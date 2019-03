Auswärtiges Amt aktuell: Diese Länder sollten Sie derzeit meiden

Das Auswärtige Amt gibt Reisehinweise und Warnungen heraus, wo auf der Welt Touristen besonders achtsam sein müssen. Hier finden Sie immer die aktuellen Infos.

Ob Naturkatastrophen oder terroristische Anschläge: Das Auswärtige Amt gibt regelmäßig Reisehinweise und Reisewarnungen heraus, um Touristen über die Situation verschiedener Länder weltweit zu informieren. Wir fassen diese für Sie hier zusammen.

Update vom 27. März 2019: Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Israel und die Palästinensischen Gebiete dringend ab

In einem Reisehinweis für Israel und die Palästinensischen Gebiete vom 25. März 2019 warnt das Auswärtige Amt weiterhin, die Gebiete Westjordanland, Ost-Jerusalem und Gaza-Streifen zu besuchen. Der aktuelle Grund: Am 14. sowie am 24. März 2019 sind Raketen vom Gaza-Streifen aus in Richtung Tel Aviv und angrenzende Städte abgefeuert worden.

Wer sich vor Ort befände, der solle bei Gefahr, die durch das Ertönen von Alarmsirenen aufgezeigt werde, die dafür vorgesehenen Schutzräume aufsuchen. Zudem solle man in jedem Fall auf die Sicherheitskräfte vor Ort hören und ihren Ansagen Folge leisten.

Update vom 21. März 2019: Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise für Neuseeland

Neuseeland-Urlauber müssen bald eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA) vor ihrer Reise beantragen. Ab 1. Oktober ist das kostenpflichtige ETA-Dokument für deutsche Staatsbürger für die erstmalige Einreise in das Land Pflicht, informiert das Auswärtige Amt (AA) in seinen Reisehinweisen für Neuseeland. Die Registrierung sei ab dem 1. Juli möglich.

Die Gebühren betragen 12 Neuseeland-Dollar (rund 7,20 Euro) bei Online-Beantragung und 9 Dollar (5,40 Euro) bei Antrag über die entsprechende App. Bei der ETA-Beantragung wird laut AA zudem eine Touristenabgabe in Höhe von derzeit 35 Dollar (21,10 Euro) fällig.

Wie beim Esta-Verfahren in den USA gilt die ETA-Genehmigung für Neuseeland zwei Jahre und innerhalb dieses Zeitraums für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils maximal 90 Tagen. Die neuseeländische Einwanderungsbehörde empfiehlt, den Antrag mindestens 72 Stunden vor Reiseantritt zu stellen.

Lesen Sie hier: Alleine reisen: Die besten Reise-Tipps für Sie - und nur Sie.

Update vom 21. März 2019: Auswärtiges Amt mit Teilreisewarnung für Kongo

Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor Reisen in die östlichen und nordöstlichen Landesteile sowie die Kasai- und Lomami-Provinzen der Demokratischen Provinz Kongo. "Von nicht dringend erforderlichen Reisen in die übrigen Landesteile der Demokratischen Republik Kongo einschließlich der Hauptstadt Kinshasa wird derzeit abgeraten", heißt es auf der Website.

Die Teilreisewarnung gilt vor allem für folgende Regionen:

Bas-Uele

Haut-Uele

Tshopo

Ituri

Nord-Kivu

Süd-Kivu

Maniema

Tanganyika

Haut-Lomami

Haut-Katanga (nur nördliche Gebiete)

Lomami

Kasai

Kasai-Central

Kasai Oriental

Lesen Sie hier: Diese Urlaubstrophäen werden auf der Heimreise teuer.

Update vom 20. März 2019: Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise für die Tschechische Republik

Das Auswärtige Amt weist Reisende aktuell daraufhin, sich bei Aufenthalten in den Bergen der Tschechischen Republik über Witterungshinweise, Absperrungen und Warnhinweise zu informieren und diese zu befolgen.

