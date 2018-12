Zahlen-Rätsel: An dieser Aufgabe zerbrechen sich nicht nur Grundschüler den Kopf

Ihre Arbeitsmoral ist kurz vor den Feiertagen so richtig im Keller? Dann versuchen Sie sich doch mit einem kleinen Rätsel wieder in Stimmung zu bringen.

Mathematik in der Grundschule war noch spielend einfach. Trotzdem haben selbst Erwachsene bei den einfachsten Rechenaufgaben ihre Schwierigkeiten. Sie auch? Testen Sie Ihre Rechenkünste mit diesem Zahlenrätsel!

Das Rätsel: Welche Zahl wird gesucht?

Das Rätsel stammt ursprünglich von der Knobelseite kleineschule.com.de und sollte eigentlich die Denkzentrale von kleinen Grundschülern in Wallung versetzen. Doch bei dieser Aufgabenstellung blicken wohl auch so manche Eltern in die Röhre.

So lautet das Zahlenrätsel:

"Wenn man mich auf Zehner rundet, erhält man 150.

Wenn man mich durch 3 dividiert, erhält man eine ungerade Zahl.

Welche Zahl bin ich?"

Um auf die richtige Lösung zu kommen, können die Grundschüler im Original unter vier Lösungen die richtige auswählen, aber Sie schaffen es sicher ohne Hilfestellung. Oder etwa doch nicht?

Die Lösung:

Wissen Sie, welche Zahl hier gesucht wird? Die richtige Lösung verraten wir Ihnen hier an dieser Stelle ab 15 Uhr. In der Zwischenzeit finden Sie weitere knifflige Denksportaufgaben hier auf unserer Rätsel-Seite.

