er was erleben: Abenteuer, Entspannung, neue kulinarische Erfahrungen. Doch nicht selten sind diese positiven Aspekte mit einer Kehrseite verbunden. Verletzungen, Viren und Krankheiten, die im Heimatland teilweise unbekannt sind, können den Spaß verderben und, noch schlimmer, nachhaltige Gesundheitsprobleme mit sich bringen.

Urlaub unter Palmen (hier: Malediven) – wer denkt da schon an Krankheiten? Aber das Risiko ist vorhanden. (Symbolbild) © Bernhard Krieger/dpa-tmn

Corona ist nicht alles: Sechs wichtige Impfungen für Fernreisen

Der kluge Reisende beugt also vor, informiert sich – und lässt sich noch zu Hause impfen. Seit über zwei Jahren kommt einem dabei vor allem eine Malaise in den Sinn: Corona. Manch einer verzichtete gar auf sein Traumreiseziel, weil dort ein vollständiger Impfschutz verlangt wird. Dabei war es schon lange vor der Pandemie ganz normal, sich per Pieks vor Krankheiten zu schützen, allerdings war dieses eigentlich profane Gesundheitsthema da auch noch nicht politisch so aufgeladen.

Die 10 meistgesprochenen Sprachen der Welt: Englisch kommt erst auf Platz 3 Fotostrecke ansehen

Diese älteren Risiken und Erkrankungen sind mit Corona zwar ein wenig aus der Wahrnehmung gerückt, aber natürlich leider nicht verschwunden. Selbst für Reisen innerhalb Europas empfiehlt sich ein Blick in den guten alten gelben Impfpass. Welche der sechs üblichen Schutzimpfungen (Poliomyelitis, Hepatitis A, Tollwut, Typhus, Tetanus, Diphtherie) für welche Länder nah und fern empfehlenswert sind, darüber informiert für alle Reiseziele beispielsweise das Portal tropeninstitut.de.

Corona ist nicht alles: Selbst für Kanada werden noch andere Impfungen empfohlen

An diesen beliebten Fernreisezielen sind neben dem Corona-Schutz folgende Impfungen empfehlenswert (Quelle: tropeninstitut.de):

Land Empfohlene Impfungen Ägypten Poliomyelitis, Hepatitis A. Tetanus, Diphtherie Arabische Emirate Hepatitis A, Tetanus, Diphtherie Australien Tetanus, Diphtherie Brasilien Hepatitis A Tollwut (für einige Gebiete), Tetanus, Diphtherie Indien Poliomyelitis, Hepatitis A, Tollwut, Tetanus, Diphtherie Indonesien Poliomyelitis, Hepatitis A, Tollwut, Typhus, Tetanus, Diphtherie Kanada Tetanus, Diphtherie Malediven Hepatitis A, Tetanus, Diphtherie Marokko Poliomyelitis Hepatitis A, Tetanus, Diphtherie Mexiko Poliomyelitis, Hepatitis A Tollwut, Tetanus, Diphtherie Namibia Poliomyelitis, Hepatitis A, Tollwut, Tetanus, Diphtherie Südafrika Poliomyelitis, Hepatitis A, Tetanus, Diphtherie Thailand Hepatitis A, Tollwut, Tetanus, Diphtherie Tunesien Hepatitis A, Tetanus, Diphtherie USA Tetanus, Diphtherie

Für manche Reisende können, je nach Tätigkeit vor Ort, bereister Region oder persönlichem Risiko, noch andere Impfungen empfehlenswert sein, hier informieren der Hausarzt oder Tropenmediziner.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Für alle Touristen oder Geschäftsreisende gilt also: Auch den klassischen Impfpass auf Lücken überprüfen. Der wird zwar nicht bei der Einreise überprüft, aber ein ausreichender Schutz minimiert das Risiko unangenehmer Überraschungen. Vor allem die Impfung gegen Tetanus und Diphtherie zählt überall auf der Welt zum medizinischen Standard – übrigens auch in Deutschland.