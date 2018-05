Camping am Fluss: Fünf idyllische Wohnmobil-Routen durch Europa

Urlaub ohne Baden ist für viele kein richtiger Sommerurlaub. Doch warum ans Meer? Urlauber können mit dem Wohnmobil einen der zahlreichen Flüsse Europas ansteuern.

Neben wunderschönen Flusslandschaften und Kulturhighlights kommen auch Sportler und Familien auf ihre Kosten: Von Kanu- oder Kajak-Touren bis zu Canyoning und Rafting ist jede Menge Action geboten.

Wer auf das Wohnmobil umsteigt, genießt noch mehr Flexibilität und die Freiheit, an einem schönen Campingplatz am Wasser zu halten oder dem Fluss noch ein Stück weiter zu folgen. Das Portal McRent hat fünf Flüsse in Deutschland, Frankreich, Slowenien und Norwegen zusammengestellt, zu denen sich ein Abstecher lohnt.

An der Seine entlang: Romantischer Trip durch die Normandie

Viele romantische und verträumte Orte säumen das Ufer der Seine, die die meisten Urlauber nur von ihrem Besuch in Paris kennen. Sie entspringt in der Bourgogne-Franche-Comté und mündet bei Le Havre in den Ärmelkanal. Eine schöne Strecke für eine Fahrt mit dem Wohnmobil führt von Paris bis nach Le Havre, quer durch die berühmte Normandie.

+ Normandie © pixabay

Auf keinen Fall sollten Kulturinteressierte an Giverny vorbeifahren. In dem kleinen Ort circa 70 Kilometer nördlich von Paris wohnte einst der Impressionist Claude Monet. Sehr sehenswert sind sein Wohnhaus und der Garten mit dem berühmten Seerosenteich.

Lesen Sie hier: Camping mit Hund in Deutschland: Hier darf der Vierbeiner mit.

Der Rhein – von der Quelle bis zur Mündung: Roadtrip durch sechs Länder

Eine wahre Europatour erleben Urlauber, die mit dem Wohnmobil den Rhein entlangfahren. Von seiner Quelle am Schweizer Tomasee bis zu seiner Mündung in die Nordsee in den Niederlanden legt er mehr als 1.200 Kilometer zurück und passiert auf seiner Strecke die Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Frankreich, die Niederlande sowie natürlich Deutschland. Die Route ist nicht nur historisch bedeutsam, auch landschaftlich ist sie sehr reizvoll. Zu den berühmtesten Besichtigungsprogrammen zählt die Loreley, ein 132 Meter Felsen, der den Rhein überragt.

+ Loreley © pixabay

Lesen Sie hier: Darf ich auf dem Campingplatz auch nachts die Waschräume nutzen?

Von Kanufahren bis Fliegenfischen – mit dem Wohnmobil an der Glomma

Wer Norwegens Küste schon kennt, kann zur Abwechslung das Landesinnere erkunden. Hier bietet eine Fahrt an der Glomma, Norwegens längstem und breitestem Fluss, eine schöne Kulisse. Ihre Quelle befindet sich in Røros, nahe Fredrikstadt mündet sie dann in den Oslofjord. Wer hier im Süden seine Reise startet, sollte unbedingt einen ersten Stopp an der Festungsanlage aus dem 17. Jahrhundert einlegen. Der Fluss selbst bietet viel Abwechslung – in und auf der Glomma können sich Urlauber zwischendurch beim Kanufahren, Angeln und Schwimmen erholen.

+ Glomma © pixabay

Wild romantische Dordogne: Urlaub am Abenteuerfluss

Malerisch schlängelt sich die Dordogne durch den Südwesten Frankreichs, vom Zentralmassiv in Mont-Dore in Richtung Atlantik. Spektakuläre Landschaften mit steilen Felswänden und die zahlreichen hübschen alten Dörfchen wie Bergerac oder Saint-Cyprien machen den Reiz dieses Flusstales aus.

+ Dordogne © pixabay

Wer abenteuerlustig ist, muss unbedingt eine Fahrt mit dem Boot oder Kanu durch diese faszinierende Flusslandschaft unternehmen. Urlauber finden mit dem Wohnmobil zahlreiche Stellplätze in der Region. Für die Besichtigung der historischen Örtchen sollte das Fahrzeug lieber außerhalb der Stadt abgestellt werden, die Gassen sind meistens sehr eng.

Lesen Sie hier: Auf dem Campingplatz: Wie lange hält eigentlich eine Gasflasche?

Roadtrip durch Slowenien an der Soča entlang

Smaragdgrün leuchtet die Soča, die unterhalb des Berges Travnik im Trenta-Tal entspringt und 140 Kilometer lang durch Slowenien und Italien fließt. Sie gilt als schönster Fluss des Landes und ist geprägt von Wasserfällen und Klammen. Ein wahres Naturwunder sind die Tolminka-Schluchten, die zu den längsten und tiefsten Schluchten Slowniens gehören.

+ Soca © pixabay

Die Gegend ist ein Paradies für Naturliebhaber und Sportler, die sich beim Wildwasser-Kajaking, Rafting und Canyoning austoben. Ein geeigneter Ort, um ein paar Tage auszuspannen, ist die kleine Gemeinde Bovec im Soča-Tal mit schönen Campingplätzen.

Auch interessant: Campingplätze in Deutschland: Die neue Lust der Deutschen auf Camping.

sca

Das sind die elf schönsten Strände von Mallorca Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © pixabay