Die besten Tipps für Kreuzfahrten im Sommer 2018

Die Sommermonate eignen sich perfekt für eine Auszeit auf dem Wasser, finden Sie nicht? Dazu finden Sie die besten Tipps für Kreuzfahrten genau hier.

Eine Kreuzfahrt mitsamt geschichtsträchtiger Stätten im Mittelmeer, kulinarische Köstlichkeiten auf einem exklusiven Segelboot oder ein Clubschiff mit bunt gemischtem Publikum: Im Überblick finden Sie die besten Kreuzfahrten - individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

In unserem Juli-Horoskop stellen wir gemeinsam mit HolidayCheck für jedes Sternzeichen Kreuzfahrt-Routen vor, die mit Sightseeing, Erholung und Abwechslung an Bord punkten.

Jungfrau 24.08. – 23.08.

Mars und Jupiter wecken in diesem Sommer die Lebensfreude der Jungfrau und ihren Wunsch, in möglichst kurzer Zeit sehr viel zu entdecken. Eine Kreuzfahrt ist dafür ideal geeignet: Einmal eingecheckt, möchte die Jungfrau jeden Tag an einem anderen Ort erwachen und ihren Horizont erweitern. Es geht ihr auf Reisen nicht nur um Erholung, sondern immer auch um Kultur. Eine klassische Mittelmeer-Kreuzfahrt ist daher ideal. Antike Stätten wie Olympia und die Akropolis in Griechenland oder die Burg Kolossi auf Zypern begeistern die Jungfrau, die dort viel über die Wiege der heutigen Kulturen erfahren kann. Auf Zypern bietet sich außerdem die Möglichkeit, auf einem Landausflug tolle Souvenirs zu ergattern.

+ Geht die Jungfrau auf Kreuzfahrt, erwartet Sie Zypern mit seinen Stränden und antiken Stätten. © Datsenko Maryna/shutterstock.com

Beste Urlaubspartner: Die Waage steht momentan unter dem Einfluss der Venus und wirkt harmonisch auf die Jungfrau. Zudem tritt die Wage meist elegant auf und trifft somit den exklusiven Geschmack der Jungfrau. Die Waage teilt die Leidenschaft der Jungfrau für Gespräche über Gott und die Welt. Mit dem Stier dagegen verbindet sie das sinnliche Vergnügen und der Genuss von gutem Essen und edlen Tropfen. Ein aufmerksamer Begleiter ist der zuverlässige und praktisch veranlagte Steinbock, der die Anregungen der Jungfrau gerne in die Praxis umsetzt. Bei Ausflügen an Land beweist der Steinbock viel Ausdauer und begeistert sich auch für anspruchsvolle Touren.

Waage 24.09. – 23.10.

Venus läuft durch das Sternbild der Waage und versüßt das Reisen und Genießen ganz besonders. Die Waage mag Abwechslung – allerdings auf hohem Niveau. Lieber bezahlt sie etwas mehr für eine Kreuzfahrt, um auf Gourmetküche und ein gut gekleidetes Publikum an Bord nicht zu verzichten. Durch den starken Einfluss der Venus bietet sich eine romantische Kreuzfahrt zu zweit oder ein kleiner Urlaubsflirt an Bord an. Das westliche Mittelmeer mit Highlights wie Sardinien, Korsika und Mallorca begeistert die Waage mit seiner vielfältigen Kultur und seinem europäischem Charme.

Lesen Sie hier: Drogen, Leichen, Exzesse: Kreuzfahrt-Mitarbeiter enthüllen Skandale auf Schiff.

Skorpion 24.10 – 22.11.

Der Glücksplanet Jupiter wandert durch das Zeichen des Skorpions und sorgt für erfüllte Träume auf Reisen. Als Wasserzeichen gehört der Skorpion zu denjenigen, für die sich eine Kreuzfahrt besonders anbietet. Doch der Skorpion ist auch Individualist und bevorzugt daher kleine Schiffe, die nur einer geringen Anzahl von Passagieren Platz bieten. Reiseziele sollten etwas Magisches versprühen. Asien, insbesondere China und Thailand, sprechen den Skorpion momentan besonders an.

Schütze 23.11. – 21.12.

Der Schütze ist zum Reisen geboren und kommt erst unterwegs richtig in Fahrt. Diese Begeisterung fördert Merkur intensiv. Er möchte nicht nur am Strand liegen, sondern das Meer vorbeigleiten sehen und jeden Tag etwas Neues entdecken. Tolle Fitnessräume und großzügige Pools an Bord des Kreuzfahrtschiffes sorgen bei dem Schützen für Begeisterung. Fernziele, wie die USA, Süd- und Mittelamerika, gehören zu den Lieblingszielen des Schützen.

Lesen Sie hier: Aus diesem Grund sollten Sie nie grüne Socken auf Kreuzfahrt tragen.

Steinbock 22.12. – 20.01.

Dem erdverbundenen Steinbock ist es auch auf einer Seereise wichtig, immer das Festland im Blick zu haben. Daher eignen sich Flusskreuzfahrten wie auf der Donau oder der Rhône. Auch die Kombination aus Fahrten auf offenem Gewässer und Flüssen bietet sich für den Steinbock an. In Schottland beispielsweise führen Routen entlang der schottischen Küste und durch den gesamten kaledonischen Kanal, der nicht nur die berühmten "Lochs" von Schottland verbindet, sondern auch mitten durch die sagenumwobenen Highlands verläuft.

+ Eine Flusskreuzfahrt durch die schottischen "Lochs" ist perfekt für den erdverbundenen Steinbock. © Botond Horvath/shutterstock.com

Wassermann 21.01. – 19.02.