Im Riesengebirge gelte derzeit eine erhöhte Lawinenwarnstufe von 3 von 5. Touristen sollten also nicht von ausgewiesenen Pisten und Loipen abweichen. Es wird um erhöhte Vorsicht gebeten.

Lesen Sie hier: Reiserücktrittsversicherung: Diese Fehler sollten Sie dringend vermeiden.

Update vom 20. März 2019: Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise für die Niederlande

Das Auswärtige Amt in Berlin verschärfte seine Reisehinweise für Utrecht. Besucher sollten die Lage in örtlichen Medien verfolgen und den Anweisungen der Polizei folgen. Auf der Seite des Auswärtigen Amts heißt es zu den Reise- und Sicherheitshinweisen der Niederlande: "Am 18. März 2019 erfolgte ein Angriff mit Schusswaffen in einer Straßenbahn in 24 Oktoberplein in Utrecht. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Reisenden wird geraten, die lokalen und sozialen Medien, z.B. der Polizei Utrecht, zu verfolgen und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten."

Lesen Sie hier: Türkei-Reisende aufgepasst: Unterlassen Sie spezielle Kommentare auf Facebook.

Update vom 20. März 2019: Auswärtiges Amt mit Teilreisewarnung für Nigeria

Nach den Wahlen im Februar gibt es vom Auswärtigen Amt eine Teilreisewarnung für Nigeria. Da am 23. März 2019 in einigen Bundesstaaten Nachwahlen für die Gouverneurswahlen angesetzt seien, seien "gewalttätige Auseinandersetzungen zu befürchten".

Besonders in folgenden Gebieten könne es laut Auswärtigem zu Ausschreitungen kommen:

Rivers

Kano

Sokoto

Lesen Sie hier: Warnung an Touristen: Wer hier Sand mitnimmt, muss bis zu 3.000 Strafe zahlen.

Update vom 20. März 2019: Auswärtiges Amt mit Reisewarnung für Südsudan

Vor Reisen nach Südsudan wird aktuell gewarnt. Die Sicherheitslage sei sehr instabil, der Einsatz von Schusswaffen komme vor allem in diesen Landesteilen häufig vor:

Central Equatoria

Western Equatoria

In den Grenzgebieten zu Uganda und der Demokratischen Republik Kongo

Bahr el Ghazal (vereinzelt)

Unity State (vereinzelt)

Upper Nile (vereinzelt)

Lesen Sie hier: Am Flughafen schützt Folie das Gepäck - und zwar nicht nur vor Kratzern.

Update vom 9. März 2019: Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise für die Türkei

Nach der Weigerung türkischer Behörden, mehreren deutschen Korrespondenten die Arbeitsgenehmigungen zu verlängern, hat das Auswärtige Amt am 9. März 2019 die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei verschärft. Es könne "nicht ausgeschlossen werden, dass die türkische Regierung weitere Maßnahmen gegen Vertreter deutscher Medien sowie zivilgesellschaftlicher Einrichtungen ergreift", heißt es nun darin.

Und weiter: "In den vergangenen Wochen wurde mehreren europäischen, darunter auch deutschen Journalisten die Akkreditierung durch das hierfür zuständige Präsidium für Kommunikation ohne Angabe von Gründen verweigert. Aus hiesiger Sicht stehen diese Maßnahmen nicht im Einklang mit den einschlägigen verbindlichen Vorgaben." Äußerungen, die nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt seien, könnten demnach "in der Türkei zu berufsbeschränkenden Maßnahmen und Strafverfahren führen".

Lesen Sie hier: Darauf sollten Sie bei einer Reiserücktrittsversicherung achten.

Update vom 21. Februar 2019: Auswärtiges Amt mit Teilreisewarnung für Ägypten

Am 18. Februar 2019 wurde in Kairo ein Sprengsatz gezündet. Diese Tat wurde von einem mutmaßlichen Terroristen verübt. Seither hat das Auswärtige Amt zur Sicherheit auf Reisen eine Teilreisewarnung für Ägypten herausgegeben, da landesweit das Risiko für weitere terroristische Anschläge erhöht sei.

