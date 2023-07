Tipp nach den Ferien: Besser nicht am Montag mit der Arbeit starten

Von: Anne Hund

Wer nach den Ferien nicht gleich am Montag ins Büro zurückkehrt, reduziert laut Job-Experten die Gefahr, dass einen das „Post-Holiday-Syndrom“ einholt.

Mit der Urlaubsplanung stellt sich häufig auch die Frage nach dem Ferienende: Wann will man aus dem geplanten Urlaub zurückkehren? Die Antwort wird sowohl Kollegen- als zum Beispiel auch Freundeskreise spalten: Die einen wollen ihre Ferienzeit und sei ihr Reiseziel auch noch so weit weg, bis zum Ende ausreizen und tatsächlich erst am letzten Ferientag nach Hause zurückkehren. Die anderen planen lieber einen Puffer ein und kehren schon ein paar Tage eher aus ihren Ferien zurück. Sei es, um nach einem mehrtägigen oder gar mehrwöchigen Urlaub erstmal in Ruhe die Wäsche zu waschen, den Kühlschrank zu füllen oder sich einfach wieder an den Alltag daheim zu gewöhnen.

Wie steht es mit der Rückkehr in den Job? „Der wichtigste Tipp für einen stressfreien Start in die Arbeit ist, den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub auf einen Mittwoch oder Donnerstag zu legen – anstatt auf einen Montag“, heißt es in einem Beitrag des Jobportals Indeed. Die meisten Menschen brauchten ein bis drei Tage, um sich wieder an den Arbeitsalltag zu gewöhnen und ihr Stimmungstief nach dem Urlaub abzulegen. „Daher ist es gut, wenn Sie nach dieser ersten Eingewöhnung wieder eine Erholungsphase am Wochenende einlegen können. Dies sorgt für eine langsame Akklimatisierung und reduziert die Gefahr, dass Sie das Post-Holiday-Syndrom einholt.“ Hierfür sei es essenziell, dass man sowohl Stress als auch Zeitdruck vermeide.

Viele wollen den Urlaub ausreizen – und bleiben bis zum letzten Ferientag an ihrem Reiseziel. © Odilon Dimier/PhotoAlto/Imago

„Nach einem längeren Urlaub sollten Arbeitnehmer möglichst sanft wieder in den Berufsalltag eintreten“, erklärt auch die Gesundheitswissenschaftlerin Maria Schumann. „Wer am Sonntag aus Bali kommt und am Montag wieder ins Büro muss, wird kaum konzentriert und motiviert an die Aufgaben gehen“, sagte sie einem Bericht von t3n zufolge. Ein Zeitpuffer von zwei bis drei Tagen sei ratsam, um anzukommen, die Koffer auszupacken und sich wieder auf den Alltag einzulassen. Dadurch würde die Erholung nicht gleich wieder einem unangenehmen Gefühl von Stress und Druck zum Opfer fallen.

Wie die Arbeitsrückkehr nach dem Urlaub etwas leichter fällt

Folgende Tipps sollen dabei schlussendlich helfen, die Rückkehr ins Arbeitsleben ein wenig angenehmer zu gestalten.

1. Den ersten Arbeitstag schon vor dem Urlaub planen

„Bevor Sie Ihr Büro verlassen und Ihren Urlaub genießen, sollten Sie schon an Ihre Rückkehr denken und dementsprechend planen“, heißt es auf Indeed.com. „Dazu gehört sowohl, dass Sie zukünftige Projekte planen und Aufgaben dementsprechend delegieren, als auch, dass Sie schon eine To-do-Liste für nach dem Urlaub anlegen.“ Wenn beispielsweise ein Projekt kurz nach der Rückkehr aus dem Urlaub beendet werden müsse, sollte man die wichtigsten Aufgaben schon vor dem Urlaub abgeschlossen haben.

2. Nicht am letzten freien Tag aus dem Urlaub zurückkehren

„Sie sollten rechtzeitig aus Ihrem Urlaub zurückkommen“, heißt es weiter in dem Beitrag von Indeed. Das sei wichtig, weil man sich nicht nur wieder an die Arbeit gewöhnen, sondern sich auch neu in seinem privaten Alltag einfinden müsse. Wenn man ein paar Tage vor Arbeitsbeginn zurückkomme, könne man die Zeit entspannt nutzen, um Einkäufe zu erledigen, die Koffer auszupacken oder Freunde zu treffen. „Bevor Sie sich also wieder mit Ihrer Arbeit auseinandersetzen, haben Sie Zeit, anzukommen.“

3. Ein Souvenir aus dem Urlaub mit in die Arbeit nehmen

„Eine gute Idee für eine schöne Eingewöhnung in Ihren Arbeitsalltag ist es, Erinnerungen oder neue Gewohnheiten mit in Ihr Büro zu bringen“, empfiehlt das Jobportal darüber hinaus. „Sie könnten beispielsweise ein Urlaubsbild für Ihren Bildschirmhintergrund wählen oder ein Souvenir aus dem Urlaub auf Ihrem Schreibtisch aufstellen.“ Allerdings sollte man darauf achten, dass man das Mitbringsel „nicht zu offensichtlich“ platziere, wie es in dem Beitrag weiter heißt. Denn, so schreibt das Jobportal: „Ihre Kolleg*innen könnten vielleicht gerade selbst Urlaub gebrauchen. Die Erinnerung daran, dass deren Auszeit noch nicht ansteht, könnte die Arbeitsmoral Ihres Teams beeinflussen.“

4. Am ersten Arbeitstag nicht zu viel von sich selbst erwarten

„Bevor Sie wieder Ihre gewohnte Leistung bringen können, werden Sie ein paar Tage zur Eingewöhnung brauchen“, heißt es in dem Beitrag von Indeed außerdem. Diese Zeit solle man sich nehmen und erst einmal mit Routineaufgaben beginnen – „anstatt neue Probleme anzugehen, die während Ihrer Abwesenheit entstanden sind“. Auch Kollegen zu fragen, ist dabei erlaubt. „Nach ein bis drei Tagen werden Sie dann auch wieder Ihre beste Leistung geben können.“

Auch die Brückentage nutzen viele Mitarbeiter gerne, um ihre Urlaubszeit etwas in die Länge zu dehnen und schlussendlich für mehr Erholung zu sorgen.