Auf dem idealen Kreuzfahrtschiff des Wassermanns sollte internationales Flair herrschen, sich das Bordprogramm jeden Abend selbst übertreffen und die Ausflüge wahre Highlights bieten. Er hat hohe Erwartungen, die durch den Einfluss der Venus erfüllt werden, während Merkur und Jupiter für Preisbewusstsein sorgen. Der Wassermann greift gerne bei spontanen Schnäppchen zu und begeistert sich für Clubschiffe, die von morgens bis abends mit Abwechslung, Party und Shows aufwarten. Lieblingsreiseziele sind angesagte Partystrände, wie die brasilianische Copacabana oder der bulgarische Goldstrand. An Bord kommt auch die Romantik nicht zu kurz.

Lesen Sie hier: Auf hoher See: Welche Kreuzfahrten und Schiffe gibt es?

Fische 20.02. – 20.03.

Das Sternzeichen sagt bereits alles: auf oder im Wasser fühlen sich die Fische am wohlsten. Die aktuellen astrologischen Tendenzen steigern die Lust der Fische, in See zu stechen. Auf einer Transatlantiküberfahrt können sie sich nicht nur wie Christopher Kolumbus fühlen – die Seeluft wirkt sich zudem optimal auf die Gesundheit aus. Der Blick auf das Meer und die sanfte Bewegung des Schiffes sorgen für ein inneres Gleichgewicht und Zufriedenheit. Eine Route von Civitavecchia/Rom über den Atlantik nach Mexiko gefällt den Fischen besonders.

Widder 21.03. – 20.04

Der typische Widder hat ein feuriges, dynamisches Temperament und viel Spaß an Sport und Action. Bis 10.9. sorgen die Sterne jedoch für ein Gefühl der Bequemlichkeit. Grund genug, sich auf einem Kreuzfahrtenschiff verwöhnen zu lassen, nicht so viel selbst zu organisieren und trotzdem Abwechslung zu erleben. Diese findet der Widder auf einer Route durch die norwegischen Fjorde oder nach Island. Die Weite und die majestätische Schönheit der Landschaft im hohen Norden werden begeistern.

Lesen Sie hier: "Margaretha" oder "die Titanic": Wieso sind Schiffe immer weiblich?

Stier 21.04. – 20.05.

Gute Aspekte von Sonne, Saturn und Uranus sorgen bei den Stieren für eine Mischung aus Zuversicht, Erfahrung und Experimentierfreude. Der Stier weiß genau, was er will und was ihm guttut. Gleichzeitig schätzt er Ruhe und Übersichtlichkeit. Kleine Schiffe mit wenig Passagieren und kleinen Restaurants sind ideal für den Stier. Hier kann er sich Zeit nehmen, zu genießen. In Sachen Reiseziele liebt der Stier die Abwechslung und kann daher diverse Städte an der Ostsee wie St. Petersburg oder Helsinki entdecken.

Zwillinge 21.05. – 21.06.

Der starke Einfluss der Venus sorgt bei den Zwillingen für großes Reise-Vergnügen. Ihnen muss während der Kreuzfahrtschiff viel geboten werden – von Buffets und verschiedenen Ausflugsmöglichkeiten bis hin zu Partys und Shows. Auf einem Clubschiff ist den Zwillingen diese Abwechslung geboten – und durch den starken Einfluss der Venus stehen die Aussichten auf einen Urlaubsflirt an Bord gar nicht mal schlecht. Hier lassen sich gut neue Kontakte knüpfen. Angesagte Ziele wie Ibiza oder Mallorca sorgen für das perfekte Reisegefühl.

+ Angesagte Kreuzfahrt-Ziele wie Mallorca sorgen bei Zwillingen für Glücksgefühle. © pixelliebe/shutterstock.com

Lesen Sie hier: Auf Kreuzfahrt mit Hund: Was muss ich beachten?

Krebs 22.06. – 22.07.

Als Wasserzeichen ist auch der Krebs für Reisen auf See perfekt geeignet. Egal, ob erfahrener Kreuzfahrer oder Neuling: Der Einfluss von Jupiter und Neptun sorgt beim Krebs für große Seereise-Begeisterung. Exotische Ziele in der Südsee, die Fidschi-Inseln, die Cook-Inseln, Samoa oder Bora Bora reizen den Krebs besonders. Hier kann der Krebs seiner Phantasie freien Lauf lassen und sich wie Robinson Crusoe fühlen.

Löwe 23.07. – 23.08.

Bis 23.08. ist der Löwe das aktuelle Tierkreiszeichen, zusätzlich beeinflusst der Merkur bis zum 07.09. den Löwen. Als "König der Tiere" liegt dem Löwen Ägypten mit seinen Pharaonen am Herzen. Durch Ägypten fließt der Nil als Lebensader einer einzigartigen, vergangenen Hochkultur und verbindet all die bedeutungsvollen Stätten des Landes miteinander. Durch eine Kreuzfahrt auf diesem magischen Fluss begibt sich der Löwe auf eine unvergessliche Reise in die Jahrtausendealte Geschichte des antiken Ägyptens.

+ Der Löwe kann auf einer Nilkreuzfahrt die Pyramiden des alten Ägypten entdecken. © SAPhotog/shutterstock.com

Das Reise-Horoskop wurde von HolidayCheck in Kooperation mit Astrologin Jasmin Rachlitz erstellt.

Auch interessant: Warum heißt es eigentlich "Kreuz"-Fahrt?

Diese neuen Kreuzfahrtschiffe starten 2018 Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Datsenko Maryna/shutterstock.com