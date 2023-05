Kreuzfahrt-Experten raten dringend davon ab, Pizza am Buffet zu verzehren

Von: Simona de Clerk

So verlockend es auch sein mag: Nicht alle Lebensmittel am Buffet auf einem Kreuzfahrtschiff sollten gedankenlos verzehrt werden. Warum, verriet ein Kreuzfahrtportal.

Typischerweise bedeutet Kreuzfahrt in großen Teilen auch: Schlemmen, schlemmen, schlemmen. Schließlich sind oftmals fast alle Speisen und auch viele Getränke im Preis inbegriffen. Wer will sich da nicht die volle Ladung am Buffet gönnen? Doch laut dem Kreuzfahrt-Experten-Portal Cruise Critics sollten Sie von bestimmten Speisen besser die Finger lassen.

Welche Speisen sollte man am Buffet auf dem Kreuzfahrtschiff besser meiden?

Ganz oben auf der Liste der „No Go‘s“ bei Speisen während der Kreuzfahrt steht demnach bereits zubereitetes Sushi. Selbst der frischeste Fisch könne schnell verderben, wenn er ein oder zwei Tage lang auf dem Buffet stehe. Ob er Letzteres nun wirklich tut, sei dahingestellt, denn auf Kreuzfahrtschiffen herrschen hohe Hygienestandards. Aber natürlich sollte man mit rohem Fisch generell immer vorsichtig sein und darauf achten, dass er auch wirklich frisch ist.

Ein weiteres Lebensmittel, von dem man laut der Tipps besser absehen sollte, kommt relativ unerwartet: Pizza. Der Grund ist, dass wohl auch Pizza mehrere Tage aufgehoben und am Buffet angeboten werde.

Was den Nachtisch betrifft, raten die Kreuzfahrt-Experten dazu, Eis lieber im Becher statt in der Waffel zu genießen. Waffeln könnten durch unsachgemäße Lagerung mit Keimen belastet sein. Auch das ist jedoch nicht näher belegt.

„Wenn Sie bemerken, dass die Person vor Ihnen Essen berührt und es wieder an das Kreuzfahrtbuffet zurückstellt, wenn Sie feststellen, dass jemand ein Gemüsegericht durch die Verwendung von Besteck verunreinigt, das für Fleisch gedacht ist, oder wenn Besteck vollständig in das Essen gefallen ist, sollten Sie ein Besatzungsmitglied informieren und es vermeiden, potenziell kontaminiertes Geschirr mitzunehmen, bis es durch frisches ersetzt wurde“, heißt es auf Cruise Critics.