Wegen Coronavirus-Pandemie: Krankschreibungen per Telefon möglich

Update vom 18. März: Damit die Arztpraxen in der Corona-Krise entlastet werden, haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen, dass Patienten mit einer Erkältung sich bis zu sieben Tage am Telefon krankschreiben lassen können. Sie müssen dazu also nicht mehr die Arztpraxen aufsuchen.

Wegen Coronavirus-Pandemie: Arbeitgeber sollen länger auf Krankschreibungen verzichten

Mit der steigenden Zahl der Corona-Fälle in Deutschland wächst auch in der Bevölkerung die Angst vor dem Virus. In Arztpraxen und Apotheken spitzt die Lage sich nun weiter zu – sie haben wegen des Coronavirus derzeit deutlich mehr zu tun. Um das medizinische Versorgungssystem zu entlasten, forderte der Kassenärztliche Bundesverband (KBV) Arbeitgeber auf, länger als bisher auf eine ärztliche Krankschreibung zu verzichten.

Coronavirus: Ansturm in den Praxen

Obwohl die Gesundheitsvorschriften im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion deutlich sind, werden die Hinweise immer noch von vielen Menschen ignoriert. Fakt ist: Wer krank ist, sollte sich zunächst telefonisch bei seinem Arzt melden. Sonst besteht die Gefahr, dass es im überfüllten Wartezimmer zu weiteren Ansteckungen kommt. Doch es scheint so, als ob die Botschaft nicht überall in Deutschland angekommen ist. Viele Arztpraxen sind derzeit deutlich überlastet*.

Coronavirus:

Das liegt nicht allein an der hohen Zahl der Krankheitsfälle. Viele Arbeitnehmer sind gezwungen, auch bei leicht verlaufenden Erkrankungen ihren Arzt aufzusuchen. Grund dafür: Sie brauchen eine Krankschreibung*. Denn bisher ist es üblich, dass Vorgesetzte nach spätestens drei Tagen eine Krankmeldung verlangen. Doch nicht immer ist der Gang zum Arzt notwendig, so kurieren sich leichte Symptome meist von selbst in wenigen Tagen aus.

Nun fordert der KBV Arbeitgeber auf, den Zeitraum bis zur Vorlage der Krankmeldung auf bis zu sechs Tage zu verlängern. Durch diese Änderung könnten Arztpraxen entlastet werden.

Coronavirus: Von Krankmeldung-Regelung profitieren chronisch Kranke

Der KBV hält sich selbst als Arbeitgeber an die vorgeschlagene Maßnahme, wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Stephan Hofmeister in einem Statement zum aktuellen Stand mitteilte. Um die ambulante medizinische Versorgung zu entlasten, sollen auch andere Unternehmen * die Regelung für ihre Mitarbeiter einführen. Profitieren würden ebenfalls Patienten mit bereits angeschlagenem Immunsystem, die besonders gefährdet sind, sich mit dem Virus anzustecken.

Covid19: Bei Verdacht nicht zum Arzt, sondern anrufen

„Nichts wäre fataler, sowohl die Patienten als auch die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen unnötigen Risiken auszusetzen und damit die Versorgung insgesamt zu gefährden“, erklärt Stephan Hofmeister in der Pressemitteilung. Auch das Praxispersonal müsse vor einer möglichen Infektion geschützt und dürfe nicht unnötigen Risiken ausgesetzt werden. Dazu sollten Arztpraxen beispielsweise separate Räume und Sprechzeiten für die Untersuchung von Verdachtsfällen einrichten.

Trotzdem gilt: Wer bei sich selbst das Virus vermutet * oder in einer betroffenen Region war, sollte vor dem Besuch in der Praxis mit seinem Hausarzt telefonieren oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel.: 116117) kontaktieren. Wie die KBV erklärte, meldeten sich in den letzten Tagen mehr als doppelt so viele Menschen bei dem Dienst. Am vergangenen Samstag seien es 80.000 Menschen gewesen, am Sonntag 60.000.

