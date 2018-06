Bis zu 7.000 Euro Strafe: Massage-Verbot an Italiens Stränden

Reise-News

+ © CristianFerronato / pixabay An Stränden wie etwa von Jesolo werden Touristen oft gefälschte Taschen oder Massagen angeboten. © CristianFerronato / pixabay

An Italiens Stränden will man härter durchgreifen: Wer gefälschte Waren oder Massagen anbietet, aber auch, wer sie in Anspruch nimmt, soll künftig hohe Strafen zahlen müssen.