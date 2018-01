Airline sucht Flugbegleiter für mysteriöse Flüge in Area 51

Die Airline Janet fliegt regelmäßig in die hochgesicherte Militärbasis der USA, die Area 51. Nun ist die Fluglinie auf Mitarbeitersuche - und gibt Rätsel auf.

Inmitten der kargen Wüste Nevadas führt eine staubige, nicht markierte Straße zum Eingangstor der Area 51. Sie ist durch einen Maschendrahtzaun, ein massives Tor und einschüchternde "Betreten-Verboten"-Schilder gesichert.

Airline sucht Flugbegleiter für Flüge in Area 51

Was tatsächlich in Amerikas viel mythisierter, streng geheimer Militärbasis vor sich geht, darüber wurde seit jeher viel spekuliert. Jetzt aber erschien ein mysteriöses Stellenangebot, wie das Portal The Aviationist berichtet: Eine Airline ist auf der Suche nach Flugbegleitern, die zur Area 51 fliegen.

Janet, was für "Just Another Non Existent Terminal" steht (zu deutsch etwa: "nur ein weiteres nicht-existentes Terminal"), ist eine kleine Fluglinie für Passagierflugzeuge, die von AECOM, einem privaten Rüstungsunternehmen, vom internationalen Flughafen McCarran in Las Vegas aus betrieben wird. Jeden Tag fliegen in Rot und Weiß lackierten Jets nonstop zu mehreren wichtigen Militärflugplätzen. Darunter nicht selten auch die berühmte Area 51 in der Wüste von Nevada.

Die geheimnisvolle Fluggesellschaft,die dort fliegen darf, wo die meisten Militär- und Zivilflugzeuge nicht fliegen dürfen, sucht nun Personal. Der Job erfordert keinerlei Vorerfahrung als Flugbegleiter, lediglich folgende Anforderungen werden an Bewerber gestellt:

Abitur oder vergleichbarer Abschluss

Flugtrainings erfolgreich absolvieren

Alle körperlichen Aufgaben ohne Schwierigkeiten effektiv ausführen

In der Lage sein, schwere Flugzeugtüren zu öffnen

Die vom Unternehmen festgelegten Kleidervorschriften einhalten

Über effektive mündliche Kommunikationsfähigkeiten verfügen

Grundlegende mathematische und Computerkenntnisse

Qualifikation für eine streng geheime Sicherheitsgenehmigung der Regierung

Über einen aktuellen staatlich ausgestellten Führerschein verfügen

Was den Flugbegleiter oder die Flugbegleiterin in ihrem Job erwartet, ist nicht klar. Wer also Lust auf geheime Routen und absolute Verschwiegenheit hat, der kann diese Chance ergreifen.

sca