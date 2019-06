Zahlen-Pyramide stellt Knobler vor ein Rätsel - welche Zahl muss ins pinke Feld?

Rätsel-Zeit! Eine Pyramide, 15 Felder, doch nur in 5 davon stehen Zahlen. Kommen Sie dahinter und schaffen es, die restlichen Zahlen einzutragen?

Eine Pyramide mit 15 Feldern, nur 5 davon ausgefüllt - was kompliziert aussieht, verbirgt eine einfach Logik. Kommen Sie dahinter?

Das Rätsel mit der Zahlen-Pyramide

In der untersten Reihe der Pyramide sind es fünf Felder, im zweiten und dritten Kästchen von links steht eine 3 und eine 4. In der nächsthöheren Reihe gibt es 4 Kästchen, darin ist gar keine Zahl vermerkt. In der mittleren Reihe sind es drei Kästchen, im mittleren steht eine 12. In der zweitobersten Reihe sind es nur noch zwei Kästchen, hier steht im rechten Feld eine 19. Die obere Reihe besteht nur noch aus einem Kästchen, in dem eine 50 vermerkt ist.

Schaffen Sie es, die restlichen Zahlen in der Pyramide einzutragen? Und was kommt am Ende in das pinke Feld? Wer einmal hinter das Prinzip kommt, dem sollte es ganz leicht fallen, alle fehlenden Zahlen in die Pyramide einzutragen und auch zu lösen, welche Ziffer in das pinke Kästchen kommt. Doch auf das Prinzip muss man erstmal kommen.

Zahlen-Pyramide: Kommen Sie auf die Lösung?

Ob Sie mit Ihrem Ergebnis wirklich richtig liegen? Wer weiß. Die richtige Lösung verraten wir Ihnen ab 16.30 Uhr hier.