Diese könnten sich auch gegen ausländische Staatsbürger richten. "Bei Reisen nach Ägypten, einschließlich der Touristengebiete am Roten Meer, wird generell zu Vorsicht geraten", heißt es auf der Website des Auswärtigen Amts.

Lesen Sie hier: Für welche Länder brauche ich ein Visum?

Auswärtiges Amt: Was sind Reisehinweise, Sicherheitshinweise und Reisewarnungen?

Das Auswärtige Amt unterscheidet zwischen Reisehinweisen, Sicherheitshinweisen und Reisewarnungen. Hier erfahren Sie die Unterschiede dazu.

Reisehinweise: Reisehinweise drehen sich um allgemeine Informationen zu einem Land, wie etwa Einreisebestimmungen sowie strafrechtliche oder medizinische Hinweise.

Sicherheitshinweise: Diese Hinweise machen auf besondere Risiken für Reisende aufmerksam. Es wird hierbei zwar auf Gefahren hingewiesen, jedoch wird nicht per se von einer Reise mit einem Sicherheitshinweis abgeraten.

Reisewarnung: Die Warnung meint das tatsächliche Abraten, in ein bestimmtes Land zu reisen. Das Auswärtige Amt spricht Reisewarnungen aus, wenn "aufgrund einer akuten Gefahr für Leib und Leben vor Reisen in ein Land oder in eine bestimmte Region eines Landes gewarnt werden muss".

Lesen Sie hier: Sicherheit an Bord: Kreuzfahrt-Passagiere müssen binnen 24 Stunden an dieser Übung teilnehmen.

Weltweiter Sicherheitshinweis: Gefahr für terroristische Anschläge

Das Auswärtige Amt gibt auf seiner Seite auch einen Sicherheitshinweis zu terroristischen Anschlägen weltweit. Besonders hoch sei die Gefahr dafür in Anschlagszielen "mit Symbolcharakter", also wichtige Regierungsgebäude von Städten, aber auch Infrastruktur, Tourismuszentren oder religiöse Versammlungsstätten seien potentiell gefährdet.

Besondere Terrorgefahr bestehe aber an Orten, an denen Terrororganisation aktiv seien. Zudem sei das Risiko, Opfer eines Anschlags zu werden, vergleichsweise gering.

Lesen Sie hier: Warum Sie Ihren Reisepass niemals an der Hotel-Rezeption abgeben sollten.

Medizinische Vorsorge auf Reisen: Das rät das Auswärtige Amt

Auf eine Reise sollte man sich entsprechend vorbereiten - auch und vor allem aus gesundheitlichen Aspekten. Für umfassende reisemedizinische Beratung sollten sich Reisende an ein Tropeninstitut oder einen erfahrenen Arzt in ihrer Umgebung wenden.

Wichtig ist es, entsprechende Impfungen für das jeweilige Reiseland vorzunehmen. "Indikationsimpfungen" setzen ein entsprechendes Risiko voraus. Zu den Indikationsimpfungen zählen folgende:

Hepatitis A und B

Typhus

Tollwut

Meningokokken­-Erkrankung

FSME

Saisonale Influenza

Japanische Enzepha­litis

Cholera

Gelbfieber

Informieren Sie sich vorher, welche Impfung im Reiseland Ihrer Wahl vonnöten ist. Oft sind Impfungen für die Einreise in ein Land sogar verpflichtend.

Generell, unabhängig von einer Reise, werden folgende Standardimpfungen empfohlen:

Tetanus, Diphtherie

Pertussis

Poliomyelitis

Haemophilus influenzae Typ b

Rotaviren,

Hepatitis B

Pneumokokken-, Meningokokken-Erkrankungen

Masern, Mumps, Röteln

Varizellen

Humanes Papilloma Virus bei Mädchen

Influenza

Pneumokokken-Erkrankungen bei Personen über 60 Jahren

Auch interessant: Wer diese Stempel im Pass hat, kann an Flughäfen massive Probleme bekommen.

sca