Die besten Reiseziele in Europa sind gekürt – auch zwei deutsche Städte sind dabei

Von: Franziska Kaindl

Suchen Sie noch Inspiration für einen Urlaub in diesem Jahr? Dann sollten Sie die Top 20 der Destinationen in Europa kennen, die Reisende empfehlen.

In den Wintermonaten planen viele bereits ihren Urlaub für das ganze Jahr. Aber wohin soll es nur dieses Mal gehen? Einen Hinweis liefert vielleicht eine Umfrage unter knapp 700.000 Reisenden, die jedes Jahr von der Tourismusplattform „European Best Destinations“ (EBD) durchgeführt wird. Die Teilnehmer konnten vom 20. Januar bis zum 10. Februar unter 400 Destinationen auswählen, welche sie am besten finden. Dabei ist eine spannende Top 20 herausgekommen, die nicht nur aus Klassikern besteht, sondern auch wahre Geheimtipps enthält. Zwei davon befinden sich sogar in Deutschland.

Die besten Reiseziele in Europa 2023 – laut Reisenden

Warschau, Polen Athen, Griechenland Maribor, Slowenien Wien, Österreich Cittadella, Italien Essen, Deutschland Veszprém, Ungarn London, Großbritannien Grenoble, Frankreich Mannheim, Deutschland Porto Santo, Madeira Toledo, Spanien Faial, Azoren Rhodos, Griechenland Kopenhagen, Dänemark Tossa de Mar, Spanien Ascona-Locarno, Schweiz Milos, Griechenland Prag, Tschechien Sóller, Spanien

Der Gewinner der Umfrage – und das mit einer Rekordzahl von über 140.000 Stimmen – ist die polnische Hauptstadt Warschau. Besonders sehenswert findet „European Best Destinations“ (EBD) den Altstädter Markt mit seinen farbenfrohen Gebäuden, den Kultur- und Wissenschaftspalast sowie den Łazienki-Park mit seinen Palästen, Pavillons und Orangerien. Warschau ist „schön, freundlich, grün, aufgeschlossen“ und perfekt für einen Ausflug mit der Familie, heißt es.

Nach Warschau folgt mit etwas über 90.000 Stimmen die Hauptstadt Griechenlands, Athen. Sie hat es damit schon zum zweiten Mal unter die Top 3 der besten europäischen Destinationen geschafft. Und das zu Recht: Reisende können sich an antiken Stätten, dem blauen Meer und schönen Landschaften erfreuen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Auf dem 3. Platz des Rankings findet sich ein Ort, der bereits 2012 zur Kulturhauptstadt Europas gekürt wurde: Das slowenische Maribor wurde von knapp 70.000 Reisenden zu einer der besten europäischen Destinationen gewählt. Die Wurzeln der Stadt reichen bis in Mittelalter zurück, was sich deutlich an historischen Gebäuden wie der Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert oder dem Schloss Mariborski grad aus dem 15. Jahrhundert zeigt. Besonders stolz sind die Einheimischen auf die „Stara Trta“, der ältesten Weinrebe der Welt.

Essen und Mannheim gehören zu den Top 10 der besten Reiseziele in Europa

Auch zwei deutsche Städte haben es unter die besten zehn Reiseziele in Europa geschafft – und dabei handelt es sich nicht etwa um Klassiker wie Hamburg oder Berlin. Reisende haben stattdessen das nordrhein-westfälische Essen und das baden-württembergische Mannheim zu ihren Lieblingsdestinationen gewählt.

Mannheim hat es unter die besten 10 Reiseziele in Europa geschafft. © imagebroker/Imago

Gerade Essen sei laut EBD trotz seiner relativen Unbekanntheit in Europa ein aufregendes Reiseziel unter den Großstädten. Vor allem die Kontraste kann Reisende überzeugen: Hier treffen urbane Szeneviertel und die Hochkultur der Straßenkunst auf saftig grüne Wiesen und Wälder. Rund 42.000 Reisende haben für die Stadt im Ruhrgebiet gestimmt. Mannheim wird ebenfalls dafür gelobt, dass niemals Langeweile aufkommt: „Pure Lebensfreude, Genuss, multikulturelles Flair und ein prall gefüllter Veranstaltungskalender erwarten den Reisenden“, heißt es.