British Airways-Crew schmuggelt Alkohol ins Hotel - dann eskaliert es völlig

In einem Hotel in Singapur ließ es eine Flugzeug-Crew der British Airways richtig krachen. Mit bösem Ende.

Erst 14 Stunden Flug, dann feuchtfröhliche Party im Hotel: Eine Crew der British Airways hat es derart krachen lassen, dass nun drei von ihnen sogar um ihren Job bangen müssen.

Eskalations-Stufe Rot - zumindest für eine Crew der British Airways. Die haben es jetzt in einem Hotel in Singapur krachen lassen und eine fette Party gefeiert. Und das, obwohl doch Alkohol im malaysischen Stadtstaat extrem teuer ist.

Chefs schäumen: British Airways-Crew geht in Hotel steil - und flitzt nackt über den Flur

Doch das hielt die Flugbegleiter und Piloten nicht davon ab, einfach ein paar Flaschen Hochprozentiges aus dem Flugzeug mitgehen zu lassen. Diese sollen sie anschließend ins Hotel geschmuggelt haben, wo es dann so richtig rund ging. Zuerst wurde eine Flasche geleert, die dann angeblich zum Flaschendrehen spielen umfunktioniert wurde. Und dann soll es richtig eskaliert sein: Am Ende war die ganze Crew sturzbesoffen und drei Mitglieder sollen sogar nackt über den Hotelflur gerannt sein.

Doch dabei blieb es nicht: Wie britische Medien berichten, hätten sie wie wild auf und an die anderen Hotelzimmertüren gehämmert. Dumm nur, dass in einem dieser Zimmer ein weiterer British Airways-Mitarbeiter, der nicht zur Crew gehörte, schlafen wollte. Der fand die Aktion nicht ganz so lustig und verpetzte die Crew gleich am nächsten Tag bei den Chefs in London.

Und die ließen gleich über einen Sprecher verlauten: "Wir tolerieren ein solches Verhalten nicht", wie die britische Sun berichtet. Die drei nackten Ruhestörer werden ihre feuchtfröhliche Partynacht wohl schon bitter bereuen - ihnen steht angeblich die Kündigung bevor.

