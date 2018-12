Was tun, wenn der Kollege mehr verdient?

Nicht im Affekt handeln

+ © Franziska Gabbert / dpa Wenn Kollegen bei gleicher Arbeit mehr verdienen, führt das häufig zu Frust bei dem Beschäftigten. © Franziska Gabbert / dpa

Mitarbeiter, die weniger Lohn als ihre Kollegen erhalten, fühlen sich oft ungerecht behandelt. Doch wie spricht man das sensible Thema am besten beim Chef an?