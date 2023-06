„Unzumutbar“: Airbnb-Gastgeberin kritisiert Aufgaben-Liste von Ferienhausvermieter auf Konkurrenz-Plattform

Von: Judith Braun

Eine Urlauberin und Airbnb-Gastgeberin buchte über eine Konkurrenz-Plattform ein Feriendomizil – und erlebte ihr blaues Wunder.

Schon lange gelten Airbnb-Wohnungen beim Reisen als günstige Alternative zu Hotels. Auch wenn es sich um Privat-Wohnungen handelt, die auf der Plattform vermietet werden, fehlt es dort an keinem Komfort oder Serviceangeboten. So gehört in der Regel auch die Bereitstellung von Bettwäsche und Handtüchern sowie die Reinigung des Feriendomizils zum Service dazu. Doch scheint dies bei anderen Plattformen nicht selbstverständlich zu sein. Eine Facebook-Nutzerin – die selbst ihr Domizil über Airbnb vermietet – machte als Gast bei der Konkurrenz nun eine ganz andere und für sie erschütternde Erfahrung, wie sie in den sozialen Medien teilte. Sie befürchtet nun, dass solche Aufgaben Reisende dazu verleiten könnte, wieder mehr in Hotels zu übernachten.

Airbnb-Nutzerin sauer: Gäste müssen bei Konkurrenz vor Check-out Laken selber waschen

Eine Mieterin einer Ferienwohnung in den USA erwartete eine böse Überraschung in ihrem Feriendomizil: Die Gäste sollten vor dem Check-out Bettwäsche und Laken selbst waschen. (Symbolbild) © imagebroker/IMAGO

Annie ist laut businnesinsider.com noch neu auf Airbnb und vermietet dort als Gastgeberin ihren Hauptwohnsitz in Fairport, einem Dorf in der Nähe von New York. Denn die Sommermonate verbringt die Vermieterin mit ihrer Familie an ihrem Haus am See. Nun mietete sie selbst als Gast über die Konkurrenzseite VRBO – einem Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte mit Hauptsitz in Texas, für den College-Abschluss ihrer Tochter ein Cottage mit fünf Schlafzimmern in Cleveland, Ohio. Was sie dort erlebte, macht ihr vor allem als Vermieterin große Sorgen. Denn der Vermieter des Anwesens händigte an seine Gäste eine spezielle Liste aus.

Auf dieser Liste stand eine Reihe von Aufgaben und Anweisungen, die Mieter vor ihrem Check-out erledigen sollten. Darauf wurden sie unter anderem angewiesen, am Morgen ihrer Abreise alle Laken und Handtücher zu waschen, zu trocknen und sie zusammenzulegen. „Es wurde in der Auflistung überhaupt nicht offengelegt. Es hieß einfach: ‚Alle Bettwäsche ist vorhanden.‘ Wenn das im Inserat gestanden hätte, hätte ich woanders gebucht“, meint Annie, die auf ihrem Facebook-Account ein Foto der vom Vermieter ausgehändigten Liste teilte. Da ihre Reisegruppe aus sieben Personen bestand, wären mehrere Wäscheladungen notwendig gewesen und das Waschen hätte Stunden gedauert. Daher entschied sie sich dazu, dass sie die Anweisungen nicht befolgen würden.

Airbnb-Vermieterin befürchtet aufgrund eigener Erfahrungen schlechten Ruf für Plattformen

Die Liste hinterließ bei Annie einen bitteren Nachgeschmack und negative Energie, wie sie berichtet. Sie fürchtete außerdem Konsequenzen des Vermieters, obwohl sie andere Aufgaben pflichtbewusst erledigten. „Wir haben alle Betten ausgezogen. Wir legen die gesamte Wäsche in die Waschküche. Wir haben den Müll geleert, wir haben die Spülmaschine geleert, wir haben die Arbeitsflächen abgewischt. Wir haben den Ort recht ordentlich und ordentlich verlassen. Wir wollten einfach nicht stundenlang Wäsche waschen.“ Da sie selbst Vermieterin ist, befürchtete sie nun, dass Reisende in solchen Fällen abgeschreckt werden und doch lieber ein Hotel buchen könnten.

In ihrer Facebook-Comunity stoß sie mit diesem Thema auf großes Verständnis. „Der Beitrag ist explodiert“, erklärt sie laut businessinsider.com. „Im Grunde sind sich alle einig, dass dies unvernünftig war. Es ist nicht in Ordnung, eine solche Erwartung nicht im Voraus offenzulegen“, so Annie. In der Regel haben Gastgeber einfach mehrere Bettwäsche-Sets zur Verfügung, sodass sie nicht von den Mietern selbst gewaschen werden müssen. Mit derartigen Praktiken würde man Gäste jedoch eher vergraulen. Für die Zukunft nimmt sie sich deshalb vor, vor der Buchung alles genau durchzulesen und dadurch über alle Erwartungen vonseiten des Vermieters im Klaren zu sein.