"Aus dem Nichts hörte ich diesen lauten Knall": Flugzeug muss nach Reifenexplosion umdrehen

Passagiere eines Fluges der australischen Airline Qantas erlebten einen kleinen Schock-Moment. Kurz nach Abflug ertönte ein lauter Knall von außen.

Am vergangenen Sonntag (28. September 2019) musste ein Inlandsflug QF2512 der australischen Airline Qantas von Brisbane nach Mackay unerwartet umdrehen. Kurz nach Abflug gegen 10 Uhr ertönte ein lauter Knall, der sich direkt an der Maschine ereignete und einigen Passagieren einen Schreck-Moment bescherte.

Flugzeug muss kurz nach Start wieder umdrehen - schuld war eine Explosion

Unter ihnen befand sich auch der Passagier Gaurav Dogra: "Als wir abflogen, habe ich meine Augen geschlossen und geschlafen. Wie aus dem Nichts hörte ich dann diesen lauten Knall", berichtete er dem Online-Portal 7News im Nachgang. Dieser rührte von einem mit Stickstoff befülltem Reifen am Flugzeug her, der explodiert war.

Der Pilot bestätigte dies wenig später über Lautsprecher in der Maschine: "Ja, der Reifen ist explodiert und wir werden umdrehen müssen", soll die Durchsage laut einem anderen Passagier, William Salzmann, gelautet haben. Die Explosion hat nach Angaben des News-Portals auch Teile der Tragfläche in Mitleidenschaft gezogen haben.

Auch interessant: Triebwerk erschüttert während Flug - erschreckendes Filmmaterial veröffentlicht.

Nach ungefähr eineinhalb Stunden in der Luft und einigen Runden, die über der Sunshine Coast gedreht wurden, durfte der Flug schließlich wieder in Brisbane landen. Die 76 Passagiere mussten anschließend weitere vier Stunden am Flughafen ausharren, bevor sie eine andere Maschine an ihr Ziel brachte. Qantas erklärte zu dem Vorfall, dass es sich nicht um eine Notlandung gehandelt habe und eine Untersuchung eingeleitet wurde.

Lesen Sie auch: Promi-Passagierin klagt an: Steward hat mich gezwungen, mich in Flugzeug auszuziehen.