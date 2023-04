Auf den Spuren von Mythen und Legenden: Fünf sagenumwobene Ausflugsziele in Deutschland

Von: Franziska Kaindl

Sie wollen Ihren nächsten Ausflug mit etwas Kultur würzen? Dann besuchen Sie doch die Schauplätze deutscher Mythen und Legenden.

In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Wanderrouten, die es zu entdecken gilt – aber kennen Sie auch schon sagenumwobene Orte, wie die Teufelsmauer im Harz oder die Externsteine in Nordrhein-Westfalen? Wenn Sie schon immer Fan von Mythen und Legenden waren, dann sollten Sie definitiv einen Ausflug zu den mystischen Stätten dieses Landes wagen. Tipps für fünf spannende Spazierwege gibt der Fitnessexperte Yves Benchimol von der Spazier-App WeWard.

Das deutsche Stonehenge: die Externsteine im Teutoburger Wald

Über 70 Millionen Jahre alt sind die Externsteine in Nordrhein-Westfalen, eines der einzigartigsten Kulturdenkmale in Deutschland. Sie bestehen auf fast 40 Meter hohen Sandsteinfelsen, denen aufgrund einer intensiven Erdstrahlung eine positive Auswirkung auf die Kreativität nachgesagt wird. Offenbar haben Sie auch eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Es besteht die Vermutung, dass es sich bei dem Kulturdenkmal um ein heidnisches Heiligtum handelt, das später in eine christliche Stätte umgewandelt wurde. Noch heute können Besucher die mittelalterliche Grottenanlage und das Kreuzabnahmerelief aus dem 12. Jahrhundert bewundern. Für Heiden, Hexen und Esoteriker eine Art deutsches Stonehenge. Übrigens: Die Steine sind nur einen Katzensprung vom berühmten Fernwanderweg E1 entfernt. Dieser erstreckt sich auf 8.000 Kilometern durch sieben Länder.

Die Externsteine waren früher vermutlich ein heidnisches Heiligtum. © Jochen Tack/Imago

Heidnisches Heiligtum: Das Thorsberger Moor in Schleswig-Holstein

Sie sind ein Fan von ausgedehnten Spaziergängen? Dann sollten Sie sich die 7 Kilometer lange Wanderung im Thorsberger Moor in Schleswig-Holstein nicht entgehen lassen. Auch hinter diesem Ort verbirgt sich eine spannende Geschichte: Das Moor diente zwischen dem 1. und 5. Jahrhundert vor Christus als Opferstelle, wie archäologische Funde belegen. Anders als der Name vermuten lässt, war das Heiligtum aber vermutlich nicht nur dem Donnergott Thor bzw. Donar geweiht. Der Geist der Vergangenheit lässt sich hier wunderbar erleben und spüren.

Einzigartige „Teufelsmauer“ im Harz – definitiv ein Besuch wert

Im Harz erhebt sich auf einer Länge von 20 Kilometern ein zackenförmiger Sandsteinfelsen wie eine Mauer aus dem Boden. Aus der Entfernung sehen die Felsen fast wie ein schlafender Drache aus. Der Sandstein des Naturdenkmals entstand vor rund 85 Millionen Jahren, doch viel spannender ist die Legende, die sich darum rankt: Der Teufel wollte eine Mauer bis zum Himmel errichten, um das Land aufzuteilen. Gott willigte unter der Bedingung ein, dass die Mauer in nur einer Nacht bis zum ersten Hahnenschrei fertiggestellt sein sollte. Kurz nach Sonnenaufgang war jedoch eine Magd mit ihrem Hahn unterwegs zum Markt. Als der erste Hahnenschrei ertönte, zerstörte der Teufel aus Wut seine Mauer, die fast vollendet war. Daher auch der Name „Teufelsmauer“.

Die „Teufelsmauer“ ist Teil einer alten Legende. © Daniel Kühne/Imago

Mystischer Gollenstein – und sein Fruchtbarkeitsmythos

Im Saarland steht eines der ältesten Naturdenkmäler Deutschlands – der Gollenstein bei Blieskastel. Vermutlich seit 5.000 Jahren steht der knapp sieben Meter hohe Stein an Ort und Stelle und diente vermutlich einem religiösen Zweck. Später machten sich die Christen die heidnische Kultstätte zu eigen und bauten einen kleinen Altar ein. Das Besondere: Der Mythos besagt, dass der Stein einen positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit von Mensch, Tier und Feldern hat. Mehr über die Legenden des Gollensteins erfahren Sie sicher bei einer der zahlreichen Wandermöglichkeiten rund um das Naturdenkmal herum.

Auf den Spuren von Hildegard von Bingen – in der Klosterruine Disibodenberg

In dem Kloster von Disibodenberg in Rheinland-Pfalz lebten die Benediktiner und Benediktinerinnen – darunter die berühmte Seherin und Heilerin Hildegard von Bingen. Heute ist nur noch eine Ruine des Schauplatzes übrig, doch diese ist ein beliebtes Ausflugsziel für Pilger und Erholungssuchende. Der Disibodenberg liegt auf halber Strecke des Hildegard-von-Bingen-Pilgerwanderwegs, der von Idar-Oberstein an der Nahe bis nach Bingen am Rhein führt. Vor Ort können Sie dem Geist der bekannten Heilerin aus dem Mittelalter nachspüren